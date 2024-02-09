Посол России в Ливане Александр Рудаков: Израиль выжигает земли Ливана фосфорными бомбами

Посол России в Ливане Александр Рудаков: нападение на Ливан не будет для Израиля "лёгкой прогулкой"

9:49 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась с послом России в Ливане Александром Рудаковым. Он рассказал, как отражается на Ливане конфликт в секторе Газа, какую роль играет Россия на Ближнем Востоке, переживёт ли Бейрут новые бомбёжки со стороны Тель-Авива и на чью сторону встанет Россия в конфликте Ливана и Израиля.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Александр Николаевич, вы работаете в Палестине, Сирии, Йемене. Ближний Восток всегда был горячим регионом. Но сейчас, по-видимому, мы подходим к той самой грани, за которой уже война. Как вы считаете, будет ли нападение Израиля на Ливан?

— Дарья Михайловна, вы понимаете, что это вопрос "на миллиард рублей". Потому что война уже идёт. Она идёт

в секторе Газа,

в Сирии,

на юге Ливана.

Столкновения проходят в отдалённых от крупных городов местах Ливана. Но это война, где гибнут люди, разрушаются здания, инфраструктура.

Никто в Ливане не хочет, чтобы бомбили Бейрут, как это было в июльскую войну 2006 года. Нынешние боевые столкновения между "Хезболлой" и израильской армией начались после 7 октября 2023 года. Как только закончится конфликт в Газе, тогда прекратятся столкновения на юге Ливана.

Не "Хезболла" — главный виновник боевых действий, а та ситуация, которая сложилась в секторе Газа, с учётом продолжающейся оккупации Израилем как западного берега реки Иордан, так и сектора Газа.

Мы стараемся предпринимать все усилия для того, чтобы не было большой войны, где стало бы гибнуть ещё больше гражданского населения. Потому что в современных условиях в первую очередь гибнут не военные, а гражданские:

женщины,

дети.

Они не имеют средств защиты против того, что называется "боевые действия", особенно таких стран, как Израиль, с их высокоточным оружием, огромным количеством ракет, бомб, которые направлены на уничтожение гражданских объектов.

— В последние дни началась паника в медиа: Израиль заявил, что зайдёт на север Ливана, чтобы произвести зачистку.

— Мы давно слышим заявления израильских военных и политического руководства, что есть проблемы на севере Ливана. Они считают, что там ненормальная обстановка. А она действительно ненормальная, поскольку идут боевые действия, и есть перемещённые лица со стороны Израиля и Ливана. Все хотят как можно быстрее это урегулировать. Но единственное условие для прекращения боевых действий между Ливаном или между "Хезболлой" и израильской армией — это прекращение боевых действий в секторе Газа.

Если Израиль выполнит угрозы, которые доносит до властей Ливана, здесь будет тяжело.

Мы видим, что евреи сделали в секторе Газа. Они обещают повторить подобное с ливанскими городами, инфраструктурой. Это будет очень печально.

— Тем более в Ливане тяжёлая экономическая ситуация.

— Ливан, несмотря на трудности, которые его преследуют с 2019 года, умудряется жить и выживать. Люди привыкают ко всему и преодолевают эти трудности. Безусловно, все надеются на улучшение ситуации. Если будут вдруг боевые действия, которые добавят новые разрушения к тому, что уже было разрушено экономическими причинами, то это будет катастрофа для Ливана. Но и для Израиля это не будет "лёгкой прогулкой". Потому что любые боевые действия всегда оборачиваются жертвами и разрушениями с обеих сторон.

— В России люди не верят, когда им говоришь, что в Ливане идёт война. Каков масштаб разрушений сейчас? Сколько беженцев идёт с юга Ливана?

— Я неоднократно рассказывал об этом на российском канале "Россия-24" и на Первом канале. Сегодня порядка 180 человек — это только погибших среди членов ливанского сопротивления "Хезболлы", порядка 20 человек — это погибшие со стороны гражданского населения. То есть более 200 жертв за три месяца, хотя война шла в особой приграничной зоне.

Перемещённых лиц — от 80 до 100 тысяч. Это люди, которые покинули приграничные районы, достаточно густо населенные. И всё равно даже в этих условиях там остались люди, которые не могут по разным причинам переехать. У них нет ни финансовых возможностей с учётом кризиса, они не могут бросить свои хозяйства.

80-100 тысяч беженцев пришли в города Ливана. В условиях кризиса Ливан не может предоставить перемещённым лицам никакой помощи, никаких финансовых компенсаций за то, что они вынуждены были покинуть свои дома.

