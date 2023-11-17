Система "МИР" заработала на всей территории Венесуэлы

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

В пятницу, 17 ноября, МИД Венесуэлы заявил о начале работы российской платежной системы "МИР" по всей стране.

Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

В пятницу, 17 ноября, МИД Венесуэлы заявил о начале работы российской платежной системы "МИР" по всей стране.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве этой латиноамериканской страны заверили, что карты "МИР" уже принимают около 36% финансовых пунктов.

Такая информация пришла накануне встречи главы венесуэльского МИДа Иваан Хиль Пинто с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Напомним, что карты "МИР" начали принимать в терминалах Венесуэлы в июне 2023 года, а через месяц они стали активны на острове Маргарита, который популярен у части российских туристов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.