Хуситы вынуждают западные судоходные компании искать новые маршруты через Россию

Западные судоходные компании, обеспокоенные учащением нападений хуситов на торговые суда в Красном море, начали рассматривать возможность использования Северного морского пути, контролируемого Россией, сообщает Foreign Policy.
Этот маршрут может сократить расстояние между некоторыми европейскими и азиатскими портами на восемь тысяч километров по сравнению с Суэцким каналом.
Аналитики отмечают, что из-за нападений хуситов движение судов в Красном море уменьшилось почти на 60%, а стоимость страховки для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив значительно возросла.
В связи с этим, использование Северного морского пути может стать альтернативным решением. Однако, как указал директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен в интервью Foreign Policy, природные условия делают эту перспективу маловероятной в ближайшее время.
Дополнительным препятствием являются напряженные отношения между Россией и Западом: Москва контролирует 70% маршрута, и его использование без разрешения Кремля и уплаты транзитных сборов невозможно.
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