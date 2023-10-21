Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Каракас всегда хотел хороших отношений, но США нарушали свои обещания

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Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас всегда стремился к укреплению отношений с США как соседним государством. Однако он отметил, что Вашингтон время от времени нарушал обещания, данные в ходе переговоров по нормализации взаимодействия государств.

Фото: Openverse

Минфин США ранее объявил о выпуске генеральной лицензии, разрешающей определённые операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы и с компанией Minerven, а также о снятии вторичных ограничений на некоторые суверенные облигации, долговые обязательства и акции PDVSA. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности страны к новому этапу отношений с Вашингтоном на основе "уважения, равенства и прогресса".

"Иногда США не выполняли то, что они говорили. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким важным соседом, как Соединённые Штаты, и с любым соседом, который у нас есть", — сказал министр в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".

Он выразил надежду на результаты текущих переговоров. Пинто также критиковал ряд международных организаций и финансовых институтов за их выдачу интересам отдельных стран.