Конгресс США без спикера не сможет выделить помощь Украине

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В нижней палате конгресса США нарастает хаос, что приведёт к прекращению помощи Украине. Демократы рискуют больше республиканцев.

Фото: m.politnavigator.net

Республиканец Джордан не имеет шансов стать спикером

Поддержка Украины достигла своего пика, пишет The New York Times. Ещё до вторжения ХАМАС в Израиль было ощущение, что "никогда больше помощь Киеву не будет такой масштабной, как раньше". А сейчас оно стало уверенностью. В США двухпартийная поддержка Украины, похоже, больше не сохраняется, указывает газета.

Консенсус в конгрессе по Украине не только не сохраняется, его больше не будет. Спустя 10 дней после увольнения спикера палаты представителей Кевина Маккарти, у республиканцев нет единой кандидатуры преемника. Против кандидата в лице Джима Джордана проголосовали на заседании фракции 55 "умеренных" республиканцев (из 152 от общего числа). Поэтому он будет избран, только если за него проголосует часть демократов ( надо набрать 217 голосов).

Однако в субботу демократы отказались поддержать кандидатуру Джордана, называя его "председателем фракции хаоса, защитником опасных дисфункций и выдающимся экстремистом".

Имеется ввиду, что Джордан и 147 депутатов-республиканцев возражали против подтверждения результатов президентских выборов 6 января 2021 года.

Демократическая партия на грани развала

Однако хаоса в рядах самих демократов не меньше. Они разделены по поддержке Израиля или Палестины. Пятьдесят пять левых демократов подписали открытое письмо президенту Джо Байдену с призывом усилить давление на Израиль и не допускать военных преступлений против палестинцев. Между тем, сам Байден и другая часть демократов в конгрессе чётко на стороне Израиля.

Этот раскол рискует перерасти в кризис внутри партии, особенно после того, как Израиль начнёт военную наземную операцию с жестоким насилием в Газе. В итоге, под вопросом окажется переизбрание не только Байдена, но и вообще кандидата от демократов в ноябре 2024 года.

Демократы заявляют, что республиканская партия по поводу спикера должна вести с ними переговоры и идти на уступки. У демократов есть своя кандидатура — но у неё тоже нет шансов на победу, когда республиканцы имеют большинство в 221-212 голосов.

По словам высокопоставленных законодателей и помощников обеих партий, серьезных дискуссий по поводу спикера коалиции, выбранного обеими партиями, не ведётся.

Конгресс без спикера недееспособен, а со спикером — и по Украине

Республиканцы едины в оценке событий на Ближнем Востоке — они поддерживают "законное право" Израиля на защиту. Однако большинство категорически против продолжения финансовой помощи Украине без оценки эффективности предыдущих траншей. Кстати Джордан — яркий противник помощи Украине.

Конгресс распределяет долгие бюджетные деньги, без спикера он недееспособен. Значит помощь Украине пока отменяется. Но даже если спикер будет избран, он не сможет выстроить консенсус по Украине. В августе Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение 24-х млрд долларов для Украины, но запрос не был одобрен.

Некоторые американские законодатели-республиканцы заявили в среду, что будут сопротивляться любому запросу о финансировании со стороны Байдена, если в запросах он объединит военную помощь Тайваню, Израилю и Украине.

Две недели назад большинство из них выступило против того, чтобы Пентагон выделил 300 млн долларов на вооружение Украины, при этом республиканцы хотят, чтобы Байден "лучше обрисовал финал конфликта с Россией".

Если он обрисует, к чему стремится, тогда, мол, и поговорим. Но Байден не говорит о победе Украины над РФ, а лишь о помощи Киеву "столько, сколько нужно".

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