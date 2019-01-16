Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Он России выгоден, потому что ликвидирует европейскую солидарность по санкциям, считает эксперт Николай Платошкин.

Сделка Великобритании с властями Евросоюза была отвергнута на заседании Палаты общин 15 января. После дебатов 432 парламентария проголосовали против соглашения, 202 — за. Брюссель отказывается менять хоть букву в уже согласованной сделке. Перед страной встала угроза "жесткого" выхода из ЕС со всеми вытекающими отсюда последствиями: обрушением курса британского фунта, высокими таможенными пошлинами, нехваткой продовольствия и медикаментов, очередями на границах, отключением британских компаний от финансового рынка Европы.

Тереза Мэй пока останется на посту, поскольку у лейбористов нет большинства в парламенте, чтобы проголосовать за вотум недоверия. Ее миссия заключается в том, чтобы осуществить Brexit, и только на этом условии партия тори согласна видеть ее премьер-министром.

"Правда.Ру" взяла комментарий у заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина.

— Какие перспективы у Brexit?

— Евросоюз заявил, что никаких переговоров больше проводить не будет. У Брюсселя два варианта: либо вы соглашаетесь на этот вариант, либо выходите "без вещей", то есть без беспошлинной торговли между Великобританией и оставшимися странами ЕС. И, самое главное, они уговорили Мэй, отдать много денег за выход.

"Заплатите за несколько лет вперед, как будто вы еще остаетесь членами Евросоюза, тогда мы вас отпустим", — сказали в Брюсселе. И немцы не скрывают, что жесткие условия поставлены, чтобы других удержать. Потому что если Англия выйдет и будет себе нормально развиваться, все скажут: "Зачем нам этот Евросоюз нужен-то?".

Замечу, что все референдумы последнего время по Евросоюзу были проиграны еврофилами. В Норвегии проходило два референдума о присоединении к Евросоюзу — закончились провалом. Была инициатива Германии превратить Евросоюз в федеративное государство, был референдум во Франции по этому же вопросу — проголосовали против. В Чехии регулярно пытались провести референдум о введении евро: в 2012 году, 2017 году. А сейчас не проводят, потому что все опросы показывают, что если его провести, то 75% выскажутся против введения евро. Поэтому это не какая-то аномалия — Великобритания, это просто мнение населения большинства стран Евросоюза.

— Что России с этой истории будет?

— Меня потрясает мнение господина (Дмитрия) Медведева, что нам выгоден Евросоюз. Если я мазохист, предположим, то он мне очень выгоден. Евросоюз еще до Майдана принял решение ограничить импорт российских энергоносителей, чтобы не быть зависимым от России. Подчеркиваю, в 2005 году. Потом он ввел против нас санкции. У меня вопрос. Почему группировка, которая в отношении нас проводит недружественную политику, нам выгодна? Евросоюз существует с 1992 года. А что, до этого СССР, Россия с Европой торговлю не вели? У нас были прекрасные отношения.

Если бы сейчас не было бы Евросоюза, тогда санкции европейцы бы не смогли ввести. Знаете почему? Если остальные не вводят и наживаются на торговле с русскими, а я ввожу и несу на этом потери, так мне собственный бизнес скажет: "Эй, отцы, получается так, что заказы русских, которые шли нам, теперь идут испанцам?!"

— В связи с неудачей Мэй, возможны ли новые провокации со стороны Лондона?

— Это чепуха. Дело Скрипалей — это попытка Великобритании не допустить сближения Трампа с Российской Федерацией. Тереза Мэй звонила ему, говорила: "Не поздравляйте Путина с победой. Он Скрипалей отравил". Она потом обманула Трампа, заставила выслать 60 дипломатов, а сама выслала двадцать одного. Трамп был взбешен, он даже с Мэй отказался встречаться на "Большой восьмерке". Ведь, Трамп что говорит? Он говорит: "Я хочу поладить с Россией. Почему я не должен попытаться? Может быть, не удастся. Но если попытаюсь и удастся, от этого кому хуже?" А хуже Англии, потому что кому она тогда нужна? Русские с американцами решают все вопросы, а мнение англичан будет мало интересно.

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