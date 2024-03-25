Политтехнолог Маркелов: почему США признали выборы в России

Политтехнолог Маркелов: Штатам выгодно, чтобы ЕС проявил русофобию

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ЕС выразил недоверие к процессу выборов в РФ. Однако США признали Владимира Путина президентом. Почему Штатам выгодно, чтобы Евросоюз проявил русофобию, на какие три группы делятся страны коллективного Запада, подписание какого документа стало самым важным событием на саммите ЕС в Брюсселе, Pravda.Ru рассказал политтехнолог, политический советник Сергей Маркелов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

— Сергей Николаевич, по итогам выборов за Владимира Путина проголосовали 76 млн избирателей, или 87%. При этом ЕС подготовил резолюцию с осуждением процесса выборов, но Штаты её заблокировали. Разве они не согласовывают заранее между собой такие документы? Или Европа теперь более русофобская, чем Америка?

— В кругу коллективного Запада есть три вида стран.

Во-первых, Америка — одна страна, которая как отец в семье, как отец сказал, так и будет.

Во-вторых, это несколько государств Европы:

ФРГ,

Франция,

Швейцария,

Великобритания.

В-третьих, все остальные, я их называю "функциональные страны", например Прибалтика. Почему то, что говорит и делает Прибалтика против России и русских, больше никто не говорит и не делает в ЕС? Потому что есть страны, которым уделена роль политических мосек, они должны лаять. И есть большой политический отец, который дает команды, — это США.

Конечно, отец мыслит стратегически, поэтому заявление американцев о том, что "мы будем работать с Путиным, каким бы способом он ни избирался", — это лишнее доказательство, что им плевать на внутренние механики России, им нужен партнёр. Им нужно договариваться с Путиным.

Даже если в России вообще отменят выборы президента, Штаты будут договариваться с Путиным, как они договариваются с Тайванем, Северной Кореей, Китаем. Уж по поводу демократии в России и в Китае можно почувствовать разницу.

Каждая группа стран делает то, что должна делать. Евросоюз осудил (аккуратно, без наездов) не победу Путина, а саму процедуру выборов. А Штаты сказали: "Ребята, вы будете работать с Путиным". До тех пор, пока Евросоюз будет потреблять наши энергоносители, а в ЕС сейчас заключают контракты с нашим минатомом на 30-50 лет вперёд, с огромным увеличением маржи. То есть мы будем зарабатывать больше на урановом концентрате. На Западе просто про это молчат.

На днях как раз состоялся саммит ЕС в Брюсселе. Главное событие саммита — подписание ядерной хартии. Они снова начинают строить атомные станции, потому что зелёная энергетика никому не нужна. А это можем сделать только мы.

Никакая Африка не даст им столько урана, сколько мы. Поэтому в ЕС все хитрят. Вывод: смотри, что говорит отец в семье, — вот он старается не хитрить.

— Удивительно, что отец-США заранее не сказал ребёнку-Евросоюзу: "Так не делай, это опасно".

— Политически американцам выгодно, чтобы ЕС ошибался. Потому что американцы не только дают волшебный пендель Евросоюзу, но ещё и хотят, чтобы он с нами не помирился. Потому что ЕС плюс Россия — это вопросы к Америке.