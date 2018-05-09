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Автор Петр Ермилин

Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море

Мир » Азия

США понесли второе существенное поражение в войне за свое мировое влияние после крымского референдума. И если первое было нанесено Россией, то второе - Китаем. Противоракетная оборона этой страны теперь контролирует Южно-Китайское море...

Баланс сил в спорном морском пространстве Южно-Китайского моря кардинально изменился после развертывания Пекином сил противовоздушной обороны.

По последним данным, Китай разместил ракеты типа «воздух-воздух» (SAM) и противолодочные баллистические ракеты (ACBM) в акватории островов Парацельc и Спратли, на которые также претендуют Филиппины, Тайвань, Вьетнам и Малайзия.

Неделей ранее, Китай здесь же развернул системы РЭБ для создания помех в этой морской зоне, мешая прохождению контроль-командных сообщений указанных выше региональных государств.

Соседи Китая опасаются, что Пекин медленно, но верно создает основу зоны идентификации ПВО (ADIZ) на одном из самых важных водных путей в мире. Усиление системы противоракетной обороны Китая в этом районе позволит ей постепенно ограничивать движение, а также сжимать линии снабжения региональными государствами-претендентами, каждое из которых имеет сравнительно намного  более скромные военные возможности для отстаивания своего права на морское пространство.

Это, конечно, сразу усилило напряженность между Китаем и другими ключевыми государствами- Юго-Восточной Азии, включая Филиппины. Ранее в этом году министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана заявил, что Китай пообещал не разворачивать больше военных активов в «филиппинской зоне ответственности». Сегодня филиппинские националисты начинают в открытую говорить о предательстве национальных интересов руководством страны.

Понятное дело, что Вашингтон в данном случае не мог не заметить обостряющуюся ситуацию около своей бывшей колонии, на территории которой располагалось сразу несколько военных баз. Два дня назад стартовали совместные военные учения США и Филиппин.

Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Филиппин присоединились к 3 тысячам американских коллег для участия в 34-х военных маневрах Balikatan (в переводе - плечом к плечу), которые в 2018 году проходят с акцентом на "взаимную оборону, борьбу с терроризмом, реагирование на гуманитарные катастрофы и стихийные бедствия". Австралийские силы обороны и силы самообороны Японии, как сообщается, также принимают участие в учениях в рамках системы альянсов США.

На этом фоне американский сенат намеревается провести расследование в отношении филиппинско-китайских отношений и способов защиты интересов страны в Южно-Китайском море.

Филиппинский министр иностранных дел Алан Питер Каэтано в последние дни пытался найти баланс в отношениях с Пекином: «Мы относимся к этому серьезно. Мы проверяем информацию [о развертывании ракетных систем] ».

«Проблема в том, что она не может быть решена только Филиппинами и Китаем», - заявил Каэтано. «Это не направлено против нас, но, конечно, наши союзники и военные говорят, что у них могут быть ракеты. Это может повлиять на всех.

Кайетано пообещал координировать свои действия с оборонными ведомствами, включая министра обороны и советника по национальной безопасности, для принятия соответствующих мер.

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Какой будет война между США и Китаем

На громкой пресс-конференции посол США на Филиппинах Сун Ким выразил обеспокоенность в связи с любыми «агрессивными односторонними действиями по милитаризации», заявив, что Китай «движется к милитаризации» в спорах.

В Вашингтоне Белый дом занял более жесткую позицию. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила СМИ, что администрация Трампа «выразила озабоченность» в связи с действиями Китая, предупредив Пекин о «краткосрочных и долгосрочных последствиях».

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил CNBC, что развертывание Китаем систем противоракетной обороны в Южно-Китайском море показывает «дальнейшую милитаризацию аванпостов» Китая и «будет только способствовать усилению напряженности и росту недоверия».

В прошлом месяце адмирал Филипп Дэвидсон, входящий в состав Тихоокеанского командования ВМС США, в письменном виде заявил Комитету по вооруженным силам Сената США, что милитаризация этих споров представляет собой «серьезную проблему для военных операций США в регионе».

«Единственное, чего не хватает, - это развернутых вооруженных силы. После оккупации Китай сможет распространить свое влияние на тысячи миль на юг и проецировать свою мощь глубоко в Океанию », - предупредил американский адмирал. «Короче говоря, Китай теперь способен контролировать Южно-Китайское море во всех сценариях, кроме войны с Соединенными Штатами».

Китай, в свою очередь, остался непреклонен, заявляя, что его действия являются исключительно оборонительными. «Наша мирная деятельность по строительству на островах Наньша (Спратли), включая развертывание необходимых объектов национальной обороны, призвана обеспечить суверенитет и безопасность Китая, а также прав, которыми может пользоваться любое  суверенное государство», - заявил представитель министерства обороны Китая Хуа Чунинг.

Несмотря на растущий общественный резонанс в первую очередь в Америке, филиппинский он заявил, что Китай стремится защитить национальные интересы Филиппин.

«Китай сказал:« Мы будем защищать вас. Мы не допустим, чтобы Филиппины были уничтожены. Мы здесь, и вы можете обратиться за помощью в любое время », - цитируют Дутерте официальные средства массовой информации Филиппин.

Гарри Роке, представитель филиппинского лидера, заявил: «мы уверены, что эти ракеты не направлены на нас», учитывая «недавно сложившиеся тесные отношения и дружбу» между Филиппинами и Китаем.

Таким образом, в откровенном проигрыше от действий Пекина оказался один Вашингтон, который, видимо, попытается предпринять какие-то шаги в Совете безопасности ООН, но основным международным игрокам давно известно, что, во-первых, эта умирающая международная организация не может существенным образом повлиять на складывающуюся новую реальность, а, во-вторых, Китай в СБ ООН обладает правом вето.

Таким образом, в мае США потерпели одно из самых существенных поражений за влияние на серьезном участке глобальной мировой политики. До того, как известно, аналогичным поражением Вашингтона был Крым.

Любопытно, что в обоих случаях интересы Вашингтона были ущемлены без единого выстрела.

В ближайшее время стоит ожидать усиления американской пиар-войны на этом направлении. Другое дело, что на фоне выхода Трампа из «иранской ядерной сделки» к США, раскритикованной основными геополитическими партнерами Вашингтона, они будут меньше реагировать на обоснование претензий Америки на торговые пути Южно-Китайского моря.

Так заканчивалась власть всех мировых империй. Похоже, мы становимся наблюдателями кончины еще одной.

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Темы США Китай филиппины южно-китайское море
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Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
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Азия
Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море

США понесли второе существенное поражение в войне за свое мировое влияние после крымского референдума. И если первое было нанесено Россией, то второе - Китаем. Противоракетная оборона этой страны теперь контролирует Южно-Китайское море...

Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
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