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Александр Артамонов

Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию

Мир

Австрийскому политику Гюнтеру Фелингеру (Gunther Flinguer) свойственна пещерная русофобия, переходящая все мыслимые границы. 

Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию
Фото: Флот 2017

Этот австрийский политик сначала умудрился "прославиться" своим заявлением в Твиттере*: "Россия не может победить даже на Украине. Почему вы же считаете, что она победит в мировой войне? Вмешательство НАТО не приведёт к третьей мировой!"

Далее, наверное, выходцу из "Европейской народной партии", где он занимался Союзом малых и средних предприятий, показалось мало. И вот Фелингер, председатель так называемого "Европейского комитета по расширению НАТО", призывает уже в другой социальной сети, "расчленить Россию". 

Кстати, нейтральный, политкорректный перевод названия возглавляемой им структуры звучит несколько неточно. В оригинале на английском языке значится "Глава Европейского комитета за включение в состав НАТО Косово, Украины, Боснии, Австрии, Молдовы, Ирландии, Грузии" (Chair of European Committee for NATO Enlargment for Kosovo, Ukraine, Bosnia, Austria, Moldova, Ireland, Georgia). 

Примечательно, что ненависть к славянам у Фелингера не ограничивается русскими. Так, он буквально буйствует на просторах Интернета, требуя наказать "фашистских воинов-волков". О ком же идёт речь? О сербах, решивших защитить от поругания православный монастырь на территории Косово! 

Фелингер вообще-то не просто имперец, а ещё и самый откровенный нацист. Так, он ведёт в Сети блог с красивым латинским названием «Pax Europeana». В переводе с высокого дипломатического стиля на русский оное означает "Мир, в котором правит Европа" или "Мир по европейским правилам" по аналогии с известным термином "Pax americana". 

Для усомнившихся в агрессивных намерениях Фелингера приведу ещё одно его хулиганское воззвание. Возмутившись тем, что Бразилия — член БРИКС, он неожиданно призвал к её... расчленению на 5 независимых государств: Nordeste, Sao Paolo, Sul, Last Seven Brazilian States и People's Republic of Amazonia. Опускаю реакцию бразильцев, которые, согласно одному опросу, отправили поборника мира по-европейски куда Макар телят не гонял. 

И тут всё же стоит пояснить, что в высказываниях Фелингера вопреки их парадоксально-скандальной форме есть определённое рациональное зерно. Дело в том, что при НАТО существует целый ряд государств, которым присвоен статус MNNA, что расшифровывается, как Major Non-NATO Ally, то есть "Основной союзник вне НАТО". 

Эта правовая категория, созданная в 1989 г. американским сенатором Самуэлем Нанном путём внесения поправки в X раздел Кодекса США, позволяет Пентагону поставлять оружие стране-члену без согласования с Конгрессом путём простого решения Белого Дома. Причём речь идёт о ЛЮБОМ виде вооружений, кроме стратегических.

На сегодняшний день в этом милитаристском "клубе" под эгидой Вашингтона состоит 19 государств: Израиль, Австралия, Египет, Республика Корея, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бахрейн, Филиппины, Таиланд, Тайвань, Кувейт, Марокко, Пакистан, Тунис, Бразилия, Катар и Колумбия. Насколько известно, американской администрацией  ведутся переговоры о расширении состава MNNA с Вьетнамом, Сингапуром, Арменией, Молдавией, Грузией, Украиной, Саудовской Аравией, Оманом, ОАЭ, Индией и Ираком. 

Вот и ответ на вопрос, почему членство Бразилии в БРИКС вызвало такое негодование Фелингера. Этот агент НАТО негодует: как же так? Вы, бразильцы, уже де-факто ассоциированные члены нашего военного альянса, и вдруг вы оказываетесь "друзьями русских"? Немыслимо! 

В общем и целом ясно, что в оккупированной натовской военщиной Европе Фелингер играет роль капо-гауляйтера. То есть пытается максимально загнать все страны под американский зонтик в ожидании большого конфликта с Россией, который Йенс Столтенберг вкупе с Верховным главнокомандующим сил Объединённых вооружённых сил Альянса в Европе генералом Кристофером Каволи столь тщательно готовит. И тут роль Фелингера весьма важна. Ведь он австриец, а не американец, то есть в пропаганде НАТО играет роль того самого козла, который ведёт стадо коз за собой — даже в пропасть.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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