В пятницу, 17 ноября, МИД Венесуэлы заявил о начале работы российской платежной системы "МИР" по всей стране.
В пятницу, 17 ноября, МИД Венесуэлы заявил о начале работы российской платежной системы "МИР" по всей стране.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве этой латиноамериканской страны заверили, что карты "МИР" уже принимают около 36% финансовых пунктов.
Такая информация пришла накануне встречи главы венесуэльского МИДа Иваан Хиль Пинто с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Напомним, что карты "МИР" начали принимать в терминалах Венесуэлы в июне 2023 года, а через месяц они стали активны на острове Маргарита, который популярен у части российских туристов.
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