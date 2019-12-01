Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт Собаки Птицы Лошади Кошки Грызуны Рыбы Экзотика
Автор Диана Гаврилова

Гингивит и инфекции дыхательных путей: распространенные заболевания кошек

Зоосфера » Кошки

Кошки склонны к горстке определенных болезней, все с отличительными признаками. Знание того, что их беспокоит и почему, поможет вам выбрать правильное лечение, чтобы восстановить их здоровье. В этой статье описаны некоторые заболевания кошек, за которыми нужно следить.

Инфекции верхних дыхательных путей

Вирусы и бактерии могут проникать в кошачий нос, горло и пазухи, вызывая инфекции верхних дыхательных путей. Калицивироз и вирус кошачьего герпеса являются наиболее заразными типами. В домах или приютах с несколькими кошками вирусы передаются через общие блюда с едой или водой, при чихании и вылизывании. Вторичные бактериальные инфекции могут развиваться вместе с вирусами. Стресс и большое количество кошек способствуют появлению воспалений, и кошки с плоской мордочкой, такие как персы, более восприимчивы к инфекции. Признаки инфекций верхних дыхательных путей включают насморк, заложенность носа, выделения из носа, лихорадку, потерю аппетита и учащенное дыхание. Антибиотики, изоляция и большое количество жидкости — лучшее решение. Содержание вашей кошки в помещении для ограничения контакта с инфицированными кошками, минимизация стресса, а также современные прививки и регулярные ветеринарные осмотры помогают поддерживать здоровую иммунную систему.

Кошачий гингивит

Кошачий гингивит, или воспаление десен, является самой ранней стадией пародонтита, наиболее распространенного заболевания кошачьих зубов. Гингивит вызывается зубным налетом, комбинацией липкой бактериальной пленки и частиц пищи, накапливающихся вдоль линии десен. Кошки, которых кормят рационом с высоким содержанием углеводов, становятся более чувствительными к бактериям зубного налета. Смешанный со слюной и минералами, зубной налет может затвердеть в зубной камень, который раздражает кошачьи десны. При отсутствии лечения зубной камень в конечном итоге накапливается под десной, отделяя ее от зубов. Покрасневшие десны, неприятный запах изо рта и трудности с едой — это ранние признаки гингивита, который обычно начинается с одного зуба, но может быстро распространяться. Эта бактерия может распространиться на другие органы через кровоток и вызвать повреждение почек.

Если гингивит был диагностирован, зубы вашей кошки должны быть профессионально очищены. Ежедневно чистите зубы специальной зубной пастой для кошек. Хорошая гигиена полости рта — лучший способ борьбы с гингивитом, а специальные корма для кошек помогают сохранить зубы и десны крепкими. Ваш ветеринар может также назначить антибиотики для лечения гингивита.

Фото: vashipitomcy. ru

Темы кошка инфекции болезни кошек кошачий гингивит здоровье питомца
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Факты о Корейской войне. Часть 2
Кошки
Гингивит и инфекции дыхательных путей: распространенные заболевания кошек
Акушерство и гинекология
Иглоукалывание может помочь ослабить симптомы менопаузы
Новости Все >
Лавров посчитал полезной встречу Путина и Зеленского в Париже
На Урале задержали главу секты, пытавшуюся "оживить" мальчика
На Сицилии возобновили продажу домов за 1 евро
В Китае при покупке SIM-карты сканируют лицо
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста. Погибли 15 человек
Le Monde: алкоголизм в России побежден
В Липецке открылась "резиденция" Деда Мороза
Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ
Савченко рассказала об "отвращении" на встречах с Порошенко
Последние материалы
Лавров посчитал полезной встречу Путина и Зеленского в Париже
Гингивит и инфекции дыхательных путей: распространенные заболевания кошек
На Урале задержали главу секты, пытавшуюся "оживить" мальчика
На Сицилии возобновили продажу домов за 1 евро
Иглоукалывание может помочь ослабить симптомы менопаузы
В Китае при покупке SIM-карты сканируют лицо
Как правильно вырастить суккуленты из семян
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
Детонация в двигателе: откуда она берется и чем грозит
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста. Погибли 15 человек
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Новости спорта
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Мир. Новости мира
Мама девочки с "маской Бэтмена" показала результат операций
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22 Владимир Губарев Соломон Соловьев Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили Василий Амирджанов
Комментарии
В Москве ответили на предложение отдать Украине $3 млрд газом
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Стали известны четыре причины, по которым могут снизить размер пенсии
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
Le Monde: алкоголизм в России побежден
Роспотребнадзор назвал частые пути заражения ВИЧ-инфекцией
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Кадыров не поверил, что большинство молодых людей хочет эмигрировать
Путин пообещал навести порядок на телевидении
В Москве ответили на предложение отдать Украине $3 млрд газом
Главы МИД 4 стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