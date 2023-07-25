Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Отставка министра иностранных дел Китая породила новые спекуляции

2:58
Мир

Парламент Китая объявил об отставке министра иностранных дел Цинь Гана, который не появлялся на публике с 25 июня. Состояние здоровья 57-летнего политика не разглашается, а Министерство иностранных дел Китая отказывается отвечать на любые запросы о его самочувствии. Вместо него новым министром иностранных дел стал 69-летний Ван И, ранее возглавлявший аппарат Центральной комиссии по иностранным делам. До своего нынешнего назначения Ван И занимал пост министра иностранных дел до 30 декабря 2022 года.

Отставка министра иностранных дел Китая породила новые спекуляции
Фото: pxhere. com

Причины увольнения Цинь Гана остаются неизвестными

Конкретные причины резкого ухода Цинь Гана с должности не раскрываются. По сообщению агентства Синьхуа, решение об отстранении политика от должности было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, проходившей в Доме народных собраний в Пекине.

Последний раз Цинь Гань был замечен 25 июня во время встречи в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. В связи с отсутствием информации о его местонахождении министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой запланированный на конец июля визит в Пекин. В западных СМИ появилось несколько предположений о том, что могло произойти с китайским министром, в том числе возможность того, что его кандидатура рассматривается для назначения на более высокую должность в правительстве.

Политические изменения в Министерстве иностранных дел Китая

В связи с неожиданной отставкой Цинь Гана возникают вопросы о том, в каком направлении будет развиваться внешняя политика Китая под руководством недавно назначенного Ван И. В связи с его вступлением в новую должность важно понять, как эти изменения повлияют на дипломатические отношения и международное взаимодействие страны.

Дипломатический опыт Ван И

На новом посту министра иностранных дел Китая Ван И обладает богатым дипломатическим опытом. Ранее занимавший эту должность до конца 2022 года, он хорошо ориентируется в сложных международных вопросах и глубоко понимает приоритеты внешней политики Китая.

Спекуляции и освещение в СМИ

Отсутствие прозрачности в вопросе отставки Цинь Гана стало причиной спекуляций в различных западных СМИ. Одни аналитики предполагают, что причиной его ухода могли стать проблемы со здоровьем, другие считают, что он мог готовиться к занятию более высокой должности в китайском правительстве. Важно отметить, что официальные заявления китайских властей не дали никаких конкретных объяснений внезапной смене руководства в Министерстве иностранных дел. 

Глава МИД ФРГ в Китае: о чем шла речь в ходе визита?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай отставка
Новости
Эксперт Подберёзкин сообщил, когда у ВСУ подойдут к концу резервы
Эксперт назвала причины скорого скачка цен на кофе
Военный юрист Тригнин объяснил положение призывников после новых поправок
"Срочники" во время мобилизации смогут заключать контракты о военной службе на год
Певец Дмитрий Колдун допустил возможность возвращения сбежавших артистов
World Steel Association: Россия в июне увеличила производство стали на 3,8%
Эксперты перечислили последствия внедрения цифрового рубля
Сбер выпустил цифровые финансовые активы девелопера "Главстрой"
Лыжница Степанова — Губерниеву: "Придёт зима, и всё встанет на свои места"
Шеремет выступил с призывом к ООН отреагировать на угрозы киевского режима в отношении Крымского моста
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд" Сергей Лебедев
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Последние материалы
Певец Дмитрий Колдун допустил возможность возвращения сбежавших артистов
World Steel Association: Россия в июне увеличила производство стали на 3,8%
Эксперты перечислили последствия внедрения цифрового рубля
Сбер выпустил цифровые финансовые активы девелопера "Главстрой"
Лыжница Степанова — Губерниеву: "Придёт зима, и всё встанет на свои места"
Шеремет выступил с призывом к ООН отреагировать на угрозы киевского режима в отношении Крымского моста
Республика Корея и Франция впервые в истории проводят совместные учения ВВС
На железнодорожных станциях МЦД к сентябрю обновят почти 8 тыс. элементов навигации
58-летний Кай Метов рассказал о взаимопонимании в отношениях с 30-летней моделью
83-летний профессор МГУ пропал после прогулки в лесу в российском регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников