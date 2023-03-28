Бразилия поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по "Северным потокам". Причины и последствия

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Поддержав в ООН расследование по "Северным потокам", Бразилия показала, что является суверенной страной, и на неё РФ можно опереться.

С Бразилией российским дипломатам легко работать в ООН

В Совбезе ООН Бразилия неожиданно поддержала РФ и Китай по резолюции о создании комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках". Остальные двенадцать стран Совбеза при голосовании 27 марта воздержались. Соавторами российской резолюции выступили Китай и страны, не входящие в Совет, такие как

Белоруссия,

Северная Корея,

Эритрея,

Никарагуа,

Венесуэла,

Сирия.

Они обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой создать комиссию для "проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного международного расследования всех аспектов саботажа газопроводов "Северный поток 1 и 2", а также "выявления исполнителей, организаторов и сообщников". Резолюция принята не была.

О том, что с бразильскими дипломатами в ООН России работается легко, заявил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал топ-5 стран, делегации которых наиболее конструктивны по отношению к России в ООН и заинтересованы в развитии отношений с нашей страной. Это

Китай,

Бразилия,

ОАЭ,

Мозамбик,

Мальта,

пишет Александр Носович в Тelegram.

Китай — крупнейший торговый партнёр Бразилии

Экономические связи Бразилии с Китаем и Россией являются более важными, чем с США. В этом суть позиции латиноамериканского гиганта.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Бразилии. Именно в Китай Бразилия экспортирует соевые бобы — главный сельскохозяйственный экспортный продукт, что принесло в 2022 году почти 29 миллиардов долларов дохода. Далее идёт железная руда — 20% от всего экспорта в 2022 году и сырая нефть (18%).

Именно в Китай скоро отправится президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чтобы предложить создать "клуб мира" стран для посредничества в прекращении конфликта на Украине. Присутствует тонкий намёк, который сразу ставит Лулу и Си Цзиньпина в противовес Западу. Если они — клуб мира, то Байден и кампания — "клуб войны".

Бразилии нужны удобрения и дизель из России

Торговля с РФ для Бразилии тоже важна, так как удобрения и дизель для сельхозтехники, чтобы выращивать ту самую сою для Китая, поставляет РФ.

Достаточно сказать, что Бразилия импортирует 85% удобрений, необходимых для производства сои, кукурузы, сахарного тростника и хлопка, а на долю России приходится 23% от общего объёма импорта в 40 миллионов тонн.

Не будем отметать и сотрудничество всех трёх стран в БРИКС, которое идёт полным ходом. РФ поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом ООН, а бразильская дипломатия отказалась поддерживать решение МУС по президенту РФ Владимиру Путину.

У Путина отличные отношения с Лулой

Личный фактор тоже имеет значение. У Путина хорошие отношения с Лулой, ещё по прежним мандатам бразильца. Лула искал варианты осуществления ядерной программы Ирана, и это было в унисон с российской позицией. Он поддерживал блок АLBA в Латинской Америке, как и РФ. При Луле Бразилия вступила в БРИКС, был отменён визовой режим с РФ. Москва осудила госпереворот, когда в 2016 году была отстранена от власти Дилма Русеф — преемница Лулы.

Во время нынешней предвыборной кампании, комментируя СВО на Украине, Лула подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского и Запад, заявив, что украинский лидер "несёт ответственность за войну". Имя Лулы за это было внесено на сайт "Миротворец" (потом убрали).

Вспомним, что и при прежнем президенте Жаире Болсонару, Бразилия "не ложилась" под американцев. Это говорит о том, что Бразилия и при левых, и при правых политиках является суверенной страной, поэтому неё РФ можно опереться.

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