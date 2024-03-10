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Любовь Степушова
Слушать сейчас надо не Макрона, а хозяина Ватикана, обладающего сакральными знаниями

Папа Римский предупредил свою империю, что время остановить войну с Россией

3:46
Мир

Римская империя разваливается, поэтому от папы Франциска прозвучал призыв остановиться и выйти на переговоры с Россией. Москве надо быть очень острожной.

Папа Римский предупредил свою империю, что время остановить войну с Россией
Фото: cyprus-mail.com

Папа Франциск призвал Украину "поднять белый флаг"

Слушать сейчас надо не Макрона, собирающего новую "Антанту", и не Байдена, стращающего, что он не склонится перед Путиным, а папу Римского Франциска — хозяина Ватикана, обладающего сакральными знаниями.

В субботу Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Украине нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Понтифику был задан вопрос:

"На Украине есть те, кто просит смелости капитуляции, "белого флага". Но другие говорят, что это узаконит сильнейшего. Что вы думаете?"

Ответ:

"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять "белый флаг" и вести переговоры. Слово "переговоры" — смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Надо вовремя начинать вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником", — сказал Франциск.

Ватикан знает о грядущей гибели своей империи

Многие сочли это заявление неуместным, другие решили, что "белый флаг" должна поднять Россия. Но речь идёт даже не о капитуляции Украины, речь идёт о крахе самого Ватикана, как носителя идеологии Запада.

Именно католичество является идеологией Запада. Ватикан — богатейшее государство, управляющее западными кланами. Оно проводило кровопролитные "Крестовые походы", которые к христианству не имеют никакого отношения. Потому что смысл христианства в том, что человек является частью Божественного Я, он должен идти за любовью, творя свою собственною реальность (уподобляться Богу).

Война с подачи Ватикана стала главным оружием Запада — его новой империи. Было силовое окатоличивание чехов, поляков, украинцев, "помазание" во власти Муссолини и Гитлера Папой Пием XII, что привело к войнам против России — центру православного христианства, геноциду славян с целью создания единого "эйкуменического центра".

Неужели сейчас папа Франциск призывал бы к миру, если бы он знал (а он знает), что Запад выиграет у России прокси-войну? Ватикан обладает сакральными знаниями и понимает, что сейчас время пойти на мир, иначе грядёт капитуляция и и падение его империи и его самого.

России надо опасаться позорного мира

Запад сейчас блефует. На самом деле, сил у него уже нет, они растрачены на гордыню, разврат, воровство и убийство. Эти вознесённые в абсолютные "божьи" права на аборт, смену пола, эвтаназию, однополые отношения, педофилию, моральное, эмоциональное и физическое развращение детей Ватикан поддерживает.

Почему? А почему он не осуждал уничтожение Гитлером евреев? Не разоблачал ковидное мракобесие? Потому что цель у Ватикана — власть через управление миром с помощью страха и разделения.

В итоге, той подушки безопасности, которую даёт Бог, у Запада не осталось. Мамона вышел у него на первое место, и это начинает активно проявляться в виде его собственных внутриполитических проблем, как в Европе, так и в США. Поэтому сигнал понтифик подал своей империи вполне определённый: "Остановитесь, или нам всем "крышка".

Для РФ призыв к миру — это хорошо, но будет и попытка навязать России позорный мир, поэтому надо быть очень осторожными в этих переговорах.

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Ватикан впадает в сатанизм путём отрицания христианских догм

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина папа римский франциск
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