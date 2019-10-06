Уход за черепахами и их содержание

Черепахи поистине удивительные и замечательные домашние любимцы. Это миниатюрное милое существо станет отличным спутником жизни для вас. Но перед покупкой такого домашнего животного необходимо научиться разбираться в способах ухода за ним. Разновозрастные черепахи нуждаются в разном уходе, поэтому подумайте, подходит ли такой вариант для вас. Давайте ознакомимся с основными моментами, которые помогут понять способы ухода за домашними черепахами.

Первый шаг к правильной заботе о черепахе — ознакомление с особенностями уже имеющейся черепахи или тех видов, которые вы рассматриваете для покупки. При должном знании ваше животное всегда будет окружено заботой и теплом.

Далее вам нужно определиться с выбором среды обитания для вашего питомца. Зависеть она будет от вида черепахи. Некоторые виды не могут жить без воды, в то время как другие являются сухопутными. Вне зависимости от вида черепахе будет нужен специальный вольер. Также не забывайте об источнике тепла. Для большего удобства черепахи установите около её вольера светильник.

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Чтобы выжить черепахе будет необходимо ультрафиолетовое освещение. Наличие УФ-излучения помогает вырабатывать черепахе витамин D. Этот витамин помогает сохранять здоровье вашему питомцу. Подносите своего любимца к подобным светильникам хотя бы раз в неделю.

Как правило, черепахи нуждаются в каком-либо укрытии. Им необходимо периодически прятаться. Чтобы порадовать любимца, соорудите ему специальное убежище. Это поможет черепахе чувствовать себя в максимальной безопасности.

Так как черепахи очень любят растительность и камни, добавьте немного живых или искусственных растений в вольер, а также разместите там небольшие камни. Только убедитесь в том, что растения не будут токсичными для черепахи.

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Кормление — важная часть ухода за черепахой. Рацион будет зависеть от вида черепахи. Большая часть черепах предпочитает обильное количество растительности. Питомцу можно давать салат, брокколи, капусту и прочие зеленые овощи. Также не забывайте снабжать черепаху белком. Для этого давайте ей несколько небольших кусочков нежирного мяса в сутки, немного рыбы или насекомых.

Выбирая корм, внимательно изучите способы питания вашей черепахи в живой природе. Если питание подобрано правильно, у черепахи не будет проблем с панцирем и других проблем со здоровьем. Перед покупкой готового корма в магазине лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Не забывайте регулярно проводить уборку среды, в которой живет ваш питомец. Если черепаха проживает в воде, меняйте воду каждую неделю.

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Фото: homkin. ru