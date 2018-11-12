Москва разозлила Кабул встречей с "Талибаном"*

России не стоит садиться с террористами за стол переговоров, надо рассматривать "Талибан"* как "самую настоящую национальную угрозу", считает Дарья Митина.

В Москве глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с руководством террористической группировки "Талибан"*.

Изначально российское дипломатическое ведомство хотело усадить за стол переговоров и представителей правительства Афганистана. Те, однако, говорить с террористами в столице России отказались. А МИД РФ нет. После прошедшей встречи член Талибана* Мохаммад Аббас Станакзай выразил надежду, что это не последняя его встреча с официальной Москвой.

Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации, общественный деятель, внучка премьер-министра Афганистана в 1963–1965 гг. Мухаммеда Юсуфа, Дарья Митина поделилась с редакцией "Правды.Ру" своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

— Зачем правительство России ведет переговоры с террористами?

— Двадцать лет кряду МИД РФ безуспешно пытается усадить за стол переговоров официальное правительство Афганистана и движение Талибан*.

Талибан* недоволен нынешнем правительством Афганистана и считает его подконтрольным Соединенным Штатам Америки. У сожалению, горькая доля истины в этом есть — свержение власти талибов в Кабуле действительно проходило при активном содействии Вашингтона. То есть, предыдущий глава Афганистана Хамид Карзай сел в президентское кресло благодаря США.

Нынешний президент, Ашраф Гани, пришел к власти абсолютно иным путем. Состоялись официальные выборы, расколовшие страну на два противоборствующих лагеря. Гани победил нынешнего премьер-министра Афганистана Абдуллу Абдуллу с крохотным перевесом. В стране бытует мнение, что кандидаты набрали равное число голосов и в связи с паритетом был принят компромис: Гани становится президентом, а Абдулла — премьер-министром.

Как бы то ни было, нынешний президент Афганистана пришел к власти через выборы. Талибан*, однако, продолжает придерживаться своей старой точки зрения, что Кабул — марионетка в руках Соединенных Штатов Америки. Сегодня талибы* подчиняют себе все новые и новые территории, именно поэтому Москва и хотела усадить обе стороны за стол переговоров.

— Но как можно вести диалог с террористами?

— Переговоры можно вести с кем угодно, хоть с самим чертом. Главное здесь — целеполагание. Если стоит цель урегулировать афганский вопрос и установить в стране мир, это одно дело. Тут же, на мой взгляд, история совершенно обратная и, более того, запутанная.

Посмотрите, как ведет себя Российская Федерация в Сирийской республике. Россия поделила террористов на тех, с кем можно вести переговоры, и тех, с кем нельзя. Самых, как говорится, "отмороженных", ждало физическое уничтожение. В результате за несколько лет Российской Федерации удалось усадить за стол переговоров тех, кто еще вчера стрелял друг в друга. Мирный процесс запущен — почти все территории сегодняшней Сирии освобождены от бандформирований и различных террористических группировок.

В Афганистане же все, мягко говоря, иначе. Здесь агрессивный и жаждущий крови Талибан* усадили за стол переговоров. Кабул считает, что Россия заодно с США — хочет свергнуть действующую сегодня власть в стране и посадить управлять страной представителей Талибана*. И Кабул можно понять — там не представляют, зачем иначе российскому дипломатическому ведомству вообще вести диалог с террористами.

У меня закрадываются опасения, что все эти хитрые дипломатические игры уже не имеют ничего общего, ни с политикой, ни с миром в Афганистане, ни с самой дипломатией.

— Закон Российской Федерации запрещает средствам массовой информации упоминать движение Талибан* без соответствующего обозначения, что оно запрещено на территории страны. Предпримет ли Роскомнадзор какие-либо действия в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в ходе встречи называл Талибан* Талибаном?

— Я саркастический пост Вадима Горшенина прочитала, и с ним, в принципе, согласна. В отношении того же ИГИЛ* эта норма соблюдается.

Что же касается Талибана*, то средства массовой информации подобных оговорок в отношении него не делают. Это удивительно, ведь ИГИЛ* и Талибан*, по сути, ничем друг от друга не отличаются. Разница лишь в том, что ИГИЛ* хочет распространить свою власть по всей планете, а аппетиты Талибана* ограниваются пока лишь Афганистаном и Пакистаном. Хотя на сегодняшний день, отмечу, террористы уже вышли на границы со странами СНГ — Таджикистаном и Узбекистаном.

Аппетит, кстати, приход во время еды. Так что неизвестно, как будет действовать Талибан* в будущем. Свергнет официальное правительство Афганистана еще раз и задумается о распространении своего влияния дальше, на другие страны? Российской Федерации стоит не садиться с террористами за стол переговоров, а рассматривать Талибан* как самую настоящую национальную угрозу. Вести себя по-другому с террористами глупо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСБ разоблачила на территории Татарстана ячейку ИГИЛ*.

*ИГИЛ — запрещенная и признанная экстремисткой на территории Российской Федерации организация;

*Талибан — запрещенная и признанная экстремистской на территории Российской Федерации организация.

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