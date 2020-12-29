Байдену придётся уяснить: Северная Корея сильно изменилась

События в США, развернувшиеся после прошедших президентских выборов, так или иначе затрагивают политическую повестку во всем мире. Аналитики строят предположения о том, как будут развиваться отношения Соединённых Штатов с другими странами после инаугурации Джо Байдена.

В программе "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорь Буккер обсудил вероятность диалога новой американской администрации с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгением Кимом.

— Вы знаете, здесь главное всё-таки не от него зависит, не от Ким Чен Ына. Это зависит от позиции Соединенных Штатов Америки и нового высшего руководителя.

Конечно, хотелось бы высказать определенные надежды на то, что новая администрация Соединённых Штатов Америки будет вести переговоры с правительством Северной Кореи.

Да, и к этому также хочу отметить, что правительство Южной Кореи сейчас прилагает большие усилия для того, чтобы использовать свои контакты с будущей администрацией. Они уже много в этом направлении сделали, наладили новые контакты, чтобы обновить переговоры, которые были во времена президента Трампа.

Так что усилия правительства Южной Кореи, так же как в 2018 году, сыграли немалую роль в установлении контактов между высшим руководством Северной Кореи и господином Трампом. Может, удастся повторить.

Со времён Обамы Северная Корея сильно изменилась

Я должен отметить следующее обстоятельство:

при президенте Обаме, у которого Джо Байден был вице-президентом, Америка проводила политику так называемого "стратегического терпения" по отношению к Северной Корее, суть которой сводилась к следующему: пусть они там трепыхаются, в скором времени этот режим развалится, так что особенно ничего там не будем делать.

Кстати, надо сказать, что уверенность эта была и у южнокорейских специалистов и политиков, к сожалению, у части российских исследователей, которые тоже говорили о том, что в скором времени там кризис будет.

И это питало надежды на то, что вот-вот всё развалится и Северная Корея капитулирует.

Хотя режим в Северной Корее не падет — ни изнутри, ни под давлением снаружи.

Есть несколько причин, почему именно так будут развиваться события:

это режим, который внутри страны имеет полный контроль над ситуацией и поддержку населения, это самое главное;

и второе — то, что не заинтересованы окружающие страны в кризисе в Северной Корее, который привел бы к тому, что там начнется что-то похожее на цветные революции, после чего, возможно, начнётся поток беженцев из Северной Кореи.

Это никому не нужно: ни Китаю, ни Южной Корее, ни России — никому из соседей.

И никому из соседей, включая Южную Корею, не нужна война там.

Поэтому силовых методов свержения правительства Северной Кореи нельзя предпринять, какие-либо попытки использовать неправительственные организации для подрыва изнутри — тоже нельзя предпринять, потому что просто-напросто это невозможно.

Но и здесь всё зависит от того, как новое руководство Америки будет оценивать ситуацию, которая сейчас сложилась там.

Северная Корея стала ядерной державой

По сравнению с тем периодом, когда Обама был президентом, там серьезно изменилось соотношение военно-стратегических сил, вот в этом регионе Северо-Восточной Азии. Связано это с тем, что до 2017 года, пока там шли ядерные испытания, пока до января 2017 года у власти был президент Обама, у Северной Кореи не было доказанных межконтинентальных баллистических ракет, не было ядерных боеголовок, которые могли бы быть доставлены до территории Соединенных Штатов Америки.

У Северной Кореи это всё появилось потом. И во многом определило то, что в 2018 году президент Трамп решил пойти на встречу с северянами, причем получив заверение со стороны Южной Кореи в том, что Ким Чен Ын готов пойти на денуклеаризацию. Хочешь — не хочешь, а пришлось ему признать, что Северная Корея стала де-факто ракетно-ядерной державой, которая может нанести удар по территории материковой части Соединенных Штатов Америки.

Например, 10 октября, когда был ночной парад в Пхеньяне, посвященный 75-летию со дня основания Трудовой партии Кореи, там помимо межконтинентальной баллистической ракеты - а кстати, эта ракета, по-видимому, мобильная — была показана также ракета, которая специалистами расценена как ракета, выпускаемая из подводной лодки, и причем достаточно мощная.

И в принципе можно ожидать, что северокорейская подводная лодка в скором времени окажется на просторах Тихого океана.

То есть ослабление военной мощи в Северной Корее, несмотря на колоссальные санкции, которые были на нее наложены, не произошло.

И поскольку Северная Корея уже 3 года не проводит ни ядерных, ни ракетных испытаний, естественно, и Китай, и Россия, и Южная Корея отчасти хотели бы, чтобы определенным образом произошло и смягчение санкций.