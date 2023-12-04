Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны

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Если народ Эссекибо вернётся в Венесуэлу из Гайаны, то он это сделает по примеру народа Донбасса, основываясь на праве наций на самоопределение.

Фото: http://radiomundial.com.ve

Индейцы Эссекибо поддерживают воссоединение с Венесуэлой

Венесуэльцы на консультативном референдуме 3 декабря поддержали подавляющим большинством в 95% создание нового государства в регионе Эссекибо, являющегося предметом территориального спора с соседней Гайаной.

Согласно данным Национального избирательного совета (CNE), всего было получено 10 554 320 голосов — более 50% от списка имеющих право голоса. Официальные результаты референдума будут опубликованы с 8 декабря по 6 января.

Это новое государство, как тоже было одобрено на референдуме, впоследствии образует с Венесуэлой федеративное государство. То есть налицо модель ухода Донбасса от Украины и основа этой модели — право наций на самоопределение, записанное в уставе ООН.

Главный вопрос — есть ли такие намерения у населения Эссекибо? На оспариваемой территории проживает около 125 тысяч человек, которые в основном являются индейцами. В Сети распространяется видео, как группа местных жителей "почтительно спустила" флаг Гайаны и подняла триколор Венесуэлы. Потом община спела государственный гимн Венесуэлы как на испанском, так и на своём языке.

Аналитики предсказывали благоприятный для Венесуэлы исход голосования, потому что воссоединение с Эссекибо — это вопрос, который объединяет и чавистов и оппозицию. В посте в сети X* президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал результат "празднованием великой победы венесуэльского народа".

Гайана надеется на помощь США и Франции

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что населению Гайаны не следует опасаться референдума, проводимого в Венесуэле.

Он считает, что первая линия защиты — это дипломатия и что он работает над тем, чтобы границы оставались "нетронутыми". Али также подчеркнул, что Гайана имеет надёжную оборону и пользуется поддержкой ряда стран, таких как США, Канада и Франция. Заявление понятное, но в нынешних условиях, имея в виду Украину, полагаться на такую помощь было бы опрометчиво.

Западные аналитики считают, что Мадуро не пойдёт на военный конфликт с Гайаной, рискуя заполучить новые санкции и осуждение в Латинской Америке.

Представляется, что цель Мадуро — вечная и дело не в нефти, которая обнаружена на шельфе Эссекибо, а в справедливости. Но и в нефти тоже, конечно. Поэтому венесуэльский лидер будет выжидать, опираясь на результаты голосования и шантажируя Вашингтон. Он верно рассчитал, что США не нужна новая война у своих границ, а венесуэльская нефть сейчас незаменима на американских НПЗ, имея в виду санкции на российскую. При этом стратегические запасы США снизились на 40% — до исторического минимума.

Кроме того, такими действиями Мадуро обеспечивает поддержку населения на следующих выборах.

История вопроса: где справедливость?

В 1811 году, когда Венесуэла стала независимой от Испании, в её составе находился район Эссекибо. Гайана была колонией Нидерландов.

Три года спустя Великобритания и Нидерланды согласились сделать Гайану частью британской территории, но границы новой колонии не были чётко определены.

В 1840 году англичанин Роберт Шомбургк хитро провёл на картах линию границы так, что туда вошла часть территории, принадлежавшая Венесуэле. Так родился длительный спор, который после вмешательства США привёл к решению арбитражного суда в Париже в 1899 году, в результате которого возобладали британские доводы. Венесуэльцы обжаловали это решение в 1949 году. После обретения Гайаной независимости в 1966 году было решено, что вместе с ООН Венесуэла и Гайана должны найти мирное соглашение. Но этого не произошло.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Exxonmobil заявила, что обнаружила важное нефтяное месторождение на шельфе Эссекибо. Компания вела переговоры с Гайаной и нарочно упустила из виду сложность ситуации, что и сухопутная, и морская границы ещё не делимитированы. В 2022 году Exxonmobil объявила, что выявила ещё два крупных месторождения, и Гайана увеличила экспорт нефти в четыре раза.

Ставки выросли после того, как заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс выразил поддержку Вашингтоном нефтяных тендеров, проводимых Гайаной в регионе. МИД Венесуэлы обвинил США в "обеспечении опасной эскалации противоречия, которое на протяжении многих лет обсуждалось посредством дипломатических и мирных механизмов".

Почему индейцы Эссекибо предпочтут жить в Венесуэле

Ожидается, что Гайана станет новой нефтяной державой в регионе. По оценкам, общий объём запасов нефти на шельфе составляет 14,8 млрд баррелей. Этот объём соответствует 75% общих запасов нефти Бразилии. Согласно прогнозам Всемирного банка (ВБ), опубликованным в октябре этого года, ВВП Гайаны вырастет на 29% в 2023 году.

Это будет самый высокий показатель среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Данные ВБ показывают, что рост экономики Гайаны составил 43,5% в 2020 году. Тем не менее это страна с одним из самых низких уровней жизни в Латинской Америке. 35% населения живёт на один доллар в день. Вся добытая нефть идёт в доход Exxonmobil. А индейцы испытывают сложности со всем спектром госуслуг, а особенно с питьевой водой.

В Венесуэле же сильны программы господдержки населения — это социалистическая страна, где дети не шастают по помойкам в поисках еды. Страна преодолела кризис низких цен на нефть и институциональный кризис.

*- заблокирована в России.

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