Северная Корея и ближайшие соседи: как им живётся рядом

В программе "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким рассказал о ситуации, сложившейся в отношениях Пхеньяна с Сеулом и Токио.

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Байдену придётся уяснить: Северная Корея сильно изменилась

— Япония резко отрицательна к Северной Корее. Я думаю, Япония делает колоссальную ошибку, занимая совершенно неконструктивную позицию.

Кстати говоря, недавно в Китае отмечали 75-летие входа китайских народных добровольцев на территорию Северной Кореи, начало их участия в Корейской войне, и в речи, посвященной этому событию, высший руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал, что Ким Чен Ын встречался со всеми лидерами стран, за исключением Японии.

Бывший премьер-министр Японии Абэ намекал на то, что он хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном. Северяне это отвергли, потому что совершенно неконструктивная позиция была у Абэ. Он настаивал на том, чтобы давить на Северную Корею и не предпринимать каких-то мер, которые определенным образом успокоили бы Пхеньян относительно безопасности.

Когда начались переговоры между Ким Чен Ыном и президентом Трампом, мне кажется, Трамп высказал свое личное мнение о том, что, конечно, решение ядерной проблемы за один год невозможно. Это процесс достаточно длительный, по-видимому, придется идти на поэтапное решение.

А это означает, что здесь надо пойти по пути шаг за шагом, на условиях взаимности.

Северная Корея, как известно, в феврале прошлого года в Ханое во время встречи прямо поставила вопрос: "Мы закрываем ядерный центр в Йонбёне, разрушаем даже его в присутствии иностранных специалистов. Они будут смотреть и даже советовать, как это лучше сделать".

— Вот Израиль постарался, и убрали физиков-ядерщиков в Иране. Тут такая же ситуация не может возникнуть с каким-нибудь похожим по сценарию ударом по северокорейским ядерщикам?

— Я думаю, что это невозможно. Тем более, что тот человек, который руководил программой по созданию ядерного вооружения в Северной Корее, сейчас избран членом Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Мало того, он в Корейской народной армии, то есть он вошел в число пяти высших руководителей Северной Кореи.

А покушение на такого человека — это означает объявление войны стране. Северяне просто так молчать не будут. Они могут нанести ответный удар. И нанесут. Тем более понятно, откуда к ним "прилетит".

Поэтому я не ожидаю. Хотя в свое время были заявления со стороны министра обороны Южной Кореи, дескать, "мы можем запустить ракеты, которые могут залететь в форточку кабинета Ким Чен Ына". Совершенно безответственные заявления.

Но естественно, что это слова, потому что реально никто не хочет начала войны.

Кстати, сейчас при нынешнем президенте в Сеуле предпринимаются неплохие меры. В частности, месяц назад парламент Южной Кореи запретил пуски пропагандистских шаров с деньгами, листовками на территорию соседа.

Американцы, правда, возбудились и дали понять, что это не совсем хорошо. Но ведь контрабанда осуждается во всём мире, правильно? А это фактически контрабанда.

С учетом того, что со стороны Северной Кореи ничего не запускают, конечно, надо было, если уж хотите нормализовать отношения, прекратить и все эти запуски. И парламент принял решение.

Это создает неплохую базу для того, чтобы северянине и южане находили как-то общий язык. Тем более, что здесь, конечно, очень много будет зависеть от того, как южнокорейское руководство будет работать с американским, и Абэ это говорил, и южнокорейские политики и руководители понимают, что пока сами корейцы между собой не установят нормальных отношений сотрудничества, никто за них это не сделает.

Кроме того, мы же понимаем, что ситуация военно-политическая изменилась, Ким Чен Ын своими переговорами и с Путиным, и с Си Цзиньпином, и с Трампом показал, что он — зрелый политик.

Не зря же Трамп недавно сказал, что он бы поставил Ким Чен Ына в один ряд с такими известнейшими, авторитетными лидерами мировыми, как Путин и Си Цзиньпин, поставив его даже выше Макрона и остальных европейских лидеров.