Лавров в Латинской Америке обсуждал военный союз по линии БРИКС

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Вояж министра иностранных дел Сергея Лаврова в Латинскую Америку работал на создание аналога ОДКБ между странами, которые уже поняли, что и в Третьей мировой войне победит Россия.

Что за "секретный груз" привёз Лавров в Бразилию?

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил свой официальный визит в Латинскую Америку, в ходе которого он посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. У него были встречи с руководителями этих стран, переговоры с министрами иностранных дел.

Его визит, несомненно, имеет геополитическую цель — укрепить дипломатические связи со странами континента на фоне конфликта с США на Украине. Однако западные эксперты подозревают, что у визита есть и военное значение.

В Бразилии эти подозрения возбудил "секретный" груз весом в пять тонн, который Лавров привёз с собой как дипломатический. Местные власти сообщают, что информация о возможной проверке груза "засекречена”. Тем не менее, один из депутатов бразильского парламента сделал запрос в министерство юстиции с целью начать расследование по вопросу содержания груза и его назначения.

В СМИ циркулируют есть подозрения, что там может быть оружие, валюта и даже напечатанная новая валюта стран БРИКС, о которой много разговоров.

Что будет перевозится по грузовому маршруту Иран-Бразилия-Венесуэла?

Второй момент, на котором базируются подозрения о вовлечении Бразилии в некий военный альянс — это "странная" миссия двух иранских военных кораблей в Бразилию в феврале. Кубинские эмигранты, в том числе, бывший советник Фиделя Кастро Рафаэль дель Пино, сбежавший во Флориду, полагает, что тестировался вопрос о том, могут ли военные корабли недружественных США стран свободно проходить вблизи их границ, в частности, через Панамский канал.

На этот вопрос дан положительный ответ, поэтому Лавров мог в этой связи обговаривать такую возможность для кораблей ВМФ РФ.

Добавим, что президент Бразилии дал добро на новый грузовой маршрут для кораблей Iran Shipping Lines (IRISL), которые будут курсировать между Ираном, Бразилией и Венесуэлой. IRISL находится под санкциями правительства США с 2020 года. И тогда секретных пять тонн Лаврова покажутся "цветочками".

Бразильские политики свой выбор сделали — США это враг

Поставить визит в Бразилию в одну группу с главными союзниками в Латинской Америке было умным и согласованным решением.

Реакция Госдепа США, что президент Жозе Инасио Лула да Силва в своих заявлениях как "попугай", "повторяет российскую и китайскую пропаганду" говорит о том, что Вашингтон очень раздражён тем вызовом, который ему бросает Бразилия.

Что очень важно — такой же вызов бросил США предыдущий президент Жаир Болсонару - политик противоположных взглядов правого толка, за которого голосует вторая половина Бразилии. То есть выбор Бразилии — не быть больше вассалом США в долгосрочной перспективе определён.

Это говорит о том, что бразильские политики видят угрозу от США по дестабилизации их страны, в том числе незаконными санкциями.

"Я подтвердил министру Лаврову позицию Бразилии по односторонним санкциям. Помимо того, что они не согласованы с Совбезом ООН, они имеют негативные последствия для экономик всего мира, особенно для развивающихся стран, многие из которых еще не оправились от пандемии ", — сказал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра после встречи с Лавровым.

Аналог ОДКБ близок к созданию на мировом уровне

На вопрос Лаврову в Гаване, будет ли РФ создавать военную базу на Кубе, он не ответил отрицательно. Министр заявил, что "наше военное сотрудничество с Кубой развивается успешно, в соответствии с договоренностями обеих сторон".

"Я так понимаю, что и российская, и кубинская стороны удовлетворены формой этого военного сотрудничества", — цитирует RT.

Испанский аналитический центр Cuba Siglo XXI , анализируя визит Лаврова, сообщает, что достаточно одной-двух российских подводных лодок или кораблей с ядерными ракетами, совершающих ротационные плавания или проводящих совместные военные учения (возможно, с Венесуэлой и Никарагуа) в Карибском море, чтобы "ядерную мощь Кремля США почувствовали на своём заднем дворе".

Эксперт центра Хуан Антонио Бланко напоминает, что по дну Атлантики проложены интернет-кабели, соединяющие США с союзниками в Европе и противник уже "занимает позиции":

"Согласно нашему анализу, команда, подготовленная к войне, занимает стратегические позиции".

МИД РФ недавно выпустил новую концепцию внешней политики. Впервые там говорится о том, что "использование Вооруженных сил Российской Федерации может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) её союзников".

Можно предположить, что после визита Лулы да Силвы в Китай и усиления контактов Бразилии с Ираном — союзником РФ, формируется некий аналог ОДКБ на Глобальном Юге на базе БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР). Почему бы в этот союз потом не вступить Мексике, куда США намереваются вторгнуться якобы для борьбы с наркомафией.

Третья мировая война набирает обороты, и это нельзя никому игнорировать. Умные политики выбирают правильную сторону истории.

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