Лидер КНДР Ким Чен Ын решил придать празднованию 70-летия национального Дня Победы международный статус. Министр обороны Сергей Шойгу едет от РФ, что давно назрело.
Информационные агентства России и КНДР сообщили, что Пхеньян пригласил делегации РФ и Китая на празднование 27 июля 70-летия "Победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". Последний раз международный характер парад носил десять лет назад.
Российскую делегацию, по приглашению корейских коллег, возглавит министр обороны Сергей Шойгу, а из Китая приедет партийно-правительственная делегация во главе с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хон Чжуном.
Есть, конечно, разница в представительстве, российская делегация будет предметно обсуждать аспекты военно-технического сотрудничества, что давно в повестке, а китайская, вероятно, постаралась прислать невысокого партийного функционера, чтобы не обострять отношения с США.
Тем не менее совместный визит — это:
Москва и Пекин давно оказывают Пхеньяну дипломатическую и материальную помощь. Они призывали США создать условия для возобновления диалога по денуклеиризации полуострова, ответив реальными действиями на законные и разумные интересы КНДР.
Но так как США не услышали озабоченности корейского народа и продолжали усиливать военное присутствие в регионе, то РФ и Китай могут начать действовать вопреки позиции США, призывающих ко всё новым санкциям против КНДР. За год противостояния с США у Москвы и Пекина налажена взаимная помощь и понимание в обходе санкций.
27 июля, знаменующее перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, в Пхеньяне отмечается как День Победы. Война разделила Корею на два государства по 38-й параллели. В войне погибли от двух до четырёх миллионов корейцев. Недавний диалог между двумя Кореями об объединении сошёл на нет благодаря неустанной "заботе" США.
Читайте по теме:
России мало сил для наступления? Военнослужащие КНДР закроют вопрос
Ким Чен Ын заверил Владимира Путина в "полной поддержке"
Особый интерес представляет обилие озер.