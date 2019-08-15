Амфибия тоже может быть домашней или грустная история аксолотля

Аксолотль — удивительно земноводное существо, известное, как мексиканская ходячая рыба, чаще всего ее называют "гуляющая рыба" за счет наличия четырех лапок. Но аксолотль — это не рыба, это земноводное. Первый экземпляр был обнаружен в далеком 1798 году в Мексике, с этого момента начался поиск новых видов и их изучение.

Печально то, что дикий аксолотль на 2010 год находился на грани вымирания из-за урбанизации в Мехико и последующего загрязнения воды. Особой ошибкой стало подселение к аксолотлям инвазивных рыб — окуня, тилапия, которые угрожают биологическому многообразию.

Читайте также: Необычное домашнее животное: летучая мышь

Сейчас аксолотль занесен в СИТЕС — список исчезающих видов и МСОП в качестве находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе. Этих амфибий широко используют в научных целя, в изучении регенерации конечностей. А также раньше они продавались на мексиканских рынках в качестве еды. Источники говорят, что аксолотль — основное блюдо ацтеков.

Представим цифры их вымирания в дикой среде на примере озера Сочимилько:

1998 г. — 6000 особей;

2003 г. — 1000;

2008 г. — 100;

2013 г. — особей не было обнаружено;

2013 г. (через два месяца после предыдущего поиска) — найдено 2 особи.

Недавно люди решили занятья спасением аксолотлей, построить "укрытия", чтобы как-то сохранить их жизнь в дикой природе.

Читайте также: Особенности содержания дома ахатин

Помимо естественной среды обитания, аксолотлей стало модным заводить в домашних аквариумах. Содержание земноводной — сложная задача для человека. Чтобы аксолотль жил в комфортных условиях, надо очень постараться. Важно — соблюдение необходимого температурного режима, в летний период особенно. Комфортно себя чувствовать аксолотль будет в воде температурой 18-20 градусов. Более высокая температура неприемлема для земноводного. Из-за высоких температур оно может заболеть и через какое-то время умереть.

Нельзя кормить аксолотлей зоомагазинным кормом для обычных рыб, субпродуктами. Им необходимы сырые морские "гады", морская рыба — хек, червяки, маленькие креветки, мотыльки. Если вы подселите к нему гуппи, он ее с удовольствием съест. Аксолотль почти не есть со дна и с рук, необходимо кормить его с пинцета.

Аксолотля разрешается брать в руки, но этого не стоит делать. Но если желание потрогать настолько велико, охладите руки. Тепло наших рук для них опасно, одно прикосновение способно оставить ожог.

Читайте также: Дикие животные дома: оригинальность во вред

Аквариум для питомца обязательно нужно вести в чистоте. То есть чистить один раз в неделю грунт и менять воду на 1/4 часть. Остатки корма убирать сразу после того, как питомец поел. Погружной фильтр установите и отрегулируйте так, чтобы течение не повредило жабры. Аксолотлю нравится, когда вода течет медленно. Амфибия частично задействует легочное и кожное дыхание, но в основном дышит жабрами, поэтому в аквариуме необходим аэратор.

Установите в аквариуме тоннели, пещерки, камешки для того, чтобы аксолотль мог спокойно прятаться и чувствовать себя защищенным. Камешки можно класть только те, которые он не проглотит. Пока аксолотль маленький его кожа очень нежная, внимательно следите, какие украшения и насколько острые вы кладете.

Сам аквариум должен быть большим, рассчитывайте, что питомец вырастет до 30 см в длину.

Читайте также: Как содержать йеменского хамелеона