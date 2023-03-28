Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Бразилия поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по "Северным потокам". Причины и последствия

4:31
Мир » Остальной мир » Южная Америка

Поддержав в ООН расследование по "Северным потокам", Бразилия показала, что является суверенной страной, и на неё РФ можно опереться.

Бразилия поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по "Северным потокам". Причины и последствия

С Бразилией российским дипломатам легко работать в ООН

В Совбезе ООН Бразилия неожиданно поддержала РФ и Китай по резолюции о создании комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках". Остальные двенадцать стран Совбеза при голосовании 27 марта воздержались. Соавторами российской резолюции выступили Китай и страны, не входящие в Совет, такие как

  • Белоруссия,
  • Северная Корея,
  • Эритрея,
  • Никарагуа,
  • Венесуэла,
  • Сирия.

Они обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой создать комиссию для "проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного международного расследования всех аспектов саботажа газопроводов "Северный поток 1 и 2", а также "выявления исполнителей, организаторов и сообщников". Резолюция принята не была.

О том, что с бразильскими дипломатами в ООН России работается легко, заявил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал топ-5 стран, делегации которых наиболее конструктивны по отношению к России в ООН и заинтересованы в развитии отношений с нашей страной. Это

  • Китай,
  • Бразилия,
  • ОАЭ,
  • Мозамбик,
  • Мальта,

пишет Александр Носович в Тelegram.

Китай — крупнейший торговый партнёр Бразилии

Экономические связи Бразилии с Китаем и Россией являются более важными, чем с США. В этом суть позиции латиноамериканского гиганта.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Бразилии. Именно в Китай Бразилия экспортирует соевые бобы — главный сельскохозяйственный экспортный продукт, что принесло в 2022 году почти 29 миллиардов долларов дохода. Далее идёт железная руда — 20% от всего экспорта в 2022 году и сырая нефть (18%).

Именно в Китай скоро отправится президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чтобы предложить создать "клуб мира" стран для посредничества в прекращении конфликта на Украине. Присутствует тонкий намёк, который сразу ставит Лулу и Си Цзиньпина в противовес Западу. Если они — клуб мира, то Байден и кампания — "клуб войны".

Бразилии нужны удобрения и дизель из России

Торговля с РФ для Бразилии тоже важна, так как удобрения и дизель для сельхозтехники, чтобы выращивать ту самую сою для Китая, поставляет РФ.

Достаточно сказать, что Бразилия импортирует 85% удобрений, необходимых для производства сои, кукурузы, сахарного тростника и хлопка, а на долю России приходится 23% от общего объёма импорта в 40 миллионов тонн.

Не будем отметать и сотрудничество всех трёх стран в БРИКС, которое идёт полным ходом. РФ поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом ООН, а бразильская дипломатия отказалась поддерживать решение МУС по президенту РФ Владимиру Путину.

У Путина отличные отношения с Лулой

Личный фактор тоже имеет значение. У Путина хорошие отношения с Лулой, ещё по прежним мандатам бразильца. Лула искал варианты осуществления ядерной программы Ирана, и это было в унисон с российской позицией. Он поддерживал блок АLBA в Латинской Америке, как и РФ. При Луле Бразилия вступила в БРИКС, был отменён визовой режим с РФ. Москва осудила госпереворот, когда в 2016 году была отстранена от власти Дилма Русеф — преемница Лулы.

Во время нынешней предвыборной кампании, комментируя СВО на Украине, Лула подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского и Запад, заявив, что украинский лидер "несёт ответственность за войну". Имя Лулы за это было внесено на сайт "Миротворец" (потом убрали).

Вспомним, что и при прежнем президенте Жаире Болсонару, Бразилия "не ложилась" под американцев. Это говорит о том, что Бразилия и при левых, и при правых политиках является суверенной страной, поэтому неё РФ можно опереться.

Читайте по теме: Бразилия и ЮАР не будут выполнять решение МУС по Путину

Латинская Америка не будет помогать российским оружием Украине

Бразилия и Аргентина выходят из глобалистского проекта Запада

Ордер на арест Путина: что может Гаага? Самый честный разбор
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оон брикс китай нефть бизнес деньги россия бразилия совбез оон александр носович
Новости
МИД Китая: США должны отказаться от призывов к "демократии" и перестать вмешиваться в дела других стран
Диетолог Королёва: берёзовый сок может вызвать опасные аллергические реакции
Омбудсмен ДНР: ВСУ продолжают пытать российских военнопленных и ужесточают издевательства
Подоляка: Киев опасается, что Авдеевка или Северск будут следующими после Артёмовска
Песков анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии
Ходаковский о ситуации на СВО: наш противник расшатывает нас
Newsweek: Путина "заставят замолчать" еще до того, как он сможет предстать перед судом в Гааге
На Украине раскрыли подробности уголовного дела, по которому выдан ордер на "арест" Путина
Белик: Украина лишь проиграет от применения снарядов НАТО с обеднённым ураном
Журналистка Алёна Жигалова обвинила Максима Галкина* в краже её шутки про Долину и Лепса
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Секретарь Совбеза РФ заявил, что России нецелесообразно помогать США спастись от распада
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Боевики ВСУ получили маскхалаты-невидимки — военспец
Боевики ВСУ получили маскхалаты-невидимки — военспец
Последние материалы
Newsweek: Путина "заставят замолчать" еще до того, как он сможет предстать перед судом в Гааге
На Украине раскрыли подробности уголовного дела, по которому выдан ордер на "арест" Путина
Белик: Украина лишь проиграет от применения снарядов НАТО с обеднённым ураном
Журналистка Алёна Жигалова обвинила Максима Галкина* в краже её шутки про Долину и Лепса
Франция пообещала увеличить поставки снарядов Украине
Эксперт Блохин: Трамп помирит США с Российской Федерацией
Козюлин: самолёты НАТО будут летать у границ РФ, если Финляндию примут в альянс
Певица Лайма Вайкуле призналась, что проходила химиотерапию в США
Politico: Эстония обновляет свои арсеналы за счёт поставок старья на Украину
АиФ: артист Юрий Соломин высказался о тех, кто уехал из России во время СВО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников