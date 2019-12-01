Гингивит и инфекции дыхательных путей: распространенные заболевания кошек

Кошки склонны к горстке определенных болезней, все с отличительными признаками. Знание того, что их беспокоит и почему, поможет вам выбрать правильное лечение, чтобы восстановить их здоровье. В этой статье описаны некоторые заболевания кошек, за которыми нужно следить.

Инфекции верхних дыхательных путей

Вирусы и бактерии могут проникать в кошачий нос, горло и пазухи, вызывая инфекции верхних дыхательных путей. Калицивироз и вирус кошачьего герпеса являются наиболее заразными типами. В домах или приютах с несколькими кошками вирусы передаются через общие блюда с едой или водой, при чихании и вылизывании. Вторичные бактериальные инфекции могут развиваться вместе с вирусами. Стресс и большое количество кошек способствуют появлению воспалений, и кошки с плоской мордочкой, такие как персы, более восприимчивы к инфекции. Признаки инфекций верхних дыхательных путей включают насморк, заложенность носа, выделения из носа, лихорадку, потерю аппетита и учащенное дыхание. Антибиотики, изоляция и большое количество жидкости — лучшее решение. Содержание вашей кошки в помещении для ограничения контакта с инфицированными кошками, минимизация стресса, а также современные прививки и регулярные ветеринарные осмотры помогают поддерживать здоровую иммунную систему.

Кошачий гингивит

Кошачий гингивит, или воспаление десен, является самой ранней стадией пародонтита, наиболее распространенного заболевания кошачьих зубов. Гингивит вызывается зубным налетом, комбинацией липкой бактериальной пленки и частиц пищи, накапливающихся вдоль линии десен. Кошки, которых кормят рационом с высоким содержанием углеводов, становятся более чувствительными к бактериям зубного налета. Смешанный со слюной и минералами, зубной налет может затвердеть в зубной камень, который раздражает кошачьи десны. При отсутствии лечения зубной камень в конечном итоге накапливается под десной, отделяя ее от зубов. Покрасневшие десны, неприятный запах изо рта и трудности с едой — это ранние признаки гингивита, который обычно начинается с одного зуба, но может быстро распространяться. Эта бактерия может распространиться на другие органы через кровоток и вызвать повреждение почек.

Если гингивит был диагностирован, зубы вашей кошки должны быть профессионально очищены. Ежедневно чистите зубы специальной зубной пастой для кошек. Хорошая гигиена полости рта — лучший способ борьбы с гингивитом, а специальные корма для кошек помогают сохранить зубы и десны крепкими. Ваш ветеринар может также назначить антибиотики для лечения гингивита.

Фото: vashipitomcy. ru