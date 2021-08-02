Лидер Перу хочет уехать из дворца. Но пока придётся остаться

Перуанский президент Педро Кастильо, который ранее изъявил желание покинуть Дворец правительства и работать в другом месте, пока всё-таки поработает в "нелюбимом" здании. Дело в том, что поиск альтернативы — процесс не слишком быстрый.

Напомним, что Педро Кастильо ранее сообщал: Дворец правительства нужно превратить в музей, работать он там не желает. Такой жест, уверен он, поможет стране

"…порвать с колониальными символами".

Дворец, расположенный в Лиме, действительно связан с теми самыми "символами": он известен как "Каса-де-Писарро", что является отсылкой к Франсиско Писарро. Этот завоеватель из Испании в 1535 году и основал город.

Однако сразу же уехать не вышло — президент работает на благо страны не один, а при поддержке разного рода служащих.

"Пока определяется наиболее подходящее место для перевода канцелярии президента, президент республики будет работать из Дворца правительства", — уточняется в коммюнике пресс-службы администрации главы государства.

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