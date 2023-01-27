Сестра Ким Чен Ына не сомневается, что Россия "сожжет дотла" западное оружие на Украине

КНДР полностью поддерживает Россию и ее цели в СВО. Об этом заявила сестра Ким Чен Ына, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

По её словам, именно США являются главным виновником украинского конфликта. Штаты создали такую ситуацию, в которой у России не осталось иного выхода, кроме как отстаивать свои интересы и безопасность всеми возможными путями.

"США и западные страны, игнорируя озабоченность России в сфере безопасности, передают Украине вооружение на астрономические суммы, разрушают глобальный мир и безопасность в регионе", — заявила Ким Ё Чжон.

По её словам, в КНДР крайне озабочены ситуацией на Украине и резко осуждают поставки оружия киевскому режиму. Также Ким Ё Чжон подчеркнула, что корейское руководство солидарно с Москвой в целях спецоперации.

"КНДР всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России", — подчеркнула она.