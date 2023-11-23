Оппозиция Сербии готовится к внеочередным выборам

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До внеочередных парламентских выборов в Сербии остаётся меньше месяца. 17 декабря предстоит битва, хотя, скорее всего, всё обернётся мелкой и грязной разборкой с Александром Вучичем и его командой. В тот же день состоятся выборы депутатов местных советов в 65 городах и муниципалитетах страны, в том числе в Белграде (оппоненты власти спят и видят, как заполучить этот лакомый "куш").

Фото: vucic.rs

Оппозиция явно засиделась без дела, руки чешутся запустить их поглубже в закрома родины. Многие противники власти, вкусившие ранее сладких плодов нахождения у руля государства, мечтают снова заняться "инвентаризацией" госимущества, дележом теневых доходов и выстраиванием разных нелегальных схем. Они долго требовали реванша, и Александр Вучич наконец дал им очередной шанс. Получится ли на этот раз (уже третий по счёту за последние 4 года) у этой разношерстной публики использовать момент и вскочить на коня, покажут результаты. Пока лишь много шума, напыщенных речей, громких слов, грязной пропаганды, взаимной вражды и обвинений в краже голосов, разоблачений и, увы, мало конкретики. Даже в рядах "непримиримых", среди политологов, экспертов и журналистов бытует мнение, что кампанию вряд ли можно считать слишком горячей и бурлящей страстями, скорее события развиваются, как говорится, ни шатко ни валко.

Уже определились все основные избирательные блоки, союзы и списки. Помимо правящей Сербской прогрессивной партии и её давнего союзника в лице Социалистической партии Сербии (идут отдельным списком в связке с "Единой Сербией") свои заявки представили наиболее влиятельные оппозиционные силы: коалиция "Сербия против насилия" (её основу составляют Партия свободы и справедливости Драгана Джиласа и Народное движение Сербии Мирослава Алексича), Социал-демократическая партия бывшего президента Бориса Тадича, Народная партия экс-министра иностранных дел Вука Еремича, блок движений "Двери" и "Заветники". Радикальная партия Воислава Шешеля, Партия венгров Воеводины, Русская партия, блок "Д-р Милош Йованович — Надежда для Сербии" и ещё ряд объединённых списков также заявили о себе. Всего ЦИК зарегистрировал 11 списков. Последний срок подачи заявок — 26 ноября.

В сербских СМИ появляются некие программные установки наиболее заметных игроков. Только нового и уж совсем революционного в этих заявлениях нет, да и не может быть.

Все без исключения политические силы призывают бороться с коррупцией во власти и в государстве, покончить со связями госчиновников с криминалом, сократить до минимума влияние власти в СМИ, провести реформу правосудия, повысить зарплаты и пенсии, социальные выплаты, расширить возможности для молодёжи в плане получения образования и трудоустройства. Большая часть партий и блоков обязуются удержать Косово, отвергают французско-германский проект по нормализации между Белградом и Приштиной. Имеются отдельные установки по продвижению Сербии в НАТО, а также введению санкций против России из-за событий на Украине. К слову, если отбросить атлантические планы и вопрос о санкциях, то программные заявления партий, обнародованные в СМИ, в основном совпадают с политикой Александра Вучича и правительства страны. Единственная разница — действующая власть реально работает над претворением в жизнь указанных целей, что вполне ощущается в стране и даже фиксируется в отчётах Евросоюза.

По просьбе премьера Сербии Аны Брнабич, ОБСЕ в лице Офиса по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) пришлёт солидную команду наблюдателей и тех, кто будет с лупой изучать соответствие предвыборной кампании и самого процесса голосования "высоким демократическим принципам" Европы. Наблюдатели, или Миссия наблюдения, которая будет насчитывать не один десяток участников (в составе есть представители России, Украины и Беларуси), намерена по возможности охватить своим присутствием большую часть Сербии, включая глубокую провинцию. Во главе этой делегации поставлен исландец Альберт Йенсон. Собственно передовая группа ОБСЕ уже приступила к работе 17 ноября. Вряд ли какая-то другая страна Восточной Европы может похвастаться таким пристальным интересом к выборам (например, выборы президента в Черногории прошли в привычном формате международного наблюдения). На то она и Сербия!

Риторика оппозиции, где единства нет

Чем же занята оппозиция в оставшиеся до выборов дни? Эти люди в основном проводят время в дискуссиях и рассуждениях о дальнейшей судьбе Сербии, оттачивая своё полемическое мастерство. При этом заявления различных партийных функционеров обращены не только к власти, но и содержат критику (иногда весьма острую) в адрес своих же коллег по оппозиционному лагерю. Очевидно, что ни о каком единстве либо координации действий противников Вучича речи не идёт. Каждый блок, партия, отдельные лидеры стремятся сделать себе рекламу, посостязаться в красноречии и перетянуть одеяло на себя.

Наиболее частым объектом критики давно уже стал "теневой кардинал и денежный мешок", как можно нередко прочитать в СМИ, Драган Джилас, который из кожи вон лезет, чтобы стать частью властных структур государства. Джилас польуется в обществе, да и среди части "непримиримых" дурной славой коррупционера, который получил большую часть своего богатства, а также обзавелся сомнительными, но доходными бизнес-структурами в бытность мэром Белграда (до 2008 года).

