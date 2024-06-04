Что случилось с авианосцем "Эйзенхауэр" после двойного удара хуситов

Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада

4:22 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Иран очнулся после гибели президента Раиси и вернулся через своих прокси на войну с Израилем и Западом. Военная помощь России не исключена.

Фото: fna.ir by Masoud Nazari is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Хуситы провели две значимые воздушные атаки

Движение хуситов "Ансар Аллах" за несколько дней провело две воздушные атаки — на авианосец США "Эйзенхауэр" в Красном море и по портовому израильскому городу Эйлат.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что обе атаки "успешно достигли своей цели", и это был "ответ на преступления сионистского врага против перемещённых лиц в городе Рафах". По его совам, в Эйлате йеменцы применили новую баллистическую ракету "Палестина".

Что это за новая ракета — неизвестно. Есть сообщение иранского информационного агентства "Тасним" несколько дней назад, что Иран поставил йеменцам баллистическую ракету Ghadr-110.

Что случилось с авианосцем "Эйзенхауэр"?

Что касается судьбы авианосца "Эйзенхауэр", то он уже семь месяцев находится на рейде в Красном море, и в четверг, 30 мая, например, истребители F/A-18 с его борта нанесли удар по множеству целей в Йемене. В результате погибли йеменские граждане. Сана называет цифру в 16 человек.

В соцсети Reddit поделились наблюдением, что "Эйзенхауэр" после двух ударов за сутки дронами и ракетами "развернулся и на фланговой скорости отошёл на север". Потом моряки поделились "старым видео" с "доказательством", что всё у них хорошо. А затем было ещё видео, на котором "обрезана большая часть корабля", что "делает это ещё более подозрительным".

2 июня в СМИ появилось сообщение, что Пентагон продляет срок пребывания авианосца в регионе до середины лета, несмотря на необходимость ремонта.

Иран вернулся

Группа "Ансар Аллах" заявляет, что является частью "Оси сопротивления", в которую входят Иран, Сирия, ливанская "Хезболла" и группировки палестинского сопротивления, подчеркивая свою готовность участвовать в боевых действиях вместе с палестинским сопротивлением.

Прошедшие атаки с применением новой ракеты подчёркивают, что Иран, вероятно, оправился от гибели своего президента Эбрахима Раиси и "вернулся".

Лидер группировки хуситов Мухаммад Аль-Бухайти заявил в своём посте на платформе X*:

"Американо-британская агрессия не помешает нам продолжать наши военные операции в поддержку Палестины".

Война в Красном море привела к осложнению судоходства по Суэцкому каналу и прекратила деятельность порта Эйлат — главной логистической базы Израиля. Враги Ирана терпят огромные убытки, в том числе репутационные, и недосчитываются прибылей.

Помощь России хуситам не исключается

Что касается отношений России с хуситами, то эти отношения прекрасные. Россия не раз принимала в Москве делегации из Йемена. Москва понимает интересы хуситов, солидарна с ними и не раз так или иначе поддерживала Сану в Совете Безопасности ООН, отвергая западные санкции.

Сомнительно, что будет прямая военная поддержка Россией операций хуситов в Баб-эль-Мандебе, но косвенная — несомненно, потому что существует российская солидарность с палестинцами в секторе Газа, осуждение бесчеловечного поведения ЦАХАЛ и антиамериканские настроения в целом.

С сентября 2014 года "Ансар Аллах" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. Движение выиграло войну 2015 года против коалиции Саудовской Аравии.

Россия поддерживает йеменский диалог для разрешения внутреннего кризиса, поэтому отношения с Йеменом будут развиваться конструктивно.

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