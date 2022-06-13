Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны Украины: "Боже, храни Елизавету II"
Садальский сравнил Галкина и министра туризма Израиля: "Кто круче?"
Министр обороны Резников признал отправку в армию необученных солдат
Макаревич признался, что голосовал за Медведева: "Мне совершенно не стыдно"
Андрей Разин о травле Пугачёвой: "Огромная трагедия для России"
Эрдоган призвал не доверять "этому Западу"
Садальский о звезде Героя Михалкова: "Надеюсь, награжденцы не рванут в Израиль"
Разведдозор группировки "О" обеспечивает наступление ВС РФ к Славянску
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ

Ким Чен ЫН заверил Владимира Путина в "полной поддержке"

Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил президента России Владимира Путина в полной поддержке народом его страны усилий Москвы "по охране достоинства, безопасности и права на развитие России”.

Ким Чен ЫН заверил Владимира Путина в "полной поддержке"

В поздравительном послании по случаю Дня России Ким Чен Ын подчеркнул, что непоколебимая позиция Корейской Народно-Демократической Республики заключается в том, чтобы "дорожить отношениями между двумя странами, которые сложились исторически.”

"Под вашим руководством российский народ смело преодолел все виды вызовов и трудностей, возникших в реализации дела справедливости по охране достоинства, безопасности и права на развитие страны, добивается больших результатов, и наш народ оказывает этому полную поддержку”, — сказал северокорейский лидер, выразив надежду, что "стратегическое и тактическое сотрудничество” между Россией и КНДР будет укрепляться.

Напомним, что в начале марта КНДР, которая находится под жесткими санкциями США, была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей российскую спецоперацию на Украине. Пхеньян обвинил "гегемонистскую политику” США в разжигании конфликта.

В мае Россия и Китай впервые использовали свое вето, чтобы заблокировать разработанную США резолюцию Совбеза ООН, направленную на усиление международных санкций в отношении Северной Кореи. Страны не накладывали вето ни на один из предыдущих пакетов санкций против Северной Кореи, введенных с 2006 года, когда КНДР провела свое первое ядерное испытание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Новости Украины
В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору

В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором. 

В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ
Силовые структуры
Киев: если Путин победит, "потешные войска" ЕС не остановят союз РФ и Украины
Силовые структуры
Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Кедми: прямой конфликт между Россией и США начнётся с ядерного удара по Штатам
Мир. Новости мира
Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером
В Греции опубликовали свидетельства преступлений нацбата "Азов"* в Мариуполе
Силовые структуры
В Греции опубликовали свидетельства преступлений нацбата "Азов"* в Мариуполе
Последние материалы
Ким Чен ЫН заверил Владимира Путина в "полной поддержке"
Садальский сравнил Галкина и министра туризма Израиля: "Кто круче?"
Министр обороны Резников признал отправку в армию необученных солдат
Макаревич признался, что голосовал за Медведева: "Мне совершенно не стыдно"
Андрей Разин о травле Пугачёвой: "Огромная трагедия для России"
Эрдоган призвал не доверять "этому Западу"
Садальский о звезде Героя Михалкова: "Надеюсь, награжденцы не рванут в Израиль"
Разведдозор группировки "О" обеспечивает наступление ВС РФ к Славянску
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ
Генсек НАТО о допустимости территориальных уступок Украины: "Мир возможен"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников