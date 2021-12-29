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Автор Любовь Степушова

Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Чили возвращается к реализации плана, который был задуман Сальвадором Альенде, но растоптан государственным переворотом, совершённым США.

Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили

Габриэль Борич вернул Чили надежду

Знаковые президентские выборы прошли в Чили. Страна Сальвадора Альенде, Пабло Неруды, Луиса Корвалана и Виктора Хара — символов революции 70-х годов прошлого века, возвращается с избранием президентом Габриэля Борича.

Борич — молодой человек, ему всего 36 лет, и он победил не только пиночетистов, но и псевдосоциалистов из Социалистической партии, которые всегда якобы противостояли правым, но на деле продолжали антинародную политику неолиберализма.

Его соперником был сын солдата вермахта, бежавшего из Германии в послевоенные годы, Хосе Антонио Каст, который говорил, что в 1973 году государственного переворота не было, а это "народ изгнал Альенде".

Борич во втором туре выиграл у оппонента 11% голосов, набрав 55,87% голосов. Каст набрал 44,13% голосов, и его 3,65 млн сторонников показывают, что победившему Боричу придётся нелегко, доказывая, что с режимом Пиночета Чили расстаётся навсегда.

В одном из своих выступлений новый лидер Чили объявил страну "могилой неолиберализма" и пообещал "обложить налогом богатых".

Чили — лаборатория неолиберализма

Латинская Америка стала полигоном для "чикагских мальчиков", и первые прелести "свободного рынка" испытало именно Чили после прихода к власти кровавого режима Пиночета. Это был полный отказ от государственного планирования экономики, потому что это якобы ведёт к тоталитаризму, от государственной системы социального обеспечения, в том числе пенсионного (пенсионные частные фонды Чили находятся в руках американских компаний).

Были приватизированы все природные ресурсы. Чили — единственная страна в мире, у которой приватизированы источники воды. При этом налогообложение для транснациональных (читай, американских) компаний было супермягким.

Но демонтаж государства, его отсутствие в социальной сфере способствовали увеличению разрыва между самыми богатыми и самыми бедными. По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), Чили имеет худшие показатели в мире по налогам на прибыль и богатство.

Это привело в "ковидные" времена к трудностям в квадрате в плане

  • уменьшения доходов населения,
  • потери многими работы,
  • невозможности вылечиться за государственный счёт
  • и к двухмиллионным протестам 2019 года.

На этой волне выдвинулось новое поколение политиков, которые создали коалицию "Одобряю достоинство", основными силами которой являются движение "Широкий фронт" и Коммунистическая партия Чили.

Что предлагает Борич

Борич предлагает налоговую реформу, которая предусматривает усиление налогового бремени для сверхбогатых по сбору дополнительных 5% ВВП. Они будут использоваться для расширения участия государства в предоставлении населению социального обеспечения.

Также:

  • вводится прогрессивный подоходный налог;
  • бремя налогового сбора возлагается на НДС, который будет увеличен;
  • отменяются льготы и субсидии для топливного и других секторов, таких как торговля акциями на бирже;
  • вводятся лицензионные отчисления в самом прибыльном секторе чилийской экономики — горнодобывающем;
  • будет создан Национальный банк развития;
  • а также государственная литиевая компания;
  • будет ликвидирована сеть частных медицинских компаний для создания универсальной системы здравоохранения;
  • заявлено о развитии государственных школ и жилищного строительства.

Глобалисты будут сопротивляться

Таким образом новый президент порывает с долгим 48-летним периодом правления фашистского режима Пиночета, в результате которого экономика и природные ресурсы страны были отданы на откуп глобалистским компаниям.

Президенту придётся руководить созданием новой Конституции, которая находится на ранней стадии разработки после референдума в октябре 2020 года. Он подтвердил желание большинства населения похоронить Magna Carta 1990 года, написанную режимом Пиночета.

Соглашение о новом перераспределении власти будет нелёгким: у левых простое большинство в парламенте, а глобалисты владеют богатством страны и контролем над ним и будут сопротивляться. Но коммунисты в коалиции не дадут Боричу отклониться от курса.

Ситуация, когда, по словам Борича, "надежда победила страх", вписывается в серию значительных изменений на "заднем дворе" Соединённых Штатов.

Россия получит политическую поддержку левых правительств Латинской Америки

Ситуация в Латинской Америке после падения левых правительств в Бразилии, Аргентине, Боливии и так далее постепенно меняется в обратном направлении.

Победы

  • Альберто Фернандеса в Аргентине,
  • Педро Кастильо в Перу,
  • Ксиомары Кастро в Гондурасе,
  • Луиса Арсе в Боливии

показывают, что левые возвращаются к власти на континенте и США будет гораздо труднее здесь хозяйничать. Вашингтону, возможно, придётся обратить внимание на свои границы, а не на границы в Восточной Европе.

Ожидаются победы левых в 2022 году в Бразилии и Колумбии. Эти силы вкупе с со странами ALBA (Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа) и Лопесом Обрадором в Мексике, который недавно призвал к "Европейскому союзу" в регионе без США и Канады, сформируют благоприятную для РФ политическую международную силу.

"Неолиберализм необходимо преодолеть, чтобы найти реальный способ гарантировать права людей. И прежде всего самых скромных людей, у которых ничего нет и нет главного — доступа к достойной жизни", — сказал колумбийский политик Густаво Петро, который надеется выиграть выборы.

"Прогрессивные силы побеждают, они только что победили в Гондурасе и Чили, они победили в Перу. Начинает появляться молодое поколение новых лидеров, которые действительно приведут Латинскую Америку к социальным изменениям, к изменению истории", — сказал Петро.

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