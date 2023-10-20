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Любовь Степушова

США стремительно организуют третью мировую войну

4:44
Мир

За последние двое суток воздушным атакам подверглись четыре военные базы США в Ираке и Сирии. Америка втягивается в войну на Ближнем Востоке и грозит наказать за это Иран и РФ.

США стремительно организуют третью мировую войну
Фото: ar.wikipedia.org

Военные базы США атакованы в Ираке и Сирии

В четверг, 19 октября, дроны и ракеты атаковали авиабазу "Айн аль-Асад" в западной иракской провинции Анбар, сообщает Reuters. Внутри базы были слышны многочисленные взрывы. По данным агентства, во время тревоги от остановки сердца скончался "гражданский подрядчик".

Были прилёты ракет и на другую военную базу США, расположенную недалеко от международного аэропорта Багдада. Анонимный источник сообщил Reuters, что по американским войскам были выпущены две ракеты. Одна из них была перехвачена, другая попала в пустое хранилище, жертв нет.

В среду, 18 октября, была атакована БПЛА военная база "Эт-Танф" на юго-востоке Сирии, в результате чего несколько военнослужащих США получили лёгкие ранения, сообщает АР. Видео пылающей базы опубликовал канал Fox News.

В Сирии, как сообщают местные источники, на военной базе США при газовом месторождении Коноко были слышны пять взрывов. Также местные СМИ пишут о ракетном ударе по нефтяному месторождению Аль-Омар, контролируемому американцами, на востоке страны и публикуют соответствующее видео.

Общая численность контингентов США в Ираке составляет 2500 военнослужащих и ещё 900 — в Сирии.

За атаками стоят проиранские шиитские вооружённые формирования. "Иракское исламское сопротивление" уже взяло на себя ответственность за ракетный обстрел американской базы Коноко.

Байден умоляет конгресс выделить деньги на войны

Атаки в четверг, 19 октября, пришлись прямо на момент обращения президента США Джозефа Байдена к нации. Главная цель его выступления — получить от конгресса бюджетные деньги под израильскую и украинские войны, победа в которых для демократов необходима, чтобы выиграть выборы 2024 года.

Умоляющая риторика Байдена была направлена на то, чтобы конгресс срочно выделил деньги на Украину и Израиль — мол, в ином случае победят "террористы и диктаторы”. Байден назвал сумму в 100 млрд долларов "небольшой инвестицией" для США, чтобы воевать с Россией и мусульманским миром чужими руками.

Посмотрим, что скажет на это конгресс, который пока недееспособен из-за того, что не может выбрать спикера палаты представителей. Пока на фоне дефицита бюджета в два триллиона долларов республиканцы пытаются сократить госрасходы, что и привело к кризису управления в нижней палате конгресса.

США обещают наказать Иран и Россию

Байден в своём выступлении выразил надежду, что Тель-Авив не допустит распространения конфликта. Однако исламский мир обвиняет в конфликте и Вашингтон как покровителя Израиля. Нападение на военные базы США в сопредельных с Израилем странах показывает, что конфликт уже распространился и единственное, что может спасти Америку от втягивания в него, — это объявление о немедленном создании государства для палестинцев.

Если это не будет сделано, мусульманский мир объединится. А если США "не заметят" потерь на своих базах, то это вдохновит мусульман на более активные действия.

За последние две недели Байден направил на Ближний Восток военно-морские силы, в том числе два авианосца, другие военные корабли и около 2000 морских пехотинцев. Все они могут быть стать целью для "Хезболлы", Йемена, впоследствии Ирана.

"Иран поддерживает Россию на Украине, а также ХАМАС и другие террористические группировки в регионе, и я могу добавить, что мы продолжим привлекать их к ответственности", — сказал Байден.

Что ж, президент РФ Владимир Путин неслучайно отдал приказ о начале постоянного патрулирования ВКС РФ пространства над Чёрным морем с прицелом " Кинжалами" на американские авианосцы в Средиземном море.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы иран ирак сирия владимир путин палестино-израильский конфликт
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