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Совет ЕС заявил о готовности смягчить или отменить санкции против Венесуэлы

1:21
Мир

Представители Совета Евросоюза заявили о намерении смягчить, либо полностью отменить санкции в отношении Венесуэлы. Отмечается, что в понедельник представители Совета ЕС продлили санкции против Венесуэлы на полгода, до 14 мая 2024 года, тогда как ранее предполагалось продлить их на год. Теперь представители сообщества собираются рассмотреть вопрос смягчения или отмены ограничительных мер против этой латиноамериканской страны.

Совет ЕС заявил о готовности смягчить или отменить санкции против Венесуэлы
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Своё решение о сокращении срока продления санкций в отношении Венесуэлы Совет ЕС объяснил тем, что одобряет соглашение правительства Венесуэлы и представителей оппозиции, достигнутые 17 октября по итогам переговоров в Барбадосе. В случае, если условия заключённого соглашения будут выполнены, а все незаконно заключённые под стражу — освобождены, в Совете ЕС готовы рассмотреть и дальнейшие послабления, касающиеся санкций.

Напомним, что изначально ограничительные меры против Венесуэлы были введены Евросоюзом ещё в ноябре 2017 года. Они включают в себя эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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