Много разрушенной инфраструктуры. Плюс Израиль использует фосфорные бомбы. Это приводит к серьёзному разрушению сельскохозяйственных земель, которые являются основным источником дохода жителей. То есть, помимо физического разрушения зданий, происходит физическое уничтожение:

пахотных земель,

фруктовых садов,

оливковых рощ.

Масштабы для Ливана с точки зрения экономики и внутренней политики — очень серьёзные. И самому Ливану очень трудно будет выйти из этого дополнительного финансового кризиса.

— После распада Советского Союза Россия ушла с Ближнего Востока на десятилетия. Наше влияние резко снизилось. В последние десять лет мы активно возвращаемся на Ближний Восток. В чём сейчас наша особая роль?

— Наша страна (будь то царская Россия, Советский Союз, Российская Федерация, современная Россия) всегда видела в зарубежных странах возможность установления экономических, политических, культурных связей, чтобы развивать их и показывать богатство русской культуры и русского народа, даже российского народа, поскольку у нас многонациональная страна.

После развала Советского Союза мы были очень заняты внутренними проблемами, было важно сохранить нашу страну, не допустить её дальнейшей дезинтеграции и тех проблем, которые в 1990-е годы возникли в нашем обществе.

Россия не может жить в вакууме, и мы готовы к сотрудничеству со всеми. Естественно, основное внимание мы уделяем бывшим республикам Советского Союза, там живёт много наших соотечественников, у нас налажены торгово-экономические связи. И мы стали больше внимания обращать на другие зарубежные страны.

Ближний Восток богат возможностями для развития торгово-экономических отношений, культурных обменов. Россия всегда стремилась не заниматься эксплуатацией других стран, а развивать взаимовыгодное сотрудничество. Это подтверждается всей нашей историей, описано многими источниками, как западными, так и российскими и советскими.

Сейчас на Ближнем Востоке мы стараемся не допустить кризисных ситуаций. Например, в Сирии.

Многие в Ливане считают, что если бы не Россия, то Сирия бы после 2015 года распалась. Более того, Россия спасла и сопредельные страны от чумы радикального ислама. Я слышал от многих в Ливане, что если бы не Россия, то Ливан тоже пострадал бы от этого.

Что мы получаем взамен? Любые взаимоотношения — это дорога с двусторонним движением. У нас есть на Ближнем Востоке политические и экономические интересы. И наше не то чтобы возвращение, а наши более активные действия в ближневосточном регионе — этому подтверждение.

— Мы сейчас всё чаще стали играть посредническую роль, роль третейского судьи. На нас стали опираться разные организации, просить нашего содействия, особенно в конфликтах, а конфликт сейчас очень острый. Какие отношения у России с главной военной силой в Ливане, с "Хезболлой"?

— Мы здесь, в Ливане, не разделяем общество на внутриполитические движения, партии. То есть Российская Федерация старается поддерживать нормальные добрые отношения со всеми местными политическими силами. Мы не вмешиваемся, не говорим, что хотели бы поддерживать одну из сторон. Мы считаем, что ливанский народ достаточно мудрый для того, чтобы определить свой путь развития. И мы будем взаимодействовать с теми, кто будет завтра править в этой стране.

Что касается "Хезболлы",

во-первых, мы никогда не признавали её как террористическую организацию;

во-вторых, считаем, что "Хезболла" — это неотъемлемая часть ливанского народа.

У них есть представительства в парламенте страны, в правительстве, которые сейчас функционируют в режиме исполняющих обязанности. "Хезболла" имеет точно такое же право на взаимоотношения с Россией, как и Социалистическая прогрессивная партия и другие ливанские политические движения. Поэтому я не могу сказать, что у нас особые отношения с "Хезболлой" исходя из этих критериев. Да, представители "Хезболлы" приезжают в Россию. Это обычное явление. Мы же взаимодействуем с парламентами многих стран, и туда входят разные политические партии. Например, в парламенте Израиля много правых и левых партий, и не у всех партий мирные лозунги о внешней политике.

— В случае полномасштабной региональной войны нам придётся занимать чью-то сторону. Например, уже сейчас Израиль делает заявления, что должен пересмотреть отношения с Россией в худшую сторону. Если начнёется большая война между Ливаном и Израилем, на чью сторону встанем?

— Мы встанем на сторону международного права, потому что любая агрессия против другой страны должна чем-то объясняться. Здесь будут разбираться соответствующие структуры, кто прав, кто виноват, как предотвратить агрессию. Израиль часто сюда заходил, и это всегда осуждалось международным сообществом.