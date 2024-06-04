Западные страны, признав реалии, на конференции в Швейцарии решат встраиваться в китайский мирный план по Украине, без учёта "хотелок" Зеленского.
Участники конференции по Украине в Швейцарии намерены согласовать конкретные шаги для будущих переговоров с участием РФ, пишет Bloomberg, ознакомившись с проектом резолюции.
Хотя российские официальные лица были исключены из формата, возглавляемого Киевом, в документе говорится, что "прекращение войны должно охватывать все стороны".
"Поэтому мы договорились предпринять в конкретных областях конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — говорится в документе.
Какие это области? "Будут обсуждены соглашения (с Москвой) по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и "возвращению похищенных детей".
А именно, по Bloоmberg:
Оставим анализ реалистичности таких договоров, и заметим главное — утечки в Bloomberg говорят о том, что Запад пытается встроиться в переговорный трек Глобального Юга с Москвой с учётом собственных интересов.
Есть понимание, что Россия и Китай могут организовать собственную конференцию, например, в рамках БРИКС уже в Казани в этом году, и Запад потеряет, по меньшей мере, инициативу, репутацию и саму Украину.
Очевидно, что с этого момента интересы Владимира Зеленского по границам и репарациям к РФ учтены не будут.
Китайский мирный план из 12 шагов предлагает сначала объявить перемирие, и потом должны были начаться мирные переговоры, которые бы шли с учётом территориального статус-кво, и принципа: "безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других".
Москва пообещала не заключать перемирия, чтобы ВСУ могли прийти в себя, а будет искать мира на своих условиях. То есть, вероятно, сначала письменных обязательств о признании новых границ, объёмов демилитаризации и денацификации Украины. Причем подписывать документы Россия будут не с Зеленским, которого в Кремле назвали нелегитимным, а с президентом США.
Самый верный индикатор, куда движется процесс — поведение Турции, которая вдруг объявила о решении вступить в БРИКС, чтобы там продвигать свой стамбульский мирный план.
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