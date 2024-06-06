РФ может поставить оружие не только хуситам, многие вздохнут с облегчением

Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие

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Владимир Путин считает правомерными поставки передового российского оружия в любые зоны военных конфликтов противоборствующим Западу силам. Что это за силы?

Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Путин ответит Западу симметрично на поставки оружия ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы начать поставлять российское оружие в зоны военных конфликтов с целью нанесения ударов по военным объектам США и их союзников.

"Если они (эти страны) считают возможным доставлять оружие в зону боевых действий (СВО на Украине) для нанесения ударов по нашей территории и создавать нам проблемы, то почему мы не имеем права поставлять оружие того же типа в некоторые регионы мира, где оно может использоваться для нанесения ударов по чувствительным объектам стран, которые делают это с Россией?" — сказал президент в среду, 5 июня, в беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

Заметим, что более десятка стран Запада официально дали разрешение ВСУ наносить удары поставляемым оружием вглубь территории РФ. А представители американских властей подтвердили, что Украина недавно использовала оружие США для нанесения таких ударов.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram пояснил, что озвученная президентом мера является существенным изменением внешней политики РФ. Медведев отметил, что такими регионами или лицами могут быть все, кто считает США своим врагом, вне зависимости от политических убеждений и международного признания.

Каким силам может быть поставлено российское оружие?

На помощь приходит заявление Путина на той же пресс-конференции о том, что "ответ Израиля на атаку ХАМАС похож не на войну, а на тотальное уничтожение населения в Газе". Таких жёстких заявлений от лидера РФ раньше не было. Поэтому Ближневосточный регион, где много сил находятся в состоянии войны с США и Израилем, может стать получателем российского оружия.

Недавно хуситы в Йемене заявили о новой баллистической ракете "Палестина". Они фактически ограничили судоходство в Красном море и регулярно обстреливают военные корабли США и Британии, принуждая их и Израиль к миру в секторе Газа. Север Ливана и Дамаск в Сирии постоянно подвергаются обстрелам Израиля, они смогли бы достойно ответить.

БПЛА шиитских группировок в Ираке бомбили и нацелены на американские военные базы, которые сторожат нефть в оккупированных районах Сирии. Они смогут усилить давление.

В Африке в Сахеле формируется пояс пророссийских стран (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Чад, ЦАР), которые страдают от джихадистов, спонсируемых США и Францией. В регионе есть военные базы этих стран, которые они не спешат выводить.

Дональд Трамп с приходом к власти может выполнить обещание об интервенции в Мексику, якобы чтобы бороться с наркокартелями. Венесуэла заявила права на возврат своей провинции, которая неправомерно отошла Гайане. США пообещали защитить Гайану.

Есть ещё КНДР с отложенным конфликтом в регионе, Китай — с отложенным конфликтом по Тайваню. Сербия — по Косову и Метохии и Республике Сербской. Иран может начать прямую войну с Израилем и США.

В любых будущих войнах Запада РФ теперь имеет право поставить оружие в зону конфликта противникам США. Многие страны вздохнут с облегчением.

Этот ответ уже летален для Запада, но есть и другой

И это только часть ответа, который уже летален для Запада, потому что его армии не обладают системами ПВО, способными отразить гиперзвуковые ракеты.

"Сейчас флот (США и Британии), я уверен, будет стараться держаться вне зоны досягаемости, но это будет крайне сложно. Русские могут атаковать любую цель в Европе, от Португалии до Норвегии, крылатыми ракетами "Кинжал". Это разрушительный потенциал, который мы не можем остановить", — заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор.

Вторая часть ответа заключается в применении ТЯО.

"Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования ядерного оружия. Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем. Почитайте нашу ядерную доктрину. Если чьи-то действия будут создавать угрозу нашему суверенитету и территориальной целостности, то мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — сказал журналистам западных изданий Владимир Путин.

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