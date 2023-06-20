Войска США начали масштабные передвижения. Что происходит?

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Пользователи соцсетей публикуют сообщения о перемещении войск США в 27 штатах. В Мексике опасаются интервенции, но планы Вашингтона гораздо шире.

Фото: gestion.pe

Передвижения армии США наблюдаются в 27 штатах

Издание Al Mayadeen приводит подборку этих сообщений. Один из пользователей Twitter* заявил, что движение военных частей было замечено в 27 штатах США, а также в ряде штатов Канады.

Публиковались видео из Филадельфии, Ларкспуре (Калифорния), Сан-Диего, в небе которого было замечено огромное количество военных самолетов, и один пользователь назвал это "ненормальным".

"Военные занимают позиции в каждом городе Америки. Целые танковые дивизии передвигаются при поддержке авиации", — пишет пользователь Кёro (@Richie1888_)

Дерек Броуз (@WillingWitness) ссылается на контакт среди военных, который сказал, что это не учения. Броуз поделился фотографией американских военных машин, едущих по автомагистрали, специально предназначенной для переброски американской армии.

Готовится интервенция в Мексику

Главная версия — это готовящаяся "операция против мексиканских картелей".

В марте конгрессмены-республиканцы представили законопроект, определяющий наркокартели, торгующие фентанилом, как "террористические" группы. Они призвали администрацию Джо Байдена бороться с ними, "где бы они ни находились", используя армию. Поводом стала гибель двух американцев в приграничном городе Матаморос в Мексике от рук мафиози. Посол США в Мексике Кен Салазар заявил, что Вашингтон будет действовать "до тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности", добавив, что американцы "работают при поддержке правительства Мексики".

Однако президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал, что у этих американцев есть судимости в его стране, и дело может обернуться не так, как ждут в США.

Американцы поддерживают военную интервенцию в Мексику

Согласно опросам, 61% американцев поддерживает идею использования вооруженных сил для "борьбы с мексиканскими картелями". Опрос, опубликованный в мае, показал, что 53% американцев поддерживают "размещение американского военного персонала и активов внутри Мексики ".

Опрос TIPP/Daily Mail выявил, что республиканцы проявили наибольший энтузиазм: 70% поддержали эту идею по сравнению с 58% демократов.

Месяц назад правительство Байдена направило к границе с Мексикой 1500 солдат, которые якобы должны сдерживать поток мигрантов после отмены пандемийных ограничений. Согласно официальным данным, военнослужащие будут находиться в этом районе в течение 90 дней, хотя при необходимости срок пребывания может быть продлен. Около 2500 бойцов Национальной гвардии также уже дислоцированы на границе, пишет El Pais.

В Мексике готовятся

В Мексике тоже появляются видео о передвижении войск. Мексиканские армия, ВВС и Национальная гвардия 14 июня провели заключительный цикл учений "перед лицом возможной гипотетической ситуации иностранного вторжения на национальную территорию". Учения проводились в учебном центре Санта-Гертрудис (CNA), который расположен на обширных равнинах штата Чиуауа, на севере Мексики.

Лопес Обрадор подтвердил, что он не допустит вторжения иностранных вооруженных сил на свою территорию. Он не исключил возможности "потребовать санкций" против США в Организации Объединенных Наций.

Планы США — убрать нелояльные правительства в регионе

Представляется, что планы США гораздо шире, чем борьба с картелями. Недавно Пентагон отправил контингент в Перу "с явными признаками массового и долгосрочного интервенционизма перед лицом "угрозы" новой волны прогрессивных и левых правительств в Америке", пишет бразильское издание Opera Mundi.

Этот форпост "мог бы проложить путь для прибытия более крупных контингентов, когда придет время", считают авторы.

Правительство Лопеса Обрадора занимает нейтральную позицию по военному конфликту на Украине и отказалось от присоединения к санкциям против РФ. Президент Мексики призвал создать в Латинской Америке объединение подобное Европейскому Союзу. Он резко критикует операцию США в Перу.

Opera Mundi отмечает, что происходящее в регионе, с точки зрения Вашингтона, представляет собой "риски для национальной безопасности" США. Американские стратеги создали и продвигают план Южного командования под названием "Надёжное обещание для Латинской Америки на 2019-2027 годы", целью которого является "завоевание или восстановление" союзников в регионе для "защиты североамериканской родины".

Под этим просматривается цель — остановить растущее китайское и российское влияние в Латинской Америке, считает бразильское издание.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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