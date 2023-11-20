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Олег Володин

Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины

4:35
Мир

Уровень стратегического мышления властей и экспертов Запада "впечатляет" мир уже полтора года, но сейчас мировое сообщество уже находится в стадии торга, будучи вынужденным считаться с фактами.

Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины
Фото: Вадим Савицкий

Наконец-то до экспертов дошло, что широко разрекламированный "контрнаступ" провалился окончательно и бесповоротно, жжёт ресурсы и не имеет ни единого шанса.

При этом, как пишет журналист Андрей Медведев, "Украина умудряется извести весь хозяйский ресурс железа при том, что время играет строго против них".

На всё это цвет и свет аналитики Запада предлагают перейти в глухую оборону и обратиться к России за прекращением огня, чтобы украинцы "успели построить процветающую демократию и освежить арсеналы, а Россию когда-нибудь задушить экономически и заставить с позором уйти отовсюду".

При этом даже если Россия не согласится на прекращение огня - Запад будет считать это поводом сохранить и усилить санкции, а военную и экономическую поддержку Украину (точнее, "попил" на ней миллиардов долларов и евро) продлевать вечно.

Особенно прекрасен намек на то, что освежать арсеналы Украине поможет Европа, а не США.

Авторы при этом обходят многозначительным молчанием тот момент, что "по финансам и железу" заморозка на неопределённый срок превысит стоимость года интенсивных боевых действий, а на длинной дистанции - окажется для Запада кратно дороже.

Эксперт отмечает, что на Западе присутствует "какая-то слепая вера в то, что РФ наступать не может, поэтому военный разгром бандеровцев исключен в любом случае".

Взять хотя бы статьи в Washington Post, Foreign Affairs, Time - ссылающиеся на "ведущих стратегов США и Европы".

Американцы постепенно (c жутким страданием в глазах) стали заявлять, что всё же нужно начать переговоры с Москвой о прекращении боевых действия на Украине и как-то пресечь попытки Киева атаковать "старую и новую Россию"

Неожиданно для Вашингтона наступила зима, а в США и Европе начала ослабевать политическая готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине. 

И действительно, складывается слишком уж явное и яркое несоответствие между поставленными целями и доступными средствами.

  • Цели Киева в данном конфликте — "изгнание российских войск с украинской земли" и "полное восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым", — остаются настолько недосягаемыми, что имеет смысл начать переговоры, пока от Украины ещё что-то осталось.
  • Для Вашингтона очевидно, что нужно начинать переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключать свои военные приоритеты с наступления на оборону.

Киев должен признать, что его ближайшие приоритеты должны сместиться с мечтаний о Крыме и потерянных регионах к восстановлению территории, которая всё ещё находится под его контролем. А ещё - к демографии, отоплению, освещению, и т.д.

При этом в США переживают — даже если РФ отвергнет предложение Украины о прекращении огня, она останется в выигрыше. Почему? Так ведь "Москва  уменьшит продолжающиеся потери своих солдат, получит больше ресурсов ВПК на долгосрочную оборону и наступление, а также укрепит поразившую весь мир экономику".

Очевидно, что рано или поздно поддержка Украины Западом окончательно иссякнет. Впрочем, и в этом западные власти и эксперты находят плюсы.

Оказывается, если СВО закончится и РФ заберет себе официально все исторические земли, то Украина без боевых действий... "станет процветающей и безопасной демократией, чем нанесет "оглушительное поражение" российским амбициям".

"Видя блестящую демократию без коррупции, оснащенную западным оружием, европейскими технологиями, принятую в ЕС и НАТО, с высочайшим уровнем жизни и долголетием, счастливым народом - россияне и Путин будут страдать", - пишут западные медиа.

На что получают вполне логичный вопрос даже от своих собственных спикеров - а что мешало Украине (и Западу) сделать это до СВО?

И как Запад видит "Украину с радостным народом, без коррупции" - если народа уже почти не осталось, а о неописуемой, чудовищной коррупции заявляют даже лидеры стран "первого мира"?

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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