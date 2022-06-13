Ким Чен ЫН заверил Владимира Путина в "полной поддержке"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил президента России Владимира Путина в полной поддержке народом его страны усилий Москвы "по охране достоинства, безопасности и права на развитие России”.

В поздравительном послании по случаю Дня России Ким Чен Ын подчеркнул, что непоколебимая позиция Корейской Народно-Демократической Республики заключается в том, чтобы "дорожить отношениями между двумя странами, которые сложились исторически.”

"Под вашим руководством российский народ смело преодолел все виды вызовов и трудностей, возникших в реализации дела справедливости по охране достоинства, безопасности и права на развитие страны, добивается больших результатов, и наш народ оказывает этому полную поддержку”, — сказал северокорейский лидер, выразив надежду, что "стратегическое и тактическое сотрудничество” между Россией и КНДР будет укрепляться.

Напомним, что в начале марта КНДР, которая находится под жесткими санкциями США, была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей российскую спецоперацию на Украине. Пхеньян обвинил "гегемонистскую политику” США в разжигании конфликта.

В мае Россия и Китай впервые использовали свое вето, чтобы заблокировать разработанную США резолюцию Совбеза ООН, направленную на усиление международных санкций в отношении Северной Кореи. Страны не накладывали вето ни на один из предыдущих пакетов санкций против Северной Кореи, введенных с 2006 года, когда КНДР провела свое первое ядерное испытание.