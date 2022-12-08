США расправились с президентом Перу Педро Кастильо

Президент Перу Педро Кастильо был отстранён от власти парламентом за то, что пытался выполнить своё предвыборное обещание о конституционной реформе. Поправки делали страну более устойчивой к политическим кризисам, и это не могло понравиться США.

Кастильо получил импичмент из-за "моральной недееспособности"

Президент Перу Педро Кастильо был арестован в среду после того, как парламент снял его с должности после попытки роспуска законодателей из-за "превышения полномочий". Кастильо во вторник объявил о вводе ЧП и выборах учредительного собрания для запуска референдума по новой Конституции.

Парламентарии обвинили главу исполнительной власти в попытке госпереворота и успешно завершили третью за полтора года попытку импичмента президенту на основании аргумента о его "постоянной моральной недееспособности"

Постоянная моральная недееспособность — это пункт, включённый в перуанскую Конституцию более 180 лет назад и, по мнению специалистов, "не имеет объективного определения". В 19 веке понятие означало "безумие", а сейчас под него подтянули обвинения в коррупции.

Вооружённые силы и католические епископы отказались поддержать всенародно избранного президента, поэтому к пяти уголовным статьям Кастильо по обвинению в коррупции и плагиату добавлено дело за подстрекательство к мятежу. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Импичмент Кастильо был одобрен 101 голосом из 130 депутатов однопалатного парламента. Временным президентом назначена вице-президент Дина Болуарте. Она будет исполнять президентские функции до окончания срока полномочий Кастильо — 26 июля 2026 года.

В соцсетях пишут, что Кастильо предали даже свои — депутаты от партии Peru Libre (37 парламентариев) и большинство "своих" министров, ушедших в отставку. Однако, это не так: Кастильо расстался с партией ещё в июне, а министров также из-за расхождения во взглядах менял "как перчатки".

Конечно, его демарш о роспуске парламента связан с надеждой на народную поддержку.

Что сделал Кастильо, и какие у него были планы

После победы на президентских выборах полтора года назад сельский учитель Кастильо столкнулся с противостоянием оппозиционного большинства в парламенте. Все его инициативы тормозились и в правительстве. Это:

создание социальных программ по искоренению неграмотности и увеличение инвестиций в образование до 10% ВВП Перу;

предоставление кредита 2,2 миллионам мелких фермеров под минимальные проценты;

создание механизмов технической помощи крестьянам;

создание 300 крестьянских кооперативов в рамках закона о кооперативах в сельской местности;

учреждение пособия Yanapay в размере 350 солей (около 84 долларов) для примерно 13 миллионов человек, находящихся в социально незащищённом положении,

снижение на 11 солей (2,8 доллара) цены на бытовой газ.

На главной инициативе его сломали. Поправки к Конституции предусматривали, в том числе, исключение "моральной недееспособности" как основания для смещения президента и исключение положения о вотуме доверия парламента для объявления ему отставки.

Это вывело бы страну из кризиса, который она переживает с 2016 года с пятью президентами у власти за восемь лет. Но это было не нужно США.

США нужна нестабильность в мире, чтобы им управлять

США сразу признали нового президента и поддержали отстранение Кастильо.

Представитель Госдепартамента США заявил, что правительство "празднует" назначение Болуарте и стремится начать сотрудничество с ней и её администрацией. Кроме того, пресс-секретарь Белого Дома похвалил гражданские институты и власти Перу за "обеспечение демократической стабильности".

Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо обвинил США в поддержке отстранения Кастильо.

"Они только что устроили президенту Перу переворот, продвигаемый США. У них было готово заявление, и всё остальное, и дежурный вице-президент ждал ", — сказал Кабельо в личной программе на Venezolana de Televisión (VTV).

Кабельо подчеркнул, что деятельность парламента Перу не одобряется более 86% процентами респондентов, но "постановочное шоу" поддержат в мире.

"Мир ничего не скажет, и повсюду будут хранить молчание, что это очередной переворот, спровоцированный Соединёнными Штатами. Это официальная атака против продвижения левых в Латинской Америке, это наступление настоящей войны с использованием уловок и лжи", — указал он.

Следующей приготовиться Мексике

Депутат мексиканского парламента Херардо Фернандес Норонья от Лейбористской партии также обвинил правительство Соединённых Штатов в причастности к перевороту .

В своём аккаунте в соцсетях законодатель заявил, что США свергают законные правительства.

"Сначала закон против Кристины Фернандес, теперь переворот против Педро Кастильо — законного президента Перу. Правые и правительство Соединённых Штатов возобновляют атаку на народные правительства", — указал Норонья.

Депутат призвал соотечественников быть бдительными — теперь "они придут" за правительством Мексики во главе с президентом, предупредил он.

Реакция в Латинской Америке

В регионе не везде было одобрение импичменту в Перу.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил в соцсетях "экономическую и политическую элиту" страны в принуждении Кастильо к "принятию решений", которые привели к его отставке. Мексика объявила о готовности предоставить Кастильо политическое убежище.

Правительство президента Боливии Луиса Арсе заявило в Организации американских государств (ОАГ) о своём неприятии импичмента Кастильо.

Боливийцы напомнили аналогичный случай в их стране и осудили ОАГ за неправильную оценку ситуации "уже второй раз". Напомним, что Эво Моралес выиграл президентские выборы 2019 года, но был обвинён в фальсификации подсчёта голосов и получил в Мексике политическое убежище. Однако, на следующих выборах выиграл представитель его партии Луис Арсе, и Моралес со снятыми обвинениями вернулся в Боливию.

Заметим, что обвинение в коррупции — это обычный повод для переворотов в Латинской Америке. Под это соросовскими институтами выискиваются любые законодательные лазейки, а приговоры выносят подкупленные судьи.

Пострадали от этой тактики и бразильский президент Жозе Инасио Лула да Сильва, и его сменщица Дилма Руссеф, вынесен приговор и против Кристины Киршнер — нынешнего вице-президента Аргентины.

Кстати, Лула был впоследствии оправдан, что и позволило ему выиграть недавние выборы.

Поддержит ли народ Кастильо?

Мы уже отмечали, что Кастильо рассчитывал на поддержку народа. Протесты в Лиме идут. Протестующие настаивают на всеобщих досрочных выборах.

Как показывает опыт Аргентины, Боливии и Бразилии, времена меняются, население, так или иначе, возвращает народных политиков на свои места, потому что разочарование в экономике неолиберализма очень велико и будет увеличиваться. Против этого США ничего сделать не могут, они будут терять возможности ставить нужных им людей у руля государств региона.

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