США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход

3:47 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил придать празднованию 70-летия национального Дня Победы международный статус. Министр обороны Сергей Шойгу едет от РФ, что давно назрело.

Фото: kcna.kp

Различные делегации от РФ и Китая в Пхеньяне

Информационные агентства России и КНДР сообщили, что Пхеньян пригласил делегации РФ и Китая на празднование 27 июля 70-летия "Победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". Последний раз международный характер парад носил десять лет назад.

Российскую делегацию, по приглашению корейских коллег, возглавит министр обороны Сергей Шойгу, а из Китая приедет партийно-правительственная делегация во главе с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хон Чжуном.

Есть, конечно, разница в представительстве, российская делегация будет предметно обсуждать аспекты военно-технического сотрудничества, что давно в повестке, а китайская, вероятно, постаралась прислать невысокого партийного функционера, чтобы не обострять отношения с США.

Что означает совместный визит делегаций РФ и КНР в КНДР

Тем не менее совместный визит — это:

демонстрация международной солидарности с КНДР, что у неё есть защитники и союзники в противостоянии США;

благодарность КНДР за поддержку Китая и РФ в ООН, слова — "мы находимся водном окопе" дорогого стоят;

констатация того факта, что Китай и Россия, наблюдая на параде за ракетами, способными нести ядерное оружие, признают КНДР ядерной державой; в связи с этим возможен выход из санкций ООН против КНДР;

намечаются поставки корейского оружия РФ, у КНДР есть отличные системы залпового огня и другие вооружения. Со своей стороны, РФ, возможно, поможет Пхеньяну доработать его ракетные системы. Минобороны РФ подчеркнуло в релизе для прессы, что визит Шойгу в КНДР "будет способствовать укреплению военных связей России и Северной Кореи".

США не ответили на озабоченности КНДР

Москва и Пекин давно оказывают Пхеньяну дипломатическую и материальную помощь. Они призывали США создать условия для возобновления диалога по денуклеиризации полуострова, ответив реальными действиями на законные и разумные интересы КНДР.

Но так как США не услышали озабоченности корейского народа и продолжали усиливать военное присутствие в регионе, то РФ и Китай могут начать действовать вопреки позиции США, призывающих ко всё новым санкциям против КНДР. За год противостояния с США у Москвы и Пекина налажена взаимная помощь и понимание в обходе санкций.

27 июля, знаменующее перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, в Пхеньяне отмечается как День Победы. Война разделила Корею на два государства по 38-й параллели. В войне погибли от двух до четырёх миллионов корейцев. Недавний диалог между двумя Кореями об объединении сошёл на нет благодаря неустанной "заботе" США.

Читайте по теме:

России мало сил для наступления? Военнослужащие КНДР закроют вопрос

Ким Чен Ын заверил Владимира Путина в "полной поддержке"

Северная Корея и ближайшие соседи: как им живётся рядом