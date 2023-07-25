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Любовь Степушова

США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход

3:47
Мир » Азия » Дальний Восток

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил придать празднованию 70-летия национального Дня Победы международный статус. Министр обороны Сергей Шойгу едет от РФ, что давно назрело.

США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход
Фото: kcna.kp

Различные делегации от РФ и Китая в Пхеньяне

Информационные агентства России и КНДР сообщили, что Пхеньян пригласил делегации РФ и Китая на празднование 27 июля 70-летия "Победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". Последний раз международный характер парад носил десять лет назад.

Российскую делегацию, по приглашению корейских коллег, возглавит министр обороны Сергей Шойгу, а из Китая приедет партийно-правительственная делегация во главе с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хон Чжуном.

Есть, конечно, разница в представительстве, российская делегация будет предметно обсуждать аспекты военно-технического сотрудничества, что давно в повестке, а китайская, вероятно, постаралась прислать невысокого партийного функционера, чтобы не обострять отношения с США.

Что означает совместный визит делегаций РФ и КНР в КНДР

Тем не менее совместный визит — это:

  • демонстрация международной солидарности с КНДР, что у неё есть защитники и союзники в противостоянии США;
  • благодарность КНДР за поддержку Китая и РФ в ООН, слова — "мы находимся водном окопе" дорогого стоят;
  • констатация того факта, что Китай и Россия, наблюдая на параде за ракетами, способными нести ядерное оружие, признают КНДР ядерной державой; в связи с этим возможен выход из санкций ООН против КНДР;
  • намечаются поставки корейского оружия РФ, у КНДР есть отличные системы залпового огня и другие вооружения. Со своей стороны, РФ, возможно, поможет Пхеньяну доработать его ракетные системы. Минобороны РФ подчеркнуло в релизе для прессы, что визит Шойгу в КНДР "будет способствовать укреплению военных связей России и Северной Кореи".

США не ответили на озабоченности КНДР

Москва и Пекин давно оказывают Пхеньяну дипломатическую и материальную помощь. Они призывали США создать условия для возобновления диалога по денуклеиризации полуострова, ответив реальными действиями на законные и разумные интересы КНДР.

Но так как США не услышали озабоченности корейского народа и продолжали усиливать военное присутствие в регионе, то РФ и Китай могут начать действовать вопреки позиции США, призывающих ко всё новым санкциям против КНДР. За год противостояния с США у Москвы и Пекина налажена взаимная помощь и понимание в обходе санкций.

27 июля, знаменующее перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, в Пхеньяне отмечается как День Победы. Война разделила Корею на два государства по 38-й параллели. В войне погибли от двух до четырёх миллионов корейцев. Недавний диалог между двумя Кореями об объединении сошёл на нет благодаря неустанной "заботе" США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы кндр ким чен ын сергей шойгу северная корея
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