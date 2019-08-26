Почему красноухая черепаха не ест и много спит?

В качестве домашних животных черепах заводят давно, раньше они считались экзотикой, сейчас — обычный вариант. Неважно, водные или сухопутные, любая пользуется популярностью. Черепахи любят поесть, поэтому, когда пропадает аппетит, долго спит, вяло активничает, стоит забеспокоиться, но не паниковать.

Причины такого поведения могут быть физиологического и патологического характера. Если вы видите внешние изменения черепахи, приходится самостоятельно кормить, значит пора направляться к ветеринару.

Когда животное перестает употреблять пищу, подумайте, что могло спровоцировать отсутствие аппетита. Чаще всего виновниками являются стрессовые ситуации, неправильный уход, спячка в зимний период, изменение гормонов, болезнь.

Стресс черепаха может испытывать от того, что после чистки аквариума вы переставили местами все предметы. К новому расположению предметов животное не было готово. Поэтому старайтесь класть на место, можно даже фотографировать, чтоб не забыть порядок. Также стрессом является новый корм — непривычный вкус. Резкий шум, звуки, приставания хозяина накладывают негативный отпечаток, вызывающий стресс. Создайте спокойные условия для жилья, черепахе станет лучше.

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Черепахи — хладнокровные животные, поэтому необходима для содержания температура воды 28 градусов, воздуха — 30, соблюдая двенадцатичасовой световой день. Если температура ниже, рептилия станет вялой, перестанет есть. Вернуть активность можно путем создания необходимых температурных условий. Если дело не в температуре, проверьте воду, возможно пора поменять, террариум почистить.

У некоторых черепах срабатывают природные инстинкты, осенью замедляются жизненные процессы, происходит уход в спячку. Этот период начинается в октябре — ноябре. В таком случае помогите черепахе. Спячка длится от четырех до пяти месяцев. Рептилии требуется грунт толщиной десять сантиметров, небольшое количество воды. Первый этап — отключение ламп, нахождение черепахи при комнатной температуре около пяти суток. Второй — в течении десяти дней необходимо понизить температуру до +6 градусов. Резкое падение температуры способно убить животное, поэтому будьте аккуратны. Чтобы вывести из спячки также плавно повышайте температуру.

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Если черепаха отказывается от еды из-за болезни, покажите ее ветеринару, он назначит необходимое лечение. Соблюдая все рекомендации, рептилия вернется в нормально состояние и дальше будет вас радовать.

Иногда заставить кушать черепаху способны излюбленные лакомства — креветки, рыба, моллюски. Если она не может сама открыть рот, помогите ей, положите аккуратно кусочки пищи пинцетом, проконтролируйте, чтобы она проглотила.

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Фото: yarborok.ru