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Автор Диана Гаврилова

Утверждение, что кошки нас любят меньше, чем собаки, — неправда

Зоосфера » Кошки

Распространена такая точка зрения, что кошки любят нас меньше, чем собаки. Однако это мнение вводит в заблуждение и при этом не имеет под собой никаких научных доказательств.

Утверждение, что кошки нас любят меньше, чем собаки, — неправда

Недавно было опубликовано исследование Алисы Поттер и Даниэля Миллса на эту тему. В нем участвовало двадцать пар кошек и их владельцев.

Кошек помещали в две комнаты с двумя стульями (один для владельца и один для человека, незнакомого кошке) вместе с некоторыми игрушками для кошек.

Видеокамера зафиксировала взаимодействие между каждой кошкой, хозяином и незнакомцем во время различных действий. Хозяева и чужие люди уходили и возвращались в комнату, а ученые фиксировали реакцию кошки.

Исследователи использовали такой эксперимент, чтобы оценить поведение кошек с точки зрения того, насколько они привязаны к своим опекунам.

В ходе теста животные проявляли большую активность, когда их хозяева покидали комнату. Исследователи действительно обнаружили, что многие аспекты поведения кошек не согласуются с характеристиками привязанности.

Однако они также отметили, что тест не учитывает, могут ли быть различия в привязанности между кошками, которые являются исключительно домашними, и теми, кто регулярно ходит на самостоятельные прогулки.

Ученые также отметили, что те испытания, которые они использовали, возможно, не были эффективным инструментом для определения привязанности кошек к опекунам.

В частности, они заявили, что их исследование не подтверждает тот факт, что кошки не испытывают никаких любящих и нежных чувств к своему хозяину, а скорее, то, что люди являются дли пушистого создания неким залогом безопасности.

Это означает, что кошки по-другому воспринимают отношения с человеком, нежели собаки. Мы для них — источник безопасности, хорошей еды и развлечения.

И это не означает, что кошки используют нас для получения выгоды. Они просто воспринимают эти отношения иначе.

В описанном эксперименте кошки не скучали и не ждали своего хозяина с тоской, когда он уходил из комнаты. Подобное же можно сказать о собаках. Но разные животные выражают привязанность по-разному. Кошки не склонны так ярко проявлять свою тоску, как собаки.

Также среди кошек не распространены такие крепкие связи между друг другом, как у собак.

Ведь исторически кошки — более одинокие охотники и не нуждаются в тесном взаимодействии с социальными группами, чтобы выжить. В отличие от собак, которые живут с людьми намного дольше, кошки не считают необходимым очень близкое общение с человеком. Тем не менее они четко формируют социальные связи со своими владельцами и проявляют "ласковое" поведение, а также предпочитают своих хозяев чужим людям.

Подводя итог, не позволяйте расхожим мнениям заставлять вас сомневаться в любви вашей кошки. Они любят вас, но другой любовью!

Источник фото: pixabay.com

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