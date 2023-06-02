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Любовь Степушова

Страны БРИКС вынесли приговор США: конец близок

6:22
Мир

Стремление стран отказаться от доллара как от резервной валюты и очередь на вступление в БРИКС говорят о том, что конец господству США уже близок.

Страны БРИКС вынесли приговор США: конец близок
Фото: Global Look Press

В БРИКС стоит очередь на вступление

Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) провели 1-2 июня встречу в Кейптауне, чтобы определить повестку для августовского саммита. К ним присоединились коллеги из таких стран, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Казахстан, Иран, Куба, Аргентина. И это не случайно — в повестке расширение блока до 19 стран, и потенциальное создание общей торговой валюты, с прицелом сделать её резервной.

Экономические потрясения в США — инфляция, огромный госдолг, высокие процентные ставки, сделали доллар уязвимым. Это вкупе с политикой США по затормаживанию глобальной торговли в долларах и политической дестабилизации в неугодных странах привело многих к поиску альтернативы использованию доллара. Страны БРИКС — не исключение, и присоединение к их усилиям усилий многих других говорит о росте мощи альтернативного США объединения.

В повестке БРИКС — новая резервная валюта

По сообщениям СМИ, в настоящее время расчеты по примерно 80 процентам мировой торговли осуществляются в долларах США, однако доля доллара в резервах центральных банков неуклонно снижается и составляет 56%.

Новая общая валюта для расчетов по платежам между государствами-членами БРИКС упростит транзакции. Соответственно, будет создана своя платёжная система.

По итогам встречи в Кейптауне министры иностранных дел, сообщает Bloomberg, обратились к Новому банку развития (НБР) БРИКС с просьбой дать рекомендации о том, как может работать потенциальная новая общая валюта.

Президент НБР Дилма Руссеф заявила на этой неделе, что банк стремится к дальнейшему расширению участников, что является гарантией вступления в БРИКС. Бангладеш и ОАЭ присоединились к НБР в 2021 году, позже это сделали Уругвай и Египет. Сейчас Саудовская Аравия обсуждает присоединение.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что блок может быть "преобразующим", представляя страны, "которые хотят играть роль в мировых делах, обеспечивая преимущества для глобального Юга".

Члены БРИКС отказались присоединиться к таким организациям как G7 в обвинении и наложении санкций на Россию. Это условие для вступление в БРИКС, считает российская сторона.

Скорее всего, новой валютой БРИКС станет юань

Китай является важным торговым партнером для большинства стран БРИКС и тех, кто хочет войти туда. В отчете OMFIF Global Public Investor, опубликованном в июле 2022 года, отмечается, что 31% опрошенных управляющих резервами банков планировали увеличить вложения в юанях в течение года-двух лет.

Bloomberg прогнозирует, что Россия будет покупать юаней на сумму 200 миллионов долларов в месяц для своих валютных резервов. Китайское правительство работает над организацией зоны свободной торговли (ЗСТ) со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ), в который входят ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт.

Это простимулирует торговлю нефтью в юанях, а также инвестиционные связи. Важно отметить, что присоединение Саудовской Аравии к БРИКС может изменить правила игры для нефтедоллара. Ирак также объявил о планах начать торговлю нефтью в юанях и войти в БРИКС.

Важно, что в марте 2023 года юань превзошел доллар в трансграничных транзакциях Китая, на долю которого пришлось 48,4% всех транзакций, а доля доллара упала до 46,7%.

Пекин также запустил оффшорные рынки юаней в ключевых финансовых центрах, включая Сингапур, Лондон, Париж, Гонконг и Люксембург и подписал двусторонние соглашения о торговле в местных валютах с Россией, Бразилией, Аргентиной, Казахстаном, Бангладеш, Пакистаном и Лаосом и планирует открыть новые линии на Ближнем Востоке.

Тренд ясен — всё больше стран будут тяготеть к торговле в юанях.

Если же появятся коммерчески жизнеспособные альтернативные платежные механизмы, это может усилить вызов для доллара, особенно если инфляция в США сильно вырастет в конце этого года.

Юань, конечно, не вытеснит доллар в одночасье, но, тем не менее, это может произойти быстрее, чем предполагает западный мейнстрим.

Движение в БРИКС — конец господству США

Члены БРИКС сегодня представляют более 42% населения мира, 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торгового оборота. Данные по ВВП за прошлый год показывают, что в совокупности экономика стран БРИКС сейчас, по ППС, уже больше, чем экономика G7. Доля "семёрки" в мировом ВВП снижается. Япония не демонстрировала чистого роста своего ВВП в течение 20 лет. Италия практически не растет. Так что идея о том, что страны G7 являются чем-то, за чем следует весь мир — ошибочна.

Основатель Peter Grandich & Company Питер Грандич считает что, "многие люди в мире сейчас начинают отмежевываться от Соединенных Штатов".

"Вот что такое движение за вступление в БРИКС. Конец США уже близок", — предупреждает он.

Задача внешней политики многих, если не всех стран, сегодня состоит в том, чтобы осознать неизбежный конец господства США задолго до того, как США поймут, что оно закончилось.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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