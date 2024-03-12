"Ничего у вас не получится": последнее предупреждение Запада не нашло адресата в РФ

ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород

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Украинские террористы попытались 12 марта организовать прорыв в нескольких местах государственной границы РФ с целью ворваться в приграничное село или город. Везде они были остановлены, сожжена техника и уничтожен личный состав.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

ВСУ с четырёх направлений попытались зайти в Белгородскую и Курскую области

Минобороны РФ сообщило, что около трёх часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористы пытались вторгнуться на территорию России в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино Белгородской области. А также в районе Тёткино Курской области. Атаки были множественными.

Вероятно, была поставлена цель войти в населённый пункт и уничтожить электрические подстанции, или вышки связи, или другой значимый инфраструктурный объект. Наступали волнами — силами до взвода на нескольких БТР. Одновременно с атакой беспилотников по Белгороду.

Потери террористов

ФСБ сообщила, что силы РФ уничтожили 100 человек, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин.

Минобороны уточнило, что в приграничье в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и БТР, а в районе Сидорошино — два танка. Минобороны показало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ в районе Нехотеевки.

Также заявлено, что проникновения украинских ДРГ на территорию РФ не допущено. Отлично сработала армия во взаимодействии с пограничниками-срочниками.

"Ответка" пришла по норам террористов в Харьковской области

Российские военкоры проинформировали, что, "получив затрещин", террористы "свалили обратно в норы" на аэродроме Северный в Харькове. В районе 16 часов в Харьков пришла "ответка" — как минимум четыре прилёта "Искандерами".

"Сразу три "Искандера" пришли на аэродром ВСУ "Коротыч" (н. п. Новый) в Харьковской области откуда производился запуск БПЛА в сторону Белгорода", — написал Telegram-канал "Герань Цветущая".

Все аналитики отмечают также отличную работу российской разведки:

военной,

космической,

агентурной, —

именно поэтому в последнее время регистрируются такие успехи в поражении "Хаймерсов", "Патриотов" и скоплений живой силы и бронетехники противника.

Сигналы западных разведок не имеют адресата в РФ

Нынешняя диверсия была известна американцам, именно поэтому они заранее предупредили своих граждан о готовившихся на минувшие выходные в России терактах. Заранее был отснят материал в украинских сёлах, чтобы потом вбрасывать видео, якобы снятое из окна избы, якобы как танки едут уже на Белгород и Курск. Всё было сделано топорно, без привязки к местности.

Эффекта данный вброс не имел, пошумели только украинские паблики.

Перед выборами 15-17 марта Украина будет нагнетать обстановку такими операциями, выполняя заказ США повлиять на результаты выборов президента РФ. Но реакция россиян показывает, что это невозможно.

Сигналы западных разведок не имеют адресата в России. Никто не отреагировал на "последнее предупреждение": либо идёте на уступки по Украине, или будет перенос войны в глубь территории России. Ответ таков: "Ничего у вас не получится".

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