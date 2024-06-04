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Любовь Степушова
Запад решил выйти на переговоры с РФ без учёта интересов Зеленского

Bloomberg: "Меры доверия" с Москвой будут обсуждены на конференции в Швейцарии

3:22
Мир

Западные страны, признав реалии, на конференции в Швейцарии решат встраиваться в китайский мирный план по Украине, без учёта "хотелок" Зеленского.

Bloomberg: "Меры доверия" с Москвой будут обсуждены на конференции в Швейцарии
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Realpolitik: Россию надо привлекать к переговорам по Украине

Участники конференции по Украине в Швейцарии намерены согласовать конкретные шаги для будущих переговоров с участием РФ, пишет Bloomberg, ознакомившись с проектом резолюции.

Хотя российские официальные лица были исключены из формата, возглавляемого Киевом, в документе говорится, что "прекращение войны должно охватывать все стороны".

"Поэтому мы договорились предпринять в конкретных областях конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — говорится в документе.

Какие соглашения с Москвой намерен обсуждать Запад

Какие это области? "Будут обсуждены соглашения (с Москвой) по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и "возвращению похищенных детей".

А именно, по Bloоmberg:

  • Объекты ядерной энергетики должны быть безопасными, и любая угроза применения ядерного оружия "недопустима". Ядерные объекты, в том числе электростанция в Запорожье, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами, установленными Международным агентством по атомной энергии .
  • Продовольственная безопасность не должна быть "оружием" и должна быть гарантирована свободным судоходством в Чёрном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам для своей сельскохозяйственной продукции.
  • Все пленные на войне должны быть освобождены, включая всех "депортированных и незаконно перемещенных" украинских детей и мирных жителей, которые должны быть возвращены в Украину.

Оставим анализ реалистичности таких договоров, и заметим главное — утечки в Bloomberg говорят о том, что Запад пытается встроиться в переговорный трек Глобального Юга с Москвой с учётом собственных интересов.

Есть понимание, что Россия и Китай могут организовать собственную конференцию, например, в рамках БРИКС уже в Казани в этом году, и Запад потеряет, по меньшей мере, инициативу, репутацию и саму Украину.

Очевидно, что с этого момента интересы Владимира Зеленского по границам и репарациям к РФ учтены не будут.

Что предлагает Китай по Украине

Китайский мирный план из 12 шагов предлагает сначала объявить перемирие, и потом должны были начаться мирные переговоры, которые бы шли с учётом территориального статус-кво, и принципа: "безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других".

Москва пообещала не заключать перемирия, чтобы ВСУ могли прийти в себя, а будет искать мира на своих условиях. То есть, вероятно, сначала письменных обязательств о признании новых границ, объёмов демилитаризации и денацификации Украины. Причем подписывать документы Россия будут не с Зеленским, которого в Кремле назвали нелегитимным, а с президентом США. 

Самый верный индикатор, куда движется процесс — поведение Турции, которая вдруг объявила о решении вступить в БРИКС, чтобы там продвигать свой стамбульский мирный план.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай украина швейцария
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