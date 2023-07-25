Отставка министра иностранных дел Китая породила новые спекуляции

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Парламент Китая объявил об отставке министра иностранных дел Цинь Гана, который не появлялся на публике с 25 июня. Состояние здоровья 57-летнего политика не разглашается, а Министерство иностранных дел Китая отказывается отвечать на любые запросы о его самочувствии. Вместо него новым министром иностранных дел стал 69-летний Ван И, ранее возглавлявший аппарат Центральной комиссии по иностранным делам. До своего нынешнего назначения Ван И занимал пост министра иностранных дел до 30 декабря 2022 года.

Фото: pxhere. com

Причины увольнения Цинь Гана остаются неизвестными

Конкретные причины резкого ухода Цинь Гана с должности не раскрываются. По сообщению агентства Синьхуа, решение об отстранении политика от должности было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, проходившей в Доме народных собраний в Пекине.

Последний раз Цинь Гань был замечен 25 июня во время встречи в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. В связи с отсутствием информации о его местонахождении министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой запланированный на конец июля визит в Пекин. В западных СМИ появилось несколько предположений о том, что могло произойти с китайским министром, в том числе возможность того, что его кандидатура рассматривается для назначения на более высокую должность в правительстве.

Политические изменения в Министерстве иностранных дел Китая

В связи с неожиданной отставкой Цинь Гана возникают вопросы о том, в каком направлении будет развиваться внешняя политика Китая под руководством недавно назначенного Ван И. В связи с его вступлением в новую должность важно понять, как эти изменения повлияют на дипломатические отношения и международное взаимодействие страны.

Дипломатический опыт Ван И

На новом посту министра иностранных дел Китая Ван И обладает богатым дипломатическим опытом. Ранее занимавший эту должность до конца 2022 года, он хорошо ориентируется в сложных международных вопросах и глубоко понимает приоритеты внешней политики Китая.

Спекуляции и освещение в СМИ

Отсутствие прозрачности в вопросе отставки Цинь Гана стало причиной спекуляций в различных западных СМИ. Одни аналитики предполагают, что причиной его ухода могли стать проблемы со здоровьем, другие считают, что он мог готовиться к занятию более высокой должности в китайском правительстве. Важно отметить, что официальные заявления китайских властей не дали никаких конкретных объяснений внезапной смене руководства в Министерстве иностранных дел.