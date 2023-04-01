Новая внешняя политика: Россия сосредоточилась и решила действовать

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Новая Концепция внешней политики РФ по смыслу, структуре и целям совершенно другая, чем была в 2016 году. Россия сосредоточилась и решила действовать.

Президент РФ Владимир Путин на одной из ежегодных больших пресс-конференций сказал, отвечая на вопрос об обострении ситуации с Украиной и НАТО: "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Очевидно, что его указ об утверждении Концепции внешней политики РФ говорит об окончании этого периода и о переходе к другому — по строительству многополярного мира.

Россия сама есть безграничная Вселенная

В первых пунктах документа говорится о приоритете Конституции РФ как о правовой основе внешней политики, международные договора стоят на втором месте.

Далее также впервые утверждается, что Россия определяет себя как "оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс". Это почти слова Екатерины Великой о том, что "Россия сама есть Вселенная и никто ей не нужен", или как сказал Путин: "У России нет границ — только горизонты".

То есть РФ перестаёт куда-то "вписываться" (например, в структуру "от Лиссабона до Владивостока") и будет лишь взаимодействовать для своего блага с другими "клубами по интересам" на основе интересов русского мира.

Далее в Концепции подчёркивается, что на такое позиционирование у РФ есть права, которые определяются :

наличием у нее значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности;

статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и победителя Второй мировой войны;

участием в ведущих межгосударственных организациях и объединениях,

статусом одной из двух крупнейших ядерных держав, государства — правопреемника (правопродолжателя) Союза ССР.

Россия перестала всем хотеть нравится

На фоне рефрена, что Россия — миролюбивая страна, утверждается, что принцип "око за око" будет соблюдаться с использованием симметричных и асимметричных мер:

"Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации".

"Прошу всех коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к нашей стране", — сказал Путин, представляя Концепцию в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ .

США названы инициатором гибридной войны против РФ

Главным вызовом для во внешней политике РФ, говорится в Концепции, является гибридная война, развязанная США и их сателлитами против РФ, которые "использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики".

То есть впервые назван чётко главный противник и почему он им является (русофобия), и это очень важно.

Исходя и этого, главной целью гуманитарной политики РФ является "противодействие антироссийской деятельности иностранных государств и их объединений, создание условий для прекращения такой деятельности; устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций", указывается в документе.

Впервые названы союзники РФ

Впервые названы и союзники РФ, выступающие "за восстановление всеобщего уважения к международному праву и укрепление его роли как основы международных отношений". Это страны, входящие в БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отдельно названы Индия, Китай.

Очень верно не списывать со счетов страны СНГ, которые надо возвращать в орбиту своего влияния.

Впервые сказано о возможности превентивного удара

Впервые сказано о возможности превентивного удара в рамках статьи 51 Устава ООН — правовой основы для применения силы в порядке самообороны.

"Использование Вооруженных Сил Российской Федерации может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством", — говорится в документе.

Новая глава — приоритеты региональной политики РФ

Совершенно новая глава — это региональная политика, в прежней версии её описание составляло всего два абзаца. Приоритетные направления идут в таком порядке:

Ближнее зарубежье, Арктика, Китай и Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Исламский мир, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Европейский регион. Здесь подчёркивается, что к успеху приведёт "осознание государствами Европы безальтернативности мирного сосуществования и взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Россией". США и другие англосаксонские государства. Взаимодействие с ними будет зависеть "от степени готовности США к отказу от политики силового доминирования и пересмотру антироссийского курса в пользу взаимодействия с Россией на основе принципов суверенного равенства, обоюдной выгоды и уважения интересов друг друга". Антарктика.

Что о Концепции думает Запад

Американский Институт изучения войны (ISW), комментируя новую Концепцию, указывает, что Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы "усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада", и новая Концепция внешней политики РФ призвана служить этим целям.

Аналитики уверены, что РФ ставит перед собой цель создания многополярного миропорядка с помощью заинтересованных стран, которые вместе с Москвой будут работать "для прекращения доминирования США в мировых делах".

По оценкам ISW, предложение Путина о создании "антизападного блока" во время визита Си в Москву не было воспринято положительно. Однако последние события говорят о другом. Можно указать мирный план Пекина по Украине, масштабные двусторонние договорённости во время визита Си, вовлечение Пекином в свою орбиту стран Ближнего Востока с отказом от петродоллара в пользу юаня, военные учения Китая с РФ — всё более масштабные, с привлечением стран антиамериканского мира.

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