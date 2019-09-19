Как правильно чистить террариум для черепахи

Черепахи должны содержаться в хорошо подготовленном террариуме, а также в чистоте. Чтобы животное находилось в комфорте, всегда было здорово, необходимо научиться правильно чистить террариум.

Уборка должна происходить регулярно, во избежание появления мутной воды, неприятного запаха, белого налета на стенках. Конечно, фильтры способствуют продолжительному сохранению чистоты, но генеральная уборка очень важна.

Когда нужно мыть террариум:

Маленьким черепашкам подбирается небольшой дом, который мыть следует три-четыре раза в неделю. Молодым черепахам, размером 10-20 см выбирают террариум на 50 литров, убираться в нем стоит раз в неделю, при необходимости — два. Взрослые особи — 30 см, требуют большего пространства, примерно 170 литров с мощным фильтром. Чистить его нужно реже, достаточно раз в месяц.

Отметим, вода очень быстро загрязняется недоеденной пищей и экскрементами животного. Для сохранения чистоты используйте специальные отсадники — контейнеры для еды, чтобы можно было легко удалить все остатки. В маленьких террариумах необходимо убираться, полностью меняя воду, так как содержания аммиака значительно выше, чем в больших аквариумах.

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Чтобы почистить аквариум, следует выполнить несколько условий:

Приобретите второй контейнер для черепахи с островком, необходимыми приспособлениями для комфортного пребывания, пересадите черепаху туда, пока основной домик находится на чистке.

Аккуратно отключите и выньте фильтр, водонагреватель из воды, положите в чистый таз, позже почистите их.

Вытащите все приспособления для уюта черепахи.

Слейте воду из аквариума, можете поместить его в ванну.

Последнее действие — замена грунта. Если он "одноразовый", выкидывайте, заменяйте на свежий. Если — камушки, ракушки, хорошо промойте их, положите обратно.

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При промывке аквариума важно качественно очистить стенки, оборудование, провести дезинфекцию. Использование бытовой химии запрещено при чистке, так как способно навредить черепахе, вызвать сильную аллергию. Безопасный способ очищения — приготовление раствора из уксуса и соды. Смывать раствор следует мыльной водой.

Сначала губкой, с раствором протираются стены, дно. Углы, стыки очищаются ватной палочкой. Затем промываются все составляющие фильтра, убирается налет на водонагревателе. Особое внимание уделите островкам, корягам, камням, тем местам, которые сложно прочищаются. После чистящего средства вымойте аквариум так, чтобы не осталось запаха. Соберите домик обратно в таком же порядке, как он был до разборки, перенесите черепашку.

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Фото: nastroy.net