США вводят войска в Перу. Так будет и на Украине

5:38 Your browser does not support the audio element. Мир Остальной мир Южная Америка

США с 1 июня введут свои регулярные военные части в Перу. Они действуют всегда по шаблону для "защиты демократии" в других странах, так будет и на Украине.

Фото: gestion.pe

США начинают ввод военного контингента в Перу

Южное командование Пентагона (SOUTHCOM) 1 июня направит в Перу сотни своих морских пехотинцев. Конгресс США одобрил интервенцию.

Перуанские законодатели, по предложению ставленницы США президента Дины Болуарте, санкционировали прибытие 700 американских солдат.

Согласно официальным данным из Вашингтона, "персонал США" будет осуществлять "сотрудничество и учебные мероприятия с вооруженными силами и национальной полицией Перу" и "не покушается на суверенитет" страны.

Однако в Перу уже давно есть такие центры обучения с постоянной ротацией, поэтому озвученная цель — это прикрытие для размещения солдат в регионах наибольшего сопротивления устроившим госпереворот американским марионеткам.

Они отторгаются населением Перу. Самый высокий рейтинг одобрения, который Болуарте получила в последних опросах, составляет 16 процентов, рейтинг парламента — ещё ниже.

История госпереворота в Перу

Режим Болуарте пришел к власти при прямом пособничестве Вашингтона путём госпереворота. Левый президент Перу Педро Кастильо, избранный всенародно в 2021 году, через полтора года был свергнут парламентом при поддержке армии путём ангажированного импичмента "в связи с моральным несоответствием". Он попытался провести антиолигархические реформы, но ему, ожидаемо, не дали. Болуарте, как вице-президент, заняла его должность.

Посол США в Перу Лиза Кенна, координировавшая действия армии, быстро поддержала решение парламента о низложении Кастильо и подтвердила, что "её страна полностью поддерживает демократические институты в Перу".

Но население не приняло новую власть. Начались протесты. В результате их подавления число погибших официально составило около 70 человек. Сотни других были тяжело ранены. Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) признала перуанскую полицию и армию виновными в "чрезмерном, неизбирательном и смертоносном применении силы". Она также осудила режим Болуарте за "клеймение" крестьян и коренных народов ложными обвинениями в том, что они "террористы", тем самым оправдывая массовые убийства.

Идея всех интервенций США — контролировать ресурсы

Президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор, комментируя ввод американских войск в Перу, обратил внимание правительства США, что " сохранение интервенционистской политики, никоим образом не способствует установлению братства на континенте".

"Перуанцы — наши братья. Мы считаем несправедливым то, что сделали перуанские конгрессмены для смещения законного президента Педро Кастильо, избранного перуанцами", — сказал Обрадор.

Обрадор указал, что за этими и другими решениями стоят интересы перуанской олигархии, "но при этом законодатели нарушили всю правовую и конституционную базу Перу".

Со своей стороны, юрист Рауль Ноблесилья подтвердил, что войска США придут в Перу, чтобы контролировать перуанские полезные ископаемые, и "именно так работают лакейские и покорные правительства".

"Империализм контролирует свой задний двор", — предупредил он.

Правительство, посаженное в Лиме США, не признано и другими странами континента — Аргентиной, Боливией, Венесуэлой.

Министерство обороны Перу отвергло информацию о том, что в Перу находится 10 военных баз Соединенных Штатов. Но журналистские исследования говорят, что они присутствуют на базах размещения военных частей Перу.

В книге "Охраняемые территории. Как работает сеть военных баз США в Южной Америке", аргентинский журналист Тельма Луццани упоминает, что "постоянное присутствие вооруженных сил США в Перу под предлогом совместных учений, тренировок, визитов и прочего дает понять, что вооруженные силы США, хотя они могут и не иметь собственных или эксклюзивных баз, таких как в Гуантанамо, но действуют в пределах перуанских военных баз".

Также в Перу вскрыта сеть лабораторий США, которые под эгидой научной работы и изучения тропических болезней работают в стране "без соответствующей прозрачности". Эта безнаказанность только усугубилась недавним постановлением Верховного суда Перу о том, что фактически не существует права на протест в соответствии с Конституцией страны.

На Украине будет как в Перу

Ситуация в этой южноамериканской стране напоминает ситуацию на Украине, начиная от переворота с помощью олигархата, законодательно закреплённого через парламент, заканчивая военными базами, медицинскими лабораториями и контролем над природными ресурсами со стороны США.

США действуют по шаблону, поэтому скоро для защиты своей собственности и влияния на Украину будут посланы регулярные войска США. Возможно, это будут сначала войска Польши и Румынии, потому что, в отличие от Перу, на Украине РФ проводит спецоперацию.

Читайте по теме: США расправились с президентом Перу Педро Кастильо

Лавров в Латинской Америке обсуждал военный союз по линии БРИКС

Бразилия поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по "Северным потокам". Причины и последствия