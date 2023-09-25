Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово

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Очередная 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стала для главы Сербии отличной возможностью вновь обозначить приоритеты страны на внешней арене, а также представить миру собственное видение тревожных событий, развивающихся вокруг государства. Вопросов и беспокоящих тенденций накопилось немало, поэтому Александр Вучич постарался изложить их предельно доходчиво.

Фото: vucic.rs

В Белграде и не только с нетерпением ждали обращения президента Сербии к Генеральной Ассамблее. И хотя в общих чертах содержание его речи было известно, тем не менее, Вучич прозвучал предельно откровенно и даже прямолинейно.

Основной упор, как и ожидалось, глава Сербии сделал на защиту территориальной целостности своей страны по проблеме Косово. Вучич и его делегация, помимо прочего, призвали провести срочное заседание Совета безопасности ООН, чтобы привлечь внимание мира по этому актуальному для Белграда вопросу, особенно на фоне защиты Украины всем западным сообществом. "Не уверен, что кому-либо понравится то, что я скажу",- так пообещал президент Сербии.

Выступая перед ГА ООН, Вучич напомнил миру, и особенно Западу, неприятную и во многом позорную страницу истории, связанную с бомбардировками НАТО 24 года назад территории бывшей Югославии (досталось тогда Сербии), которая была осуществлена без всякой резолюции ООН.

"Где было международное право, когда вы напали на Сербию в 1999 году?"- адресовал свой горький вопрос собравшимся в Нью-Йорке президент Вучич.

"Попытка нарушения воли ООН, резолюции 1244, раскол моей моей страны в результате насильственного отделения Косово и Метохии всё ещё продолжается", — заявил глава Сербии, вновь сославшись на политику "двойных стандартов", широко используемую Западом в мировых делах.

Далее Александр Вучич произнёс слова, которые наверняка вызвали гнев и удивление у представителей ЕС и США. Он открыто сказал, что "никто на Западе не улыбался, когда президент России Владимир Путин в начале СВО использовал те же аргументы, которые приводили члены НАТО перед агрессией против Сербии и их поддержкой создания так называемого "независимого Косово".

"От наших исторических связей с Россией мы не откажемся", — прямо заявил Вучич с трибуны ООН.

Президент Сербии сделал печальный вывод, что "принципы международного права нарушены в случае с его страной, а также в связи с необходимостью уважения суверенитета и территориальной целостности" сербского государства.

На полях Сессии глава МИД Сербии Ивица Дачич провёл встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Такие беседы с другом и единомышленником проходят в предельно откровенном ключе, без каких-либо условностей, принятых в общении с западными представителями. Тем более, что в Москве досконально знают все подробности и обстоятельства, как вокруг Косово, так и по Сербии.

Дачич ещё раз изложил крайнюю озабоченность Белграда тяжёлой ситуацией в КиМ, нападениями на местных сербов и попытками изгнать их со своей земли.

Ещё до начала Сессии ГА ООН Сергей Лавров высказал твёрдую поддержку Сербии, в том числе в связи с игнорированием её озабоченностей со стороны коллективного Запада в связи с украинскими событиями, что также связано с безуспешными попытками Белграда продвинуться в диалоге с Брюсселем по вступлению в Евросоюз. Российский министр язвительно заявил в Нью-Йорке: "Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов (Украину) принимаем в ряды Евросоюза вне очереди". В Сербии весьма ценят солидарную позицию России и не намерены идти на поводу у Запада по вопросу санкций, сотрудничества с Москвой, продолжения контактов высокого уровня и т. д.

Кстати, в ходе работы Сессии ГА ООН стало известно о задержании американскими правоохранителями сенатора-демократа, главы Комитета по международным делам Роберта Менендеса по обвинению в масштабной коррупции. Этот человек был весьма известен в Белграде, как один из наиболее ярых сторонников независимости Косово. Он также являлся автором жёстких антироссийских санкций. Сербские власти всерьёз подозревают, что щедрые взятки (в виде золотых слитков и роскошных авто) сенатор получал от косовских албанцев, для которых такая высокая лоббистская поддержка от американского сенатора была чрезвычайно важна.

Без сомнений, участие президента Сербии Александра Вучича в работе Сессии ГА ООН, его хлёсткое и предельно откровенное выступление позволили Белграду в очередной раз напомнить Европе и Америке о своих озабоченностях, а также высказаться о состоянии дел с соблюдением международного права.