Так, например, бывший президент Борис Тадич наотрез отказался взаимодействовать с Джиласом. Судя по всему оба "бывших" не сошлись в дележе парламентских мест и по другим вопросам. Тадич и вовсе считает, что лидер Партии свободы и справедливости пытается использовать его в своих политических интересах и отодвинуть на задний план. Недоволен Тадич и другим молодым и харизматичным оппозиционером Мирославом Алексичем (лидер Народного движения Сербии), который якобы постоянно "лжёт и манипулирует" различными заявлениями и лозунгами, подрывая тем самым "единство оппозиции". По мнению Тадича, "режиму выгодны разногласия в стане врагов власти, нападки друг на друга, что приводит к слабости оппозиции". С подозрением и даже отторжением относятся в стане оппозиции к партии Джиласа и в других политических силах страны. Там считают, что он пытается подмять под себя коалицию "Сербия против насилия".

Предвыборный марафон, судя по всему, стал непростым испытанием и даже моментом истины для властей. Помимо нападок на Вучича и правительство, ежедневной промывки мозгов граждан в СМИ из уст "непримиримых", руководство Сербии столкнулось с беспрецедентными протестами работников государственной Почты Сербии, а также сельскохозяйственных производителей в Воеводине. Конечно же, эти события по полной используются противниками власти в своих интересах.

Проблема Почты Сербии существует не первый год. В 2019 году дело уже доходило до всеобщей забастовки работников этого предприятия. Причина в весьма низкой оплате труда, которая почти в два раза отстаёт от среднего показателя по госпредприятиям в стране. В провинции и сербской глубинке люди зачастую не имеют иного выбора, кроме как работать в почтовом ведомстве, даже за мизерную плату. В 2019 году власти пошли навстречу их требованиям. Но время не стоит на месте, и работники почты снова балансируют на грани бедности. Глава правительства Ана Брнабич после долгих переговоров с представителями Почты Сербии и их профсоюзом сумела выйти на соглашение и гарантировать людям поэтапное улучшение их ситуации.

Премьеру предстоят и непростые встречи с фермерами. Они требуют большей заботы правительства к сельско-хозяйственной отрасли — льготных цен на топливо, дешевых кредитов, субсидий, упорядочения рынков сбыта и многое другое. Несомненно, что эти кризисные явления лежат в зоне ответственности властей, которые не всегда оперативно, по-деловому, без ненужной бюрократии реагируют на нужды трудящихся. Оппозиция ликует, так как получила весьма сильный козырь в кампании против действующего президента, правительства и Сербской прогрессивной партии.

Лидер движения "Двери" Бошко Обрадович уже спекулирует этой темой, заявляя, что "наше государство недостаточно работает по данному вопросу (положение в сельском хозяйстве)". Он обещает в случае успеха на выборах "сделать заботу о местных фермерах важнейшим приоритетом для страны".

Тот же Обрадович, которого активно опекают западные посольства в Белграде — США и Великобритании — в ходе теледебатов назвал премьера Брнабич (она также участвовала в дискуссии) "самым большим унижением для Сербии".

Дескать, "она ничего не решает, её просто нет, всем заправляет один человек (прямой намёк на Александра Вучича)", -заявил политик в эфире самого крупного СМИ страны — Радио и телевидения Сербии.

Оппозиция, к слову, весьма недовольна, что глава государства не участвует в публичных предвыборных дебатах, "подставляя вместо себя премьер-министра".

Эмиссары Запада не дремлют

Важным фактором для предстоящих выборов и судьбы оппозиции будет влияние на весь процесс западного дипкорпуса, который весьма охотно вмешивается в дела суверенных государств в Восточной Европе. Не случайно, что многие соискатели депутатских кресел из числа недругов действующей власти открыто заявляют о возможности получить покровительство "под зонтиком посольства США в Сербии". При этом они ссылаются на американского посла Кристофера Хилла, который (естественно, согласно инструкциям от госдепартамента) внимательно отслеживает ход кампании. Не отстают от Америки и другие миссии — Великобритании, Франции, Германия. То есть основные "форпосты" западной демократии в Сербии. Президент Александр Вучич имеет много жёстких оппонентов как в ЕС, так и за океаном, о чём в стане оппозиции прекрасно знают, и чем они охотно пользуются. Отказ от санкций против России, дружба с Москвой и Пекином, сдержанность по украинским делам, принципиальная позиция по Косово, весьма дискретное отношение к проблематике ЛГБТ, подозрения в авторитаризме, претензии по недавнему инциденту в Баньской на севере Косово и многие другие вопросы постоянно присутствуют в западной риторике в отношении Сербии. Скорее всего, западные посольства постараются войти в контакт с Миссией наблюдения ОБСЕ — почему бы не воспользоваться хорошей возможностью для поиска "прорех" в сербской демократии? Будут потом аргументы и факты для различных "беспристрастных" отчётов и докладов.

Президент Вучич и его команда, те политические силы и объединения, которые намерены поддержать Сербскую прогрессивную партию на выборах и после, настроены на победу, пусть и нелёгкую. Непримиримая оппозиция также не дремлет и постарается посредством выборов повысить свои ставки в обществе, использовать случай для того, чтобы проникнуть во власть. Ждать осталось недолго…

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