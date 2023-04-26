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Марина Лебедева

Кормление лошади: важно обеспечить её здоровым и сбалансированным питанием

3:44
Зоосфера » Лошади

Для владельца лошади очень важно обеспечить ее здоровым, сбалансированным питанием, чтобы она была счастлива и здорова. Чтобы рацион вашей лошади был полноценным и питательным, важно понимать основы пищеварения лошади, необходимые питательные вещества и типы кормов для лошадей.

Кормление лошади: важно обеспечить её здоровым и сбалансированным питанием

Понимание пищеварительной системы лошади

Пищеварительная система лошади состоит из двух основных отделов: передней и задней кишок.

  • Передняя кишка состоит из желудка и тонкого кишечника, где переваривается и всасывается большая часть крахмала, белка, жира, витаминов и минералов, содержащихся в пище.
  • Задняя кишка, включающая в себя ободочную, толстую, тонкую и прямую кишки, содержит микробы, бактерии и простейшие, которые помогают переваривать пищевые волокна из грубых кормов (трудноперевариваемых растительных материалов), входящих в рацион лошади.

Желудок лошади относительно мал по сравнению с ее массой тела и может вместить лишь небольшое количество пищи за один раз. В отличие от людей лошади постоянно вырабатывают желудочную кислоту, поскольку предназначены для ежедневного выпаса на пастбищах. Очень важно кормить лошадей не менее двух раз в день по обычному расписанию, а многим лошадям полезно получать три или более кормлений в течение дня. Это лучше для их пищеварительного тракта и может помочь предотвратить образование язвы желудка.

Кормление лошади правильным кормом

В целом, лошади должны съедать 1-2% от массы тела в виде корма. Корм является основой рациона каждой лошади, и очень важно обеспечить достаточное количество сена, травы или других растений. Некоторым лошадям может понадобиться дополнительное гранулированное зерно/корм или добавки для восполнения дефицита.

Если вы должны изменить или ввести что-то новое в рацион вашей лошади, постепенно вводите новый корм в течение 5-7 дней. Это поможет предотвратить любые расстройства пищеварения, такие как диарея, колики или ламинит.

Необходимые питательные вещества для лошадей

Для поддержания оптимального здоровья лошадям требуются различные категории питательных веществ:

  • Углеводы: это важнейшее питательное вещество, которое служит основным источником энергии для всех животных, включая лошадей. Углеводы можно разделить на структурные и неструктурные. Целлюлоза является примером углевода, который содержится в сене и траве. 
  • Жиры: жиры или масла также используются в качестве источника энергии для лошадей. Количество энергии, обеспечиваемое жирами, более концентрировано, чем энергия, содержащаяся в углеводах. Поскольку жиры содержат в 2,25 раза больше энергии на грамм по сравнению с углеводами, важно никогда не скармливать жиры или масла в количестве более 10% от рациона лошади. 
  • Протеины (белки): в процессе пищеварения белки расщепляются на аминокислоты. Аминокислоты попадают в кровь из кишечника и разносятся по всем частям тела. Аминокислоты в конечном итоге превращаются в мышцы, внутренние органы, кости, кровь, кожу, волосы, копыта и многие другие части тела лошади. Любая аминокислота, которая не используется для поддержания или построения тела лошади, преобразуется в энергию или проходит через пищеварительный тракт.

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Кормление лошадей / Виды кормов / Нормы кормления
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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