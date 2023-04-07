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Петр Дерябин

Кошки и собаки мирно живут вместе, если у владельца есть терпение

3:32
Зоосфера

Если вы любитель домашних животных, трудно устоять перед идеей иметь в своем доме и кошек, и собак. Однако стереотип о том, что они не могут мирно сосуществовать, не совсем верен. При тщательном планировании и подготовке вы можете создать гармоничное жизненное пространство для своих пушистых друзей.

Кошки и собаки мирно живут вместе, если у владельца есть терпение

Оцените темперамент своей собаки

Прежде чем заводить кошку в своем доме, необходимо оценить поведение и характер вашей собаки. Собаки, которые познакомились с кошками в период первичной социализации, с двух до девяти недель, с большей вероятностью будут спокойно относиться к ним во взрослой жизни. Кроме того, породы, у которых реже встречается хищное поведение, могут с меньшей вероятностью преследовать кошку.

Однако если у вашей собаки в прошлом были случаи хищнического поведения, например, преследования или нанесения травм другим животным, то, возможно, приобретение кошки — не лучший вариант. Помните, что если кошка и собака начнут драться, это может быть опасно и для вашего питомца, особенно если у него выпученные глаза или короткий нос. Лучше всего проконсультироваться с ветеринаром, чтобы оценить риск и целесообразность добавления кошки в вашу семью.

Найдите подходящую кошку

После того как вы определили, что ваша собака является хорошим кандидатом на роль компаньона для кошки, самое время начать поиски идеальной кошки. Как и у собак, у кошек период социализации наступает в возрасте от двух до девяти недель. Кошка, которая в этот период общалась с дружелюбными собаками, с большей вероятностью сможет найти общий язык с вашими питомцами. В качестве альтернативы вы можете взять котенка и воспитывать его рядом с собаками, чтобы с самого начала обеспечить благоприятные отношения.

Если вы берете взрослую кошку, ищите ту, у которой уверенный и спокойный характер. Чем более пуглива кошка, тем больше вероятность того, что она будет убегать, если ее что-то напугает, вызывая у собаки инстинкт преследования. Чтобы оценить уровень комфорта кошки в общении с собаками, найдите в карточках питомника приюта оценку поведения или понаблюдайте за реакцией кошки на различные ситуации и звуки.

Знакомьте своих питомцев постепенно

Как только вы нашли подходящую кошку, настало время познакомить ее с вашей собакой. Однако делать это нужно постепенно и под присмотром, чтобы обеспечить безопасность обоих питомцев. Обозначьте определенные места в доме как недоступные для собаки, а для кошки выделите места на возвышении, где она сможет укрыться в случае необходимости. Если вы не можете проконтролировать их взаимодействие, например, когда уходите на работу, разделите их по разным комнатам или клеткам.

Когда вы знакомите своих питомцев, начинайте с коротких встреч под присмотром и постепенно увеличивайте время их совместного пребывания. Вознаграждайте обоих питомцев за спокойное поведение и позитивное взаимодействие лакомствами и похвалой. Если один из питомцев проявляет признаки стресса или агрессии, немедленно разделите их и повторите попытку позже. Помните, что терпение владельца является ключевым фактором в создании мирного сосуществования кошек и собак.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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