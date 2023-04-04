Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Поводки-рулетки: риски для собак и людей

2:55
Зоосфера » Собаки

Выдвижные поводки — популярный выбор среди владельцев домашних животных, но они представляют значительную опасность как для людей, так и для собак.

Поводки-рулетки: риски для собак и людей

Что из себя представляет выдвижной поводок

Выдвижные поводки состоят из тонкого шнура или ленты, которая тянется из подпружиненного устройства внутри пластиковой ручки. На ручке находится кнопка, которая контролирует, насколько сильно шнур может быть отпущен, позволяя вашей собаке бродить дальше, чем на традиционном поводке. Однако эти поводки не имеют стандартных петель, которые крепятся на запястье, что облегчает случайное падение поводка.

Опасности для собак

Увеличенная длина втягивающегося поводка позволяет вашей собаке бегать на большом расстоянии от вас, что может привести к опасным ситуациям. Например, собака может выбежать на улицу, вступить в нежелательный контакт с другими собаками или людьми, или попасть под велосипед. Кроме того, шнур может порваться, когда габаритная собака тянет за него, а это может привести к серьезным травмам, таким как ожоги и порезы.

Собаки также получали серьезные травмы, когда поводок срывался и дергал их за шею, вызывая раны или ожоги. Бывали случаи, когда собаки перекручивались в шнуре, что приводило к ампутации хвоста или ноги. Такие инциденты происходят быстро, часто слишком быстро, чтобы поводырь успел среагировать. Кроме того, если громоздкая ручка вырвется из рук, собака может убежать, что приведет к еще более опасным ситуациям.

Опасности для человека

Когда шнур выдвижного поводка обрывается или наматывается на конечность или палец, это может привести к травмам человека, находящегося на другом конце. Люди получали ожоги и порезы, когда инстинктивно хватались за шнур, чтобы намотать его на собаку. Кроме того, многие люди были сбиты с ног собаками, которые дотянулись до конца шнура и продолжили движение.

Выдвижные поводки также могут представлять угрозу безопасности, когда они выдвигаются слишком быстро, создавая напряжение и трение, которые могут нанести значительный вред коже человека. Более того, звук опускающейся ручки может напугать собак и побудить их бежать, создавая еще более опасные ситуации.

Выдвижные поводки могут показаться удобным способом дать собаке больше свободы, но они представляют серьезную опасность как для людей, так и для собак. Как ответственному владельцу животного важно уделять первостепенное внимание безопасности и избегать использования таких поводков. Выбирайте традиционный поводок, который обеспечивает лучший контроль и помогает обезопасить вас и вашего четвероногого друга во время прогулок.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Почему мы не используем рулетку? | Правильный поводок для собак
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Новости
Певец Валерий Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов в Куршевеле
NYT: бюджет США на военную помощь Украине закончится к сентябрю 2023 года
РВ: опубликованы видеокадры уличных боёв в Артёмовске глазами боевиков ВСУ
РИА Новости: европейцы едут к лидеру Китая Си Цзиньпину с ультиматумом
КП: врач Алексей Казанцев объяснил заторможенность МакSим во время концертов
Украинские СМИ рассказали о результате удара "Гераней" по Одессе: минус 400 дронов для ВСУ
В Словакии Кутузова приравняли к коммунистам и назвали "представителем советского режима"
ОК "Север" ВСУ показало фото стреляющего в поле танка Leopard 2 на Украине
РИА Новости: НАТО увязла на Украине по горло, недооценив армию и народ России
NYT: в предстоящем контрнаступлении ВСУ успех вряд ли гарантирован
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Последние материалы
Певец Валерий Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов в Куршевеле
РВ: опубликованы видеокадры уличных боёв в Артёмовске глазами боевиков ВСУ
NYT: бюджет США на военную помощь Украине закончится к сентябрю 2023 года
РИА Новости: европейцы едут к лидеру Китая Си Цзиньпину с ультиматумом
КП: врач Алексей Казанцев объяснил заторможенность МакSим во время концертов
Украинские СМИ рассказали о результате удара "Гераней" по Одессе: минус 400 дронов для ВСУ
В Словакии Кутузова приравняли к коммунистам и назвали "представителем советского режима"
ОК "Север" ВСУ показало фото стреляющего в поле танка Leopard 2 на Украине
РИА Новости: НАТО увязла на Украине по горло, недооценив армию и народ России
NYT: в предстоящем контрнаступлении ВСУ успех вряд ли гарантирован
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников