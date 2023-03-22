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Макар Горшенин

Пять неожиданностей для хозяина щенка: 28 маленьких острых клыков и хаос в вашем доме

5:30
Зоосфера » Собаки

Нередко новые владельцы щенков бывают застигнуты врасплох озорным поведением своего нового пушистого компаньона, несмотря на их первоначальные ожидания послушного и очаровательного маленького щенка. На самом деле многим может показаться, что они принесли домой миниатюрную версию буйного тираннозавра, сеющего хаос, куда бы они ни пошли.

Пять неожиданностей для хозяина щенка: 28 маленьких острых клыков и хаос в вашем доме

Хотя сравнивать щенка с доисторическим хищником может быть преувеличением, это правда. Как новый владелец щенка, вы можете столкнуться с неожиданными проблемами, которых вы не ожидали. Вот несколько вещей, с которыми вы можете столкнуться:

1. Щенок хочет съесть все, что видит

Щенки могут быть совершенно неразборчивыми, когда дело доходит до того, что они едят, и могут съесть все, что угодно, от корма до праздничных украшений, салфеток или даже живого сверчка. В то время как некоторые предметы могут показаться относительно безвредными, другие, такие как шампуры для шашлыка и лампочки, могут вызвать серьезное повреждение кишечника. Даже, казалось бы, безобидные предметы домашнего обихода, такие как определенные растения или чистящие средства, могут представлять серьезную угрозу для здоровья вашего пушистого друга.

Крайне важно предпринять шаги, чтобы защитить свой дом от щенков, и держать малыша в специально отведенном, безопасном месте, когда вы не можете бдительно следить за ним. Подумайте также о приучении к клетке, так как это может помочь предотвратить проглатывание щенком всего, что может нанести ему вред.

Также очень важно сохранять бдительность, когда вы находитесь вне дома. В гаражах, на задних дворах, тротуарах и даже в собачьих парках может быть множество вредных веществ, мусора и других предметов, которые ваш щенок (или любая собака, если на то пошло) не должен потреблять.

2. Они много ходят в туалет

Как новый владелец щенка вы можете знать, что вашему пушистому другу нужно выходить на улицу чаще, чем взрослым собакам, чтобы предотвратить несчастные случаи. Однако вы можете не осознавать, что щенкам не хватает должного контроля над мышцами. Поэтому крайне важно регулярно выводить щенка на улицу, чтобы избежать нежелательных беспорядков в вашем доме.

Во время приучения к туалету щенкам необходимо выходить на улицу утром, перед сном и в течение 15 минут после еды, питья, игр, упражнений или пробуждения от дневного сна. В зависимости от их прогресса, их также может потребоваться вывести на улицу ночью.

Помните, терпение является ключевым моментом в этом процессе. Последовательность и положительное подкрепление помогут вашему щенку понять, где он должен справить нужду. Со временем и усилиями ваш пушистый друг научится правильному поведению и разовьет правильный контроль над мочевым пузырем и кишечником.

3. Щенки любят грызть вещи

Подобно детям, щенки также проходят фазу прорезывания зубов, которая может вызывать дискомфорт и боль. Жевание является для них естественным способом облегчить этот дискомфорт. Тем не менее в это время может быть сложно обеспечить безопасность вашего нового пушистого друга и ваших ценных вещей. Одна из эффективных стратегий — убрать все ценные предметы из зоны досягаемости щенка. Кроме того, вы можете отвлечь их внимание от неподходящих предметов, предоставив им подходящие игрушки или съедобные кости, специально предназначенные для прорезывания зубов.

4. У щенка очень острые зубы

Хотя они могут быть маленькими, зубы щенка все же могут причинить боль, когда они случайно зацепляются за ваши руки во время игры. Однако важно знать, что эта фаза является временной, так как щенки обычно начинают терять свои острые молочные зубы примерно в возрасте четырех месяцев. Хотя это может не облегчить дискомфорт от 28 маленьких клыков, кусающих вашу руку, хорошо иметь в виду, что это не будет длиться вечно. В то же время, как упоминалось ранее, крайне важно предоставить щенку подходящие предметы для жевания. Это поможет отвлечь их внимание от неподходящих предметов и предотвратить порчу ваших вещей.

5. Приобретение щенка может сильно повлиять на вашу жизнь

Воспитание щенка требует значительного объема практического ухода, часто больше, чем могут ожидать новые владельцы. Чтобы убедиться, что ваш щенок здоров и доволен, может потребоваться пожертвовать социальными мероприятиями, чтобы удовлетворить его потребности, или отменить планы на выходные из-за отсутствия того, кто может присмотреть за щенком. Это правда, что воспитание щенка может быть сложной задачей, но вложение времени и энергии в годы его становления может оказать положительное влияние на его поведение, поскольку он становится воспитанным членом вашей семьи.

От привычек в еде до своих острых зубов, щенки могут преподнести своим владельцам неожиданные препятствия, но у них также есть уникальный способ расположить к себе наши сердца. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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