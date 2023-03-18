Как дрессировать хорька

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь идет о дрессировке вашего домашнего хорька, цель не в том, чтобы научить его акробатическим или магическим трюкам, и не в том, чтобы он взял на себя роль собаки в таких видах спорта, как катание на упряжке или серфинг. Тем не менее, хорьки, как и собаки и даже кошки, могут научиться фундаментальным методам дрессировки.

Более того, дрессировка хорька может улучшить качество жизни вашего питомца.

Дрессировка хорька

Почему вы должны дрессировать своего хорька? Как и любому другому животному, им полезно иногда получать команды своего хозяина. Им также необходимо понимать границы, и чем раньше вы начнете дрессировку, тем лучше.

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы хорьков, — это кусание. Хорьки имеют естественную склонность кусать предметы, и иногда этими предметами можете быть и вы. Однако это поведение можно исправить с помощью отвлечения, перенаправления и дисциплины.

Хотя слово "дисциплина" может звучать жестко, оно не подразумевает причинение боли вашему питомцу. Вместо этого можно использовать несколько простых приемов, чтобы научить хорька тому, что кусаться недопустимо. Например, при укусе вы можете издать тревожный звук высокой частоты, взять хорька за загривок, сказать "нет" твердым голосом или даже шипеть на хорька, чтобы отучить его от такого поведения. Эти методы также можно использовать для обучения хорька другим нежелательным видам поведения.

Еще одна стратегия, о которой говорят некоторые владельцы хорьков, — это распыление аромата горького яблока на предметы, которые хорек хочет грызть или кусать. Этот спрей можно найти в зоомагазинах в форме аэрозоля.

Однако важно не забывать о положительных моментах. Все животные, включая хорьков, хорошо реагируют на позитивные методы дрессировки. Ласковые объятия, лакомства и похвала всякий раз, когда ваш хорек ведет себя хорошо, могут быть очень эффективными для закрепления хорошего поведения.

Как приучить хорька к туалету

Когда дело доходит до приучения к туалету, некоторые хорьки легче поддаются дрессировке, чем другие. Для начала туалет должен быть установлен в доступном месте, недалеко от места, где хорек играет и живет. Поскольку вы не можете остановить хорька, как только он начал мочиться или испражняться, важно внимательно следить за ним и научиться распознавать его признаки. Со временем вы поймете, когда вашему хорьку нужно "сходить". Когда вы заметите эти признаки, быстро поместите хорька в туалет, похвалите и поощрите его лакомством после того, как он сходит в туалет.

Хорьки — умные существа, и некоторые из них могут даже притворяться, что пользуются туалетом, чтобы получить лакомство.

Чтобы не поощрять ложную тревогу, убедитесь, что ваш хорек действительно воспользовался туалетом, прежде чем давать ему лакомство. Если вы застали хорька за тем, что он собирается пойти куда-то, кроме туалета, твердо скажите "нет!" повышенным голосом и быстро посадите его в туалет.

Случайности происходят, особенно на ранних стадиях обучения, поэтому важно не быть слишком строгим с вашим хорьком из-за ошибки. Наоборот, будьте последовательны в обучении, и в конце концов ваш хорек научится.

Последовательность — ключевой момент в дрессировке вашего хорька. Поощрения и наказания следует давать сразу после желаемого поведения или проступка, так как у хорьков короткий период внимания, и они могут не ассоциировать последствия со своими действиями, если произошла ошибка. Последовательно подкрепляя хорошее поведение и исправляя плохое, вы сможете успешно обучить своего хорька всему необходимому и быть счастливым.

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