Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?

Бразилия опровергла данные о том, что ведет переговоры о создании военной базы США на своей территории. Жаир Болсонару рассматривается в Вашингтоне как терминатор Николаса Мадуро. Захочет ли президент Бразилии удовлетворить "хотелки" американцев или пойдет своим путем?

Это важно знать для России, так как в Венесуэлу вложены большие деньги, ведутся значимые проекты, работают наши советники. Это впервые жесткое продвижение российских интересов за рубежом, подкрепляемое экономической выгодой. Каракас сегодня выглядит намного более пророссийским, чем Гавана в советскую эпоху. Москва взяла его тем, чем берет МВФ погибающие от экономических неурядиц страны — заимствованиями, которые нечем отдавать, поэтому отдают политическим сотрудничеством. В данном регионе это очень важно в плане создания дополнительных неудобств США, которые в нужный момент могут перерасти в угрозу.

Без Болсонару США не подавить Мадуро

За лояльность нового президента Бразилии США намереваются побороться всерьез. Он необходим Вашингтону в оказании давлении на Каракас во главе так называемой "группы Лима"*, которая отказалась признавать легитимность второго мандата Мадуро, вывела Венесуэлу из интеграционного объединения Южной Америки — Меркосур, оказывает давление по линии "соблюдения прав человека" через Организацию Американских государств (ОАГ). США нужно вывести Венесуэлу из-под российского влияния и выйти на венесуэльскую нефть бассейна реки Ориноко, где сейчас разворачиваются российские компании, а американская Chevron выдавливается.

В июне во время визита в Бразилию вице-президент США Майк Пенс попросил, чтобы страна действовала "более решительно" в отношении Мадуро. Через четыре дня после инаугурации Болсонару советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что континент не может жить под угрозой "тени социализма", и назвал Венесуэлу, Никарагуа и Кубу "тройкой тирании". Это был явный намек Бразилии присоединиться к давлению, которое предполагает, ни много ни мало — военную интервенцию в Венесуэлу, если санкции себя не оправдают.

Но 11 из 14 стран, входящих в "группу Лима", уже выразили свое несогласие с военными действиями в регионе. Согласились Чили, Бразилия (при Мишеле Темере) и Аргентина. Болсонару, казалось, подхватил эстафету.

4 января он выразил недовольство визитом бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу и совместными российско-венесуэльскими учениями. Президент заявил, что поддержка Россией "диктатуры" Мадуро "значительно усилила напряженность в регионе и вызывает тревогу". На вопрос означает ли это, что он разрешит американское военное присутствие в Бразилии, президент ответил, что, "возможно, мы обсудим этот вопрос в будущем".

Военные погасили энтузиазм Болсонару

Однако 10 января советник по национальной безопасности Аугусто Элену заявил, что президент был неправильно понят. "Идея создания американской базы вызвала удивление у военных, Бразилия не должна даже давать такое разрешение. Возможность практически исключена", — сказал советник. Министр обороны Фернандо Азеведу подтвердил, что " ни учений, ни оценок, ни просьбы — ничего подобного нет".

Военные — это особая каста людей в Латинской Америке со своим влиянием, в том числе лоббистским, и мнением, которое может противоречить мнению властей. И последние вынуждены с ним считаться по причине давных традиций военных переворотов на континенте. Болсонару — отставной военный и прекрасно это понимает. Он так же позиционирует себя как националист и антиглобалист. Представляется, что все будет зависеть от ответа на простой вопрос, а что от военных действий против Каракаса будет иметь Бразилия?

Интересно, в этой связи, посмотреть, кого Болсонару взял на пост министра иностранных дел. Это карьерный дипломат Эрнесто Араужо. Как пишет Folha de Sao Paulo, в своей статье "О внешней политике бразильского народа", министр предлагает "оспаривание оси глобалистов: Китай-Европа-левый американский центр".

Наш случай — "это случай США с Дональдом Трампом, Италии с ее нынешним правительством, таких стран как Польша и Венгрия в Восточной Европе. И это случай некоторых не западных стран, которые хотели бы защитить свои собственный ценности и свои нации от доминирующего глобализма". Араужо не доволен не столько БРИКС, сколько присутствием в БРИКС Китая, и хочет изучить вопрос о создании "ядра из христианских стран Бразилия — США — Россия".

Что же получит Бразилия в случае разрушения Венесуэлы?

В Венесуэлу войдет нефтяной гигант Petrobras? Сомнительно, потому что американцы будут стоять за интересы Chevron. Впрочем, бразильская нефтяная госкомпания объявлена Болсонару объектом приватизации, поэтому скоро будет бразильской чисто номинально. А вот что точно получит Болсонару, так это гражданскую войну в Венесуэле на многие года и рост наркотрафика, в том числе в Бразилию.

Как свидетельствует опыт Аргентины, после прихода проамериканского президента Маурисио Макри, проводимые им в интересах спекулятивного американского капитала реформы, породили инфляцию, увеличение госдолга, сильное падение песо, увеличение пенсионного возраста, потерю влияния в регионе и рычагов давления на Венесуэлу. То есть привели к втягиванию страны в глобализацию, чего так не хочет новый президент Бразилии.

*Справка. "Группа Лима" образована Аргентиной, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Гватемалой, Гондурасом, Мексикой, Панамой, Парагваем и Перу (позже присоединились Гайана и Сент-Люсия) 8 августа подписанием в Лиме (Перу) совместной декларации о непризнании Конституционной ассамблеи, созванной в Венесуэле 30 июля по решению президента страны Николаса Мадуро. Она же не признала легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы Николаса, выигранного на выборах в мае 2018 года.

В декабре 2018 года президент Венесуэлы во время визита в Москву договорился с Владимиром Путиным, что Россия инвестирует более $6 млрд в экономику Венесуэлы и поставит стране 600 тысяч тонн зерна. В середине 2017 года сообщалось, что "Роснефть" вложила в Венесуэлу свыше $6,5 млрд за будущие поставки нефти. Нефтяная госкомпания Венесуэлы должна была погасить долг к 2019 году, но в конце 2018-го оставалась должной еще $3,1 млрд.

Фото: Жаир Болсонару, Википедия

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