Для владельца лошади очень важно обеспечить ее здоровым, сбалансированным питанием, чтобы она была счастлива и здорова. Чтобы рацион вашей лошади был полноценным и питательным, важно понимать основы пищеварения лошади, необходимые питательные вещества и типы кормов для лошадей.
Пищеварительная система лошади состоит из двух основных отделов: передней и задней кишок.
Желудок лошади относительно мал по сравнению с ее массой тела и может вместить лишь небольшое количество пищи за один раз. В отличие от людей лошади постоянно вырабатывают желудочную кислоту, поскольку предназначены для ежедневного выпаса на пастбищах. Очень важно кормить лошадей не менее двух раз в день по обычному расписанию, а многим лошадям полезно получать три или более кормлений в течение дня. Это лучше для их пищеварительного тракта и может помочь предотвратить образование язвы желудка.
В целом, лошади должны съедать 1-2% от массы тела в виде корма. Корм является основой рациона каждой лошади, и очень важно обеспечить достаточное количество сена, травы или других растений. Некоторым лошадям может понадобиться дополнительное гранулированное зерно/корм или добавки для восполнения дефицита.
Если вы должны изменить или ввести что-то новое в рацион вашей лошади, постепенно вводите новый корм в течение 5-7 дней. Это поможет предотвратить любые расстройства пищеварения, такие как диарея, колики или ламинит.
Для поддержания оптимального здоровья лошадям требуются различные категории питательных веществ:
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