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Автор Любовь Степушова

США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки

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Никто в Латинской Америке уже не оглядывается на США. Запрос на социальную справедливость возвращает к власти левых — что увеличит влияние Китая и России.

США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки

Почему в Перу президентом стал марксист

Очевидная победа на президентских выборах в Перу Педро Кастильо - активиста сельского профсоюза из марксистской партии "Свободное Перу" будет не последним успехом левых сил в Латинской Америке.

Кастильо выиграл выборы 15 июня (51% голосов) на обещаниях национализации добывающей промышленности и обеспечения справедливого перераспределения национальной ренты. При этом, Перу была одной из стран с лучшими экономическими показателями в регионе. ВВП на душу населения с 2011 по 2019 год рос на 2% в год, а доля населения, живущего в бедности, упала с 59% в 2004 году до 20% в 2019 году.

Но когда разразилась эпидемия коронавируса, в половине местных клиник не оказалось врачей, 80% имели устаревшее или сломанное оборудование и инфраструктуру. В стране было зарегистрировано только 276 коек для интенсивной терапии.

Оказались лишёнными помощи государства перуанцы, работающие в "неформальной" экономике, а это, по данным Национального института статистики и информатики (INEI), 75,2% населения по состоянию на третий квартал 2020 года. Эти люди не имеют страховых полисов, счетов в банках, их доходы в среднем упали на 12%, а общая бедность в стране выросла до 30%. Показатели смертности от Covid-19 в Перу — одни из самых высоких в регионе.

Конечно, 75%  "неформалов" против 30% среднего класса легко выбрали марксиста, хотя были разные манипуляции при подсчёте голосов.

Подобное положение с социальной справедливостью имеет место быть не только в "благополучной" Перу, но и в других странах "рыночной экономики". Их сотрясают манифестации с лозунгами: "Они не представляют нас". Имеются ввиду неолиберальные правящие элиты, которые в период пандемии не обеспечили население работой, лечением, защитой, вакцинами.

Левые лучше справились с пандемией

Иначе обстоят дела там, где уже правят левые — Аргентине, Никарагуа, Мексике, Венесуэле, Боливии, Кубе. Там социальная политика наработана годами, живут все небогато, но нет такого жуткого социального расслоения, как в странах победившего неолиберализма . В ковидные времена приобретение вакцины в этих странах освобождено от геополитики, медицина справляется с наплывом больных, есть пенсионное обеспечение, социальное и медицинское страхование.

Западу не помогает в информационной войне даже прямое давление на эти страны. Венесуэла выстояла в эмбарго, Никарагуа идёт к новой уверенной победе Даниэля Ортеги на выборах. В Боливии к власти вернули левых и в парламенте и на президентской должности. Куба начинает реформы в интересах частного сектора, сохраняя социальную политику. Стабильны режимы Альберто Фернандеса в Аргентине и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике. С момента вступления в должность в 2018 году Лопес Обрадор расширил государственный контроль над нефтью, газом и энергетикой. Партия президента одержала очередную победу на общих выборах в законодательные, муниципальные органы и губернаторы 17 штатов, которые прошли в Мексике в начале июня.

Оплоты необелирализма Чили и Колумбия готовы сдаться

Кандидаты от левых партий готовы к победе  в Чили, Колумбии и Бразилии, где президентские выборы состоятся в ближайшие полтора года.

В Чили с конца 2019 года протестовали против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, в Колумбии — против жестокости полиции, в Бразилии — против бездействия властей в пандемию. Ничего того, что обещали власти — образование на селе, новую инфраструктуру, чистую воду и санитарию — ничего не было сделано. Горожане в лице среднего класса тоже недовольны падением реальных доходов.

Поэтому избиратель предпочитает  замену нынешней экономической неолиберальной модели на модель, где государство будет играть большую роль в экономике. Ресурсы у него тоже появятся — цены на сырьё в мире устойчиво растут.

Чили, которая со дня смерти Сальвадора Альенде была полигоном для "чикагских мальчиков", со всей вероятностью в ноябре выберет президентом коммуниста Даниэля Джаду. 54-летний внук палестинских иммигрантов, согласно опросу чилийской газеты El Mercurio, выходит победителем по нескольким различным сценариям. Среди тех, кто намерен голосовать, Джаду получил поддержку 38 процентов опрошенных, в то время как его ближайший соперник, кандидат от Независимого демократического союза (UDI) Хоакин Лавин, набрал 33 процента.

В интервью Bloomberg лидер коммунистов призвал международных инвесторов "подумать о роли, которую они сыграли в беспорядке и проблемах в регионе". Он сказал, что только те, кто готов внести свой вклад в благосостояние чилийцев, смогут работать там в случае его избрания. Он добавил, что изменения, происходящие в Чили, являются результатом того, что "люди осознали, что неолиберальная политика несовместима с демократией".

Всего несколько недель назад чилийцы выбрали список делегатов, в основном, от левых партий, чтобы внести социальные поправки в свою Конституцию (чего пока не удалось мексиканцам).

В Колумбии во всех электоральных опросах лидирует левый кандидат Густаво Петро, в мае, по всей вероятности, он станет президентом. Колумбия всегда была не только оплотом неолиберализма, но и верной союзницей США, там никогда не было левого правительства. В 2018 году Петро занял второе место на выборах после нынешнего правого президента Ивана Дуке.

Бразилия переизберёт Лулу

Что касается Бразилии, то страна очнулась от навязанной американцами борьбы с коррупцией, от чего непременно страдали лишь нелояльные к Вашингтону политики. Недавно лидер Партии Трудящихся Луис Инасио Лула да Силва, который занимал пост президента с 2003 по 2011 год, освобожден из тюрьмы, куда был запрятан за якобы незаконно приобретённый "дворец". Он полностью реабилитирован и является фаворитом на выборах в октябре 2022 года с более чем двукратным преимуществом над нынешним президентом Жаиром Болсонару.

США не остановить левый разворот Латинской Америки

По словам Андреса Веласко, бывшего министра финансов Чили, а ныне декана Школы государственной политики Лондонской школы экономики, неравенство и социальные услуги это именно то, что сейчас беспокоит Латинскую Америку, а не перспективы роста её экономики.

Несмотря на "неудачи Венесуэлы", "у нас мало желания вернуться к позициям свободного рынка и свободной торговли, которые давно отстаивают Соединенные Штаты, отчасти потому, что даже Соединенные Штаты, похоже, сегодня всё менее привязаны к ним", сказал Веласко в интервью La Tercera.

"Никто больше не думает о том, что делают Соединенные Штаты", — добавил он.

Сегодня ситуация в Латинской Америке напоминает волну побед левых, начатую после избрания Уго Чавеса в Венесуэле в 1998 году.

Ожидаемые изменения политического курса континента укрепят отношения стран с Китаем и Россией, США же будет труднее влиять на события рядом со своими границами. Достаточно сказать, что левый президент Сальвадора Наиб Букеле, рейтинг одобрения которого колеблется в районе 90%, ввел в официальное обращение в стране биткоин и завёл каждому сальвадорцу по виртуальному кошельку. Высказано прямое неуважение американскому доллару — официальной валюте Сальвадора.

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Выборы президента в Перу: побеждает кандидат от левой партии - Россия 24 ​
Темы перу чили колумбия бразилия неолиберализм латинская америка
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