Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно

6:58 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Как известно, Будапешт остаётся наиболее последовательным противником среди членов ЕС по вопросу ужесточения антироссийских санкций.

Фото: ya.ru

Помимо того, что Венгрия не видит практической отдачи от жёстких мер удушения российской экономики, мол, Россия до сих пор "жива, развивается и не собирается отступать". По мнению венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, "санкции потерпели фиаско", превратившись в "политическое действо". По его словам, "Брюссель хотел поставить Россию на колени" и таким образом остановить военную операцию на Украине. Но не произошло ни одного, ни другого. С момента принятия последнего 11-го пакета санкций прошло 500 дней, но, как считает Сийярто, "экономика России работает, а российская нефть по-прежнему идёт в Европу".

Венгрия стремится к тому, чтобы в ЕС больше знали о её принципиальной позиции и даже стала инициатором опроса европейцев по антироссийским санкциям. Как утверждают в Будапеште, результаты мониторинга настроений граждан Евросоюза подтверждают, что большинство жителей континента "негативно настроены" по данному вопросу.

Венгрия всячески старается препятствовать выделению Евросоюзом новых средств Украине на войну. В Будапеште убеждены, что такое "расточительство" пагубно отражается на состоянии ведущих экономик Европы, Германии в частности. А деньги для Украины вполне можно потратить для нужд государств Союза.

Венгрия, в отличие от большинства государств ЕС, которые восприняли политику санкций в качестве повода для накачки Украины оружием, не делает этого. Как известно, европейские противники Москвы в буквальном смысле передали Киеву львиную долю своих арсеналов:

снаряды,

вооружение,

подвижная техника

и т. д., — сами оставшись практически без резервов. Это касается как крупных государств (Германии, например), так небольших стран (Прибалтика).

Венгрия этого не делала. В Будапеште, тот же Петер Сийярто в частности, неизменно призывали к поиску мирных путей разрешения конфликта. Венгрия долгое время не пускала натовские грузы для Украины через своё воздушное пространство. Лишь недавно появились сведения, что Будапешт, видимо, под гнётом общеевропейской солидарности, разрешил транзит оружия через своё небо.

Как представляется, вплотную к вопросу об антироссийских санкциях ЕС находится тема напряжённых отношений между Будапештом и Киевом с учётом тревоги и озабоченности положением закарпатских венгров на Украине, которое, увы, только усугубилось в ходе войны. Более 100 тысяч венгров Украины, как считают в Будапеште, и они сами сталкиваются с необоснованными притеснениями и ограничениями как в языковом плане, так и вопросах насильственного призыва на службу в ВСУ. Европа по этому поводу молчит, но венгерские власти возмущены. В свою очередь, в Киеве убеждены, что деятельность Венгрии по защите своих соотечественников имеет противоправный и даже провокационный характер.

За время действия санкций в Киеве побывали большинство европейских политиков, многие по несколько раз, для того, чтобы выразить солидарность с усилиями Украины в борьбе с Россией. Венгерские руководители, в частности премьер Орбан, там не бывали и вряд ли будут с учётом политической напряжённости между Киевом и Будапештом.

Президент Зеленский давно стал желанным гостем в Европе, встречаясь с местной элитой и руководством ЕС, неизменно призывая "уничтожить" Россию в тисках санкций. Будапешт в географии его поездок не значится.

Киев считает, что Венгрия намеренно берет под опеку местных венгров, которые в массовом порядке бегут из страны (лица призывного возраста в первую очередь), получая национальные паспорта. В Будапеште встревожены большой смертностью среди венгров-новобранцев, которых зачастую бросают необученными на передовую.

Будапешт, видимо, чтобы до предела не эпатировать Европу, в рамках санкций и помощи Украине согласился на обучение медицинского персонала у себя, принимают здесь и раненых украинских солдат.

Европа, вводя санкции против Москвы, имела в виду заставить Россию пойти на попятную. Особое раздражение в Брюсселе и большинстве столиц вызывает фигура российского президента. Такой агрессивный настрой подогревается риторикой и демагогией из Киева. Тем не менее хорошо известно, что премьер Виктор Орбан всегда с почтением относился к Владимиру Путину. Как представляется, такой настрой остаётся актуальным даже вопреки беспрецедентным санкциям. Тот же Сийярто всегда с готовностью относится к любым контактам с Москвой, что неизменно вызывает гнев в Европе и аллергию в Киеве.

В Будапеште, вынужденном демонстрировать хотя бы формальный уровень солидарности с Брюсселем в отношении России, твёрдо заявляют, что категорически против введения санкций против российского энергетического сектора.

По крайней мере, жёсткий и прагматичный премьер Венгрии Виктор Орбан не перестаёт повторять, что его страна "будет и дальше следовать интересам и насущным потребностям венгров", а не призрачным целям удушения Москвы.

Будапешт гордится тем, что, несмотря на санкции, продолжается российско-венгерское сотрудничество в сфере энергетики. Венгрия как и ранее получает относительно дешевую российскую нефть. Кроме того, продолжается строительство новых блоков на атомной электростанции "Пакш", чем занимается Росатом.

В Будапеште весьма скептически и даже с юмором отнеслись к намерению Брюсселя ввести 12-й пакет санкций. Тот же Сийярто просто не верит в очередную затею ЕС, имея для этого все основания.

Как и ранее Будапешт остаётся "белой вороной" на фоне европейских ястребов, что, впрочем, не вызывает какого-либо сожаления у венгерского руководства.

"У нас есть свои планы на перспективы сотрудничества с Москвой", — так говорят и Орбан, и Сийярто, и отступать никто не собирается.

Как представляется, Венгрия и далее намерена воспринимать проблему антироссийских санкций сугубо выборочно. Конечно, такое "непослушание" не пройдёт мимо внимания ЕС, но похоже, что Будапешт не особо тревожится, даже если за своё поведение брюссельские чиновники карают Венгрию финансовыми и иными методами.