Поводки-рулетки: риски для собак и людей

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выдвижные поводки — популярный выбор среди владельцев домашних животных, но они представляют значительную опасность как для людей, так и для собак.

Что из себя представляет выдвижной поводок

Выдвижные поводки состоят из тонкого шнура или ленты, которая тянется из подпружиненного устройства внутри пластиковой ручки. На ручке находится кнопка, которая контролирует, насколько сильно шнур может быть отпущен, позволяя вашей собаке бродить дальше, чем на традиционном поводке. Однако эти поводки не имеют стандартных петель, которые крепятся на запястье, что облегчает случайное падение поводка.

Опасности для собак

Увеличенная длина втягивающегося поводка позволяет вашей собаке бегать на большом расстоянии от вас, что может привести к опасным ситуациям. Например, собака может выбежать на улицу, вступить в нежелательный контакт с другими собаками или людьми, или попасть под велосипед. Кроме того, шнур может порваться, когда габаритная собака тянет за него, а это может привести к серьезным травмам, таким как ожоги и порезы.

Собаки также получали серьезные травмы, когда поводок срывался и дергал их за шею, вызывая раны или ожоги. Бывали случаи, когда собаки перекручивались в шнуре, что приводило к ампутации хвоста или ноги. Такие инциденты происходят быстро, часто слишком быстро, чтобы поводырь успел среагировать. Кроме того, если громоздкая ручка вырвется из рук, собака может убежать, что приведет к еще более опасным ситуациям.

Опасности для человека

Когда шнур выдвижного поводка обрывается или наматывается на конечность или палец, это может привести к травмам человека, находящегося на другом конце. Люди получали ожоги и порезы, когда инстинктивно хватались за шнур, чтобы намотать его на собаку. Кроме того, многие люди были сбиты с ног собаками, которые дотянулись до конца шнура и продолжили движение.

Выдвижные поводки также могут представлять угрозу безопасности, когда они выдвигаются слишком быстро, создавая напряжение и трение, которые могут нанести значительный вред коже человека. Более того, звук опускающейся ручки может напугать собак и побудить их бежать, создавая еще более опасные ситуации.

Выдвижные поводки могут показаться удобным способом дать собаке больше свободы, но они представляют серьезную опасность как для людей, так и для собак. Как ответственному владельцу животного важно уделять первостепенное внимание безопасности и избегать использования таких поводков. Выбирайте традиционный поводок, который обеспечивает лучший контроль и помогает обезопасить вас и вашего четвероногого друга во время прогулок.

